Novelu financování médií veřejné služby předložíme v červnu, slibuje Klempíř

Ministerstvo kultury předloží vládě návrh nového zákona o financování médií veřejné služby v červnu letošního roku. Na čtvrtečním zasedání sněmovního mediálního výboru to oznámil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy sobě).
Zároveň potvrdil, že rezort zatím do přípravy legislativy nezapojil zástupce České televize ani Českého rozhlasu. Tento postup vyvolal kritiku ze strany opozice i vedení veřejnoprávních institucí, které varují před ohrožením dlouhodobých investic a smluvních závazků.
Podle ministra Klempíře vzniká návrh v současné době výhradně na půdě ministerstva a debata se subjekty, kterých se změny týkají, by byla v této fázi předčasná. „Ten zákon je politická práce. Když my začneme diskutovat se subjekty, kterých se to týká, tak tuším, že ta diskuse bude nekonečná,“ vysvětlil ministr svůj postoj s tím, že koalice zatím ani nemá přesně definovanou finální podobu návrhu. Klempíř v debatě zároveň naznačil pochybnosti nad tím, zda Česká televize v současnosti dodržuje svou misi definovanou v memorandu, zejména v otázkách objektivity.
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek označil absenci komunikace o novele za problematickou a termín předložení zákona za nereálný. Upozornil, že televize hospodaří v dlouhodobých cyklech a má uzavřené závazné smlouvy na mnoho let dopředu. „Máme sportovní práva nakoupená do roku 2031 a z těchto smluv není jednoduché vyskočit. Stejně tak schvalujeme dramatickou tvorbu a večerníčky s výhledem do let 2030 až 2031,“ uvedl Chudárek.
Podle něj by jakýkoliv radikální zásah do rozpočtu mohl vést k porušení zákonného memoranda o naplňování veřejné služby, což pro generálního ředitele představuje riziko odvolání z funkce. Memorandum například určuje povinný podíl původní české tvorby na dětském kanálu nebo stanovuje, kolik procent každoročního rozpočtu musí povinně jít na investice.
Opoziční poslanci vyjádřili obavy nad časovým harmonogramem reformy, která by podle původních předpokladů měla vstoupit v platnost 1. ledna 2027. Poslanec Jan Jakob (TOP 09) označil tento termín za nerealistický a kritizoval nedostatek konkrétních obrysů chystaných změn. Ester Weimerová (STAN) v debatě apelovala na širší politickou diskuzi po vzoru severských zemí, kde na transformaci veřejnoprávních médií panuje širší shoda napříč politickým spektrem.
Ministr Klempíř přislíbil, že konkrétnější parametry návrhu představí v horizontu dvou týdnů. Očekává, že se o novele povede – jeho slovy – „hustá“ debata na půdě Poslanecké sněmovny.