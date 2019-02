 »  Seriál Most sledoval v televizi i na internetu rekordní počet lidí

Jan Brychta

Komediální seriál Most se stal nejsledovanějším pořadem svého druhu na obrazovkách České televize za několik posledních let. První díl viděl každý třetí divák, který měl v tu doba zapnutou televizi, pondělní poslední část si nenechala ujít téměř polovina populace, která trávila čas u obrazovek. Nejvíce diváky zaujal sedmý díl, který podle peoplemetrového měření překonal hranici 1,9 milionu diváků, uvedla Česká televize.

Každý díl seriálu přitáhl k obrazovkám průměrně 1,35 milionu diváků a do týdne po odvysílání jej odloženě, na webu nebo v televizi, vidělo dalších 680 tisíc lidí. Seriálu se tak podařilo překonat nejen sledovanost večerních Událostí, ale i pořadů nasazených do prime time.

Z pohledu diváckého zájmu si Most lépe vedl u mužského publika, zejména pak mladší věkové skupiny. U diváků ve věku od třiceti do 44 let generoval průměrný podíl na sledovanosti kolem 55 procent. Sledovanost měla dále stoupat s dosaženým vzděláním publika. Nejvíce seriál sledovali diváci na severozápadě republiky v okolí zmiňovaného Mostu, dále v Praze a obecně pak spíše ve větších městech.

Rekordních hodnot dosáhl Most i z pohledu odložené sledovanosti. Prostřednictvím televize si každý díl v průběhu sedmi dní po jeho odvysílání pustilo průměrně 433 tisíc diváků starších čtyř let a na internetu dalších 251 tisíc.