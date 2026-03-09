Lupa.cz  »  Po nečekaném Moravcově oznámení řeší ČT podmínky jeho odchodu

Po nečekaném Moravcově oznámení řeší ČT podmínky jeho odchodu

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Václav Moravec Autor: Česká televize
Václav Moravec při posledním vysílání Otázek Václava Moravce (8. března 2026)

Moderátor Václav Moravec v neděli 8. března 2026 oznámil v živém vysílání svého pořadu, že se rozhodl ukončit své působení v České televizi. Podle vyjádření vedení ČT o tomto kroku nebyli generální ředitel Hynek Chudárek ani přímí nadřízení Moravce předem informováni. 

V pondělí televize uvedla, že Moravec je dosud zaměstnancem České televize a konkrétní podmínky ukončení pracovního poměru nyní řeší personální útvar.

Podle ředitele zpravodajství Petra Mrzeny stál za Moravcovým odchodem dlouhodobý spor o přístup k politickým představitelům. „Jádrem našich profesních debat s Václavem Moravcem je v zásadě jediná otázka – nakolik je dlouholeté ignorování vrcholného politika v souladu s principy média veřejné služby,“ uvedl Mrzena. 

Mrzena zdůraznil, že se opírá o postoj „drtivé většiny redakce zpravodajství a publicistiky“ a že spravedlivý přístup ke všem politickým subjektům redakční nezávislost neoslabuje, ale naopak posiluje. „Václavu Moravcovi za jeho dlouholetou práci pro Českou televizi děkuji. Jeho odchod nepovažuji za šťastný, stejně jako formu, kterou pro něj zvolil,“ dodal.

Generální ředitel Chudárek řekl, že Moravcovo rozhodnutí ho osobně mrzí. Zároveň odmítl „účelová tvrzení, která zpochybňují nezávislost České televize a její společensky nezastupitelnou veřejnoprávní roli“. Pravidla veřejnoprávního média podle něj platí pro všechny bez výjimky. „Tím spíš je mi líto, že právě Václav Moravec končí svou kariéru způsobem, který zvolil. Za jeho neoddiskutovatelný přínos České televizi v uplynulých dvaceti letech mu patří velký dík,“ řekl Chudárek.

Václav Moravec svůj odchod z České televize zdůvodnil slovy, že by za současných podmínek už nemohl dál garantovat nezávislost redakční práce. Ohradil se vůči údajnému posouvání k „pseudovyváženosti“. 

Své rozhodnutí oznámil v závěru Otázek Václava Moravce, kde byl po devíti letech hostem předseda SPD a Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Redakce pořadu ho dlouhodobě nezvala a učinila tak až nyní na pokyn nadřízených. Okamura v pořadu diskutoval se svými předchůdci, kteří také předsedali dolní komoře parlamentu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ

Jaké screeningy vám lékař doporučí po padesátce

Daňové slevy: Poradíme, čím si můžete snížit daň z příjmů

Paramount získal Warnery a Netflix na tom vydělal

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Proč mají vysavače mikrofony? Omylem ovládl tisíce vysavačů DJI

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).