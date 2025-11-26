Lupa.cz  »  Nový zákon o kyberbezpečnosti či bezpečnost automobilů. Přednášky z CyberConu 2025 jsou zdarma online

Nový zákon o kyberbezpečnosti či bezpečnost automobilů. Přednášky z CyberConu 2025 jsou zdarma online

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

NÚKIB Autor: Internet Info

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v září v Brně uspořádal další ročník již tradiční konference CyberCon 2025, kde se vždy řeší aktuální věci kolem kybernetické bezpečnosti, hodně kolem legislativy a regulace. Teď došlo ke zveřejnění přednášek, je jich více než 20 a jsou k dispozici zdarma na YouTube.

Mezi tématy přednášek najdete nový zákon o kybernetické bezpečnosti, národní strategii v kybernetické bezpečnosti, panelovou diskusi o kybernetické bezpečnosti jako prioritě státu, Služby.Digital, bezpečnou DNS v praxi, zohlednění požadavků kyberbezpečnosti ve veřejných zakázkách, technologickou suverenitu a autonomii, mezinárodní spolupráci při řešení přeshraničních incidentů, mezinárodní reakce Česka na kybernetické útoky, jednotný operační obraz o kyberprostoru, postkvantovou migraci, bezpečnost automobilů či vlaků, národní koordinační centrum v kyberbezpečnosti nebo bezpečný přístup k profesorům a mágům Neviditelné univerzity.

Android jde do kytek, jak nahradit cloudové služby, EU a ničení kryptografie. Přednášky z OpenAltu jsou zdarma online Přečtěte si také:

Android jde do kytek, jak nahradit cloudové služby, EU a ničení kryptografie. Přednášky z OpenAltu jsou zdarma online

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Příští rok oslaví rodinná firma JK šperky 35 let na trhu

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Léky na hubnutí předepíšou i praktici, stojí 130 korun na den

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Jak funguje platforma IBM Power11?

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Nejdelší projekt českého e-Governmentu chce další odklad

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Digitální pracoviště budoucnosti: Bez AI a DEX se už neobejdete

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Většina her už běží v Linuxu, potřebujeme ještě Windows?

7 věcí, kterými si kazíte business na LinkedInu aneb nebojte se mlčet

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).