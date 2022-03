Rohlik.cz, Ústavní soud či polská vláda. Ochránci soukromí rozdělili Ceny Velkého bratra

Sedmnáctý ročník ankety označující největší slídily v soukromí lidí zná své výsledky. Laureáty Big Brother Awards za rok 2021 vyhlásilo sdružení Iuridicum Remedium ve čtyřech negativních a jedné pozitivní kategorii.

Firemním slídilem je podle poroty online supermarket Rohlík.cz, který anticenu získal za neustálé sledování svých kurýrů. „Poloha je sledována pomocí gyroskopů a GPS, kontrolována je i teplota v autě a neustále je sledováno zákaznické hodnocení,“ popisuje důvody porota.

„Algoritmické řízení využívané v Rohlíku navíc dost pravděpodobně porušuje Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR): Pokud data shromažďovaná Rohlíkem umožňují konkrétní osoby identifikovat, musí firma prokázat zákonnost jejich sběru a zpracování. K tomu by neměl stačit pouhý souhlas zaměstnance,“ dodává v podrobném zdůvodnění.

„V rámci zvyšování efektivity, zajištění maximální čerstvosti potravin i bezpečnosti osob a provozu měříme efektivitu v průběhu vychystání i přepravy nákupů, či teplotu v autě, ve kterém potraviny převážíme. Naší nejvyšší prioritou je totiž bezpečnost kurýrů i ostatních účastníků provozu, lidí ve skladě i efektivní doručení skutečně čerstvých potravin bez narušení teplotního řetězce,“ reagovala na anticenu mluvčí Rohlíku Lutfia Volfová.

Cenu pro Úředního slídila dostala polská vláda za zneužívání špionážního systému Pegasus proti politické opozici. Jde o software izraelské firmy NSO Group, který se dá použít k zaznamenávání stisků kláves nebo odposlechům veškeré komunikace z telefonu.

Dlouhodobým slídilem je podle podle poroty Ústavní soud. „Ani po čtyřech letech se nevyjádřil k právní úpravě využívání genetických dat ze strany policie, kterou na počátku roku 2018 u Ústavního soudu napadl Městský soud v Praze. Průtahy na Ústavním soudu přitom paralyzují možnost, aby problém s velmi vágní a netransparentní právní úpravou byl vyřešen a lidé, jejichž osobní údaje v kriminalistické databázi zpracovávány se mohly domáhat jejich likvidace,“ vysvětluje porota.

Výrok Velkého bratra loni podle poroty pronesla jednatelka reklamní firmy MetroZoom Dana Svobodová, a to za věty o využívání dat mobilního operátora O2 při cílení reklamy na reklamních plochách v pražském metru. „Tento výrok je však výjimečný ze dvou důvodů: ukazuje otevřenou a přiznanou bezbřehost, se kterou se s daty v marketingu pracuje a zároveň nastiňuje blížící se budoucnost, ve které se obsah na míru bude každému zobrazovat i ve fyzickém veřejném prostoru – přesně jako tomu bylo ve varovném sci-fi snímku Minority Report,“ vysvětluje porota.

Pozitivní Cenu Edwarda Snowdena získal web pro děti Alík.cz. „Uživatelé zde mohou vzájemně komunikovat, hrát hry, publikovat texty různého druhu, soutěžit o ceny nebo se třeba v poradně obrátit na odborníky s problémy, které je trápí. To, co ale porotu zaujalo na Alík.cz především, je důraz, který je kladen na ochranu soukromí dětí. A to i za cenu odmítnutí potenciálních výnosů z vytěžování osobních dat dětí a jejich využívání k cílené reklamě,“ stojí ve zdůvodnění.