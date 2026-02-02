Politický pořad Za pět minut dvanáct mění moderátora, Čermáka nahradí Bára Divišová

Sobotní politická diskuse televize Nova Za pět minut dvanáct bude mít od nadcházejícího víkendu novou tvář. Moderování pořadu přebírá od 7. února politická reportérka Bára Divišová, která ve funkci vystřídá Martina Čermáka. Televize se k personální obměně rozhodla v rámci širších úprav formátu, od kterých si slibuje větší dynamiku a atraktivitu pro diváky.
Vedení zpravodajství sází u Divišové především na její dosavadní praxi v politické žurnalistice. Ředitel zpravodajství a publicistiky TV Nova Kamil Houska připomněl její působení v internetovém diskusním formátu Napřímo na TN Live a zkušenosti s moderováním loňských předvolebních debat. Samotná moderátorka označila příležitost vést politické diskuse v hlavním vysílání za významnou profesní výzvu a uvedla, že chce navázat na standard nastavený jejím předchůdcem.
Dosavadní moderátor Martin Čermák z obrazovek nezmizí. I nadále zůstává jednou z klíčových tváří zpravodajství stanice a bude pokračovat v moderování hlavní relace Televizní noviny ve dvojici s Veronikou Petruchovou. Kamil Houska v této souvislosti zdůraznil, že Čermák patří k nejvýraznějším osobnostem tamního zpravodajství a ocenil jeho profesionalitu při rozjezdu a dosavadním vedení diskusního pořadu.
Změna na postu moderátora je součástí připravovaných dramaturgických zásahů do struktury pořadu. Cílem avizovaných novinek je nabídnout divákům živější formát diskuse. Divišová se v nové roli poprvé představí divákům tuto sobotu.