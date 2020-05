 »  Online móda se propadla dočasně, v dubnu se vrátila k normálu, říká průzkum Glami

Módní trh se propadl pouze v březnu, kdy tržby poklesly o 20 %, duben už ale stačil předchozí ztráty vymazat, tedy alespoň v online. Vyplývá to z aktualizovaných dat průzkmu Fashion (Re)search českého módního vyhledávače Glami.

Propad tržeb zaznamenal online prodej módy v týdnu od 16. do 22. března, a to o necelých 20 %, po vládních omezeních se ale trh začal pomalu vracet k normálu a duben již předchozí ztráty prakticky vymazal. Jen za velikonoční týden, tedy od 13. do 19. dubna proběhl nárůst celkových tržeb právě o zmíněných 20 %, které trh před tím ztratil.

Nejvíce rostl prodej v kategoriích sportovní zboží (+42 %) , trička (+37 %), kalhoty (+35 %) a děti a kojenci (+33 %). Během „karantény“ nakoupilo módu na internetu 10 % lidí úplně poprvé v životě, celkem módu na internetu nakoupilo v tomto období 70 % populace.

Pro 44 % lidí nepředstavovala výjimečná situace žádnou změnu v nákupním chování, 28 % lidí výdaje na módu omezilo a 24 % nakupovalo naopak více, než obvykle. 39 % respondentů uvedlo, že své návyky ohledně nákupu módy online nebudou měnit ani po epidemi, ⅓ chce své výdaje z módu snížit a 9 % Čechů chce naopak nakupovat více (s ohledem na přicházející teplé počasí). Asi 1/4 lidí má v plánu nakupovat hlavně sportovní a outdoorové oblečení.

U e-shopů považují respondenti (data pochází z dotazníkového průzkumu mezi 8 000 českými uživateli GLAMI) za největší benefit hlavně dopravu domů zdarma, poměr ceny a kvality zajímá jen 37 % lidí a slevy oblíbených značek ovlivňují 26 % respondentů, důležitá je také důležitá zákaznická podpora (26 %) a rychlost reakce (21 %). Marketingový tah s rouškami mnoho zákazníků příliš neovlivnil, jen 4 % z nich zajímalo, jestli dostanou v objednávce roušku zdarma.