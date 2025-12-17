Lupa.cz  »  Reakce OpenAI na Nano Banana: je tady nový obrázkový generátor GPT Image 1.5

Reakce OpenAI na Nano Banana: je tady nový obrázkový generátor GPT Image 1.5

David Slížek
Dnes
AI - OpenAI - generator obrazku - GPT Image 1.5 Autor: OpenAI prostřednictvím GPT Image 1.5
Ukázka obrázku vygenerovaného pomocí GPT Image 1.5

Americká OpenAI pokračuje ve snaze dohnat nedávné úspěchy konkurečních AI modelů jako je Gemini 3 od Googlu. Představila nový generátor obrázků založený na inovovaném modelu GPT Image 1.5, který konkuruje populárnímu generátoru Nano Banana.

Nový nástroj podle OpenAI vylepšuje přesnost při editování fotek a pracuje až čtyřikrát rychleji než předchozí generace. V rámci chatbotu ChatGPT má také nově speciální stránku, na které chatbot uživateli nabízí předdefinované styly obrázků nebo tipy, co by si mohl nechat vygenerovat.

GPT Image 1.5 umí nejen generovat nové obrázky, ale i upravovat existující fotky, které do něj uživatel nahraje. Snímky dokáže také kombinovat nebo do nich přidávat text – podle OpenAI by měl zvládat práci i s drobnějšími fonty, což firma ve svém oznámení demonstruje vytvořením screenshotu novinové stránky a poté změnou textu, který je na ní napsaný.

OpenAI nabízí nový obrázkový generátor i v rámci API. Vytváření obrázků tímto způsobem je podle firmy o 20 % levnější než u předchozího modelu.

Novým generátorem se OpenAI snaží dohnat popularitu obrázkového generátoru Googlu, pro který se ujal jeho původní kódový název Nano Banana. Model GPT Image 1.5 podle prvních ohlasů v žebříčcích na serveru LMArena konkurenci skutečně přeskočil.

OpenAI nabízí odpověď na Gemini, představila nový model GPT-5.2 a dohodu s Disneym Přečtěte si také:

OpenAI nabízí odpověď na Gemini, představila nový model GPT-5.2 a dohodu s Disneym

Témata:

