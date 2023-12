Ruský kyberútok na hlavního ukrajinského operátora nechal miliony lidí bez spojení

Autor: Depositphotos

24 milionů Ukrajinců, což je více než polovina populace v zemi, zůstává druhý den bez spojení poté, co rozsáhlý kybernetický útok zasáhl hlavního telekomunikačního operátora Kyivstar. Lidé se v úterý ráno ocitli bez mobilního signálu a veškerého internetového připojení, což pro zemi zmítané válkou, kde mobilní telefony jsou důležitým prostředkem varování před leteckým poplachem a dalšími hrozbami, představuje vážný problém.





Navíc kybernetický útok ochromil síť pro zpracování bezhotovostních plateb, tedy v obchodech mnohde není možné platit kartou ani vybírat z bankomatů.





„Je to obrovský zásah do infrastruktury,“ řekl generální ředitel Kyivstar Oleksandr Komarov deníku Kyiv Post a dodal: „Ze všech hledisek to byl dobře naplánovaný a profesionální útok.“ Pokud jde o způsob jeho provedení, technici podle něj objevili „zranitelnost na perimetru, kterou hackeři využili.“

„Je třeba přiznat, že tento útok prolomil naši obranu. Byl kompromitován účet jednoho ze zaměstnanců a nepříteli se podařilo proniknout do středu firemní infrastruktury,“ uvedl Komarov.

Ve středu ráno operátor oznámil, že částečně obnovil provoz některých pevných linek. Komarov doufá, že se podaří obnovit komunikační provoz během středy s tím, že to označil za nejoptimističtější scénář. „Měli bychom zajistit, abychom v procesu obnovy nenechali nepříteli otevřená zranitelná místa,“ dodal.

Ukrajinské tajné služby uvedly, že za útokem stojí skupina ruských hackerů s napojením na ruskou vojenskou rozvědku. Ačkoliv ukrajinská strana přímo neuvedla jméno této skupiny, k odpovědnosti se sama přihlásila skupina Solntsepek, a to v prohlášení publikovaném na síti Telegram. „Zaútočili jsme na Kyivstar, protože společnost zajišťuje komunikaci ukrajinským ozbrojeným složkám a vládním institucím,“ uvádí se v prohlášení.

Solntsepek uvedl, že jeho útok „zničil“ na 10 tisíc počítačů, přes 4 tisíc serverů, úložiště na cloudu a zálohovací systémy. Kyivstar odmítl, že by došlo k poškození počítačů nebo serverů. Osobní data jejich zákazníků prý zůstávají v bezpečí.