Nový zákon o kyberbezpečnosti či bezpečnost automobilů. Přednášky z CyberConu 2025 jsou zdarma online

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v září v Brně uspořádal další ročník již tradiční konference CyberCon 2025, kde se vždy řeší aktuální věci kolem kybernetické bezpečnosti, hodně kolem legislativy a regulace. Teď došlo ke zveřejnění přednášek, je jich více než 20 a jsou k dispozici zdarma na YouTube.
Mezi tématy přednášek najdete nový zákon o kybernetické bezpečnosti, národní strategii v kybernetické bezpečnosti, panelovou diskusi o kybernetické bezpečnosti jako prioritě státu, Služby.Digital, bezpečnou DNS v praxi, zohlednění požadavků kyberbezpečnosti ve veřejných zakázkách, technologickou suverenitu a autonomii, mezinárodní spolupráci při řešení přeshraničních incidentů, mezinárodní reakce Česka na kybernetické útoky, jednotný operační obraz o kyberprostoru, postkvantovou migraci, bezpečnost automobilů či vlaků, národní koordinační centrum v kyberbezpečnosti nebo bezpečný přístup k profesorům a mágům Neviditelné univerzity.