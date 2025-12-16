Nové peníze oznámil „Havel“, nástroj na analýzu dezinformací, který roste i z Prahy. Pracuje mimo jiné pro NATO

Z kanceláří v Praze a litevském Vilniusu roste platforma s názvem Havel, jejíž technologii pro analýzu informačních hrozeb využívá i NATO. Jde o projekt litevského startupu Repsense, který nyní ohlásil investici putující z českého deep tech fondu Tensor Ventures a Seed Starteru České spořitelny. Na rozvoj má nových 1,1 milionu eur (skoro 27 milionů Kč), kromě zmíněných fondů se připojili také stávající investoři BSV Ventures a Coinvest Capital.
Havel sleduje, detekuje a předvídá šíření a dopad informací na sociálních sítích i v tradičních médiích. „Informační prostředí se stalo frontovou linií. Pro vlády, podniky i instituce,“ říká CEO a spoluzakladatel Mykolas Katkus. Havel je nasazen v Centru excelence pro strategickou komunikaci NATO, v několika evropských vládních institucích a u komerčních klientů po světě. Startup zároveň rozšiřuje schopnosti v algoritmické analýze krátkých formátů a rozpoznávání objektů pro nové médiové kanály – pro monitoring dezinformací, podporu influencerů i ochranu reputace značek.
„Technologie Repsense ukazuje, jak rychle se deep tech prosazuje v několika oblastech zároveň,“ uvádí Ondřej Lipold z Tensor Ventures. Podle něj nástroj umožňuje kromě detekce informačních hrozeb a ochranu informací také nový prostor pro pokročilé marketéry. „Repsense buduje kompetence, které budou mít dopad daleko za hranicemi dnešních informačních výzev,“ dodává CEO Seed Starteru Tomáš Milota.
Společnost založili v roce 2022 komunikační specialista Mykolas Katkus a bývalý inženýr Palantiru Alfredas Chmieliauskas. Tým o zhruba 25 lidech pracuje v Praze a Vilniusu, letos se k zakladatelům přidal odborník na prodej technologií Liudvikas Andriulis. Kromě platformy Havel firma Repsense buduje i forenzní nástroje pro analýzu „narativního DNA“, tedy struktury a opakujících se vzorců, podle nichž lze sledovat vývoj a šíření narativů.