Oneplay od února rozšíří nabídku o kanály Sport1, Sport2, AMC a Film+

Filip Rožánek
Dnes
Televize - divák Autor: Depositphotos

Televizní služba Oneplay zařadí od 2. února 2026 čtyři nové televizní kanály ze skupiny AMC Networks. Jde o sportovní stanice Sport1 a Sport2 a filmové kanály AMC a Film+. Rozšíření vychází z víceletého distribučního partnerství mezi TV Nova a AMC Networks International.

Sportovní kanály Sport1 a Sport2 budou na platformě dostupné v tarifních plánech Extra Sport a Maximum. V elektronickém programovém průvodci (EPG) je Oneplay zařadí na pozice 67 a 68. Stanice nabídnou přímé přenosy fotbalové Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA, italských soutěží Serie A a Serie B, poháru Coppa Italia i vybraných hokejových, tenisových a házenkářských soutěží.

Filmový kanál AMC bude dostupný v tarifech Extra Zábava a Maximum a objeví se na pozici EPG 91. Film+ bude součástí nejvyššího balíčku Maximum, kde jej diváci najdou na pozici EPG 92. Obě stanice se zaměřují na celovečerní filmy a seriály, zejména v žánrech krimi, drama a thriller.

Změny se dotknou také středního balíčku Komfort. Ten nově zahrne lifestylový kanál Spektrum Home zaměřený na bydlení a životní styl. Během února bude v tomto tarifu dočasně dostupná i stanice AMC jako ochutnávkový kanál.

Současně Oneplay ukončí distribuci doplňkových stanic AXN Black a AXN White. Hlavní kanál AXN zůstane i nadále součástí tarifních plánů Extra Zábava a Maximum.

Všechny nově zařazené stanice budou vysílány ve vysokém rozlišení.

„Zařazením kanálů Sport1 a Sport2 výrazně posilujeme nabídku Oneplay. Fanoušci díky tomu získávají další sportovní obsah, jsou to stovky přenosů každou sezonu,“ uvedla Anna Lenerová, ředitelka akvizice sportovního obsahu a placených kanálů TV Nova.

Součástí dohody je také budoucí zařazení informačního a zábavného kanálu Spektrum.

„Těší nás, že můžeme navázat spolupráci se skupinou TV Nova a rozšířit dostupnost našich kanálů na platformě Oneplay,“ uvedl Balázs Hajós, viceprezident pro rozvoj partnerské sítě AMCNI CNE. „Naše výrazné investice do exkluzivního a oceňovaného obsahu zůstanou klíčovým faktorem pro přilákání diváků v České republice, kde v nadcházejících měsících uvedeme širokou škálu nových pořadů,“ přislíbil.

„Nejde pouze o navyšování počtu kanálů, ale o budování vyvážené programové skladby. Vedle sportu proto klademe silný důraz také na filmový a seriálový obsah s jasným žánrovým zaměřením a dlouhodobou hodnotou pro diváky,“ doplnila za Novu Anna Lenerová.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

