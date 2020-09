Slovenská kryptoměnová burza Eterbase se stala obětí hackerů

Slovenská kryptoměnová burza Eterbase je od úterý nefunkční, oficiální oznámení hovoří o údržbě v souvislosti s kompromitováním uživatelských kryptoměnových peněženek (není jasné, zda burza používá oddělené účty) a je pozastaveno do 10. září.

Hackeři z uživatelských účtů převedli bitcoiny, XRP tokeny, ethereum, tron, tezos a algorand. Podle analýzy od The Block Research mohly být z burzy převedeny kryptoměny zhruba za 5,3 milionů dolarů, společnost následně částku potvrdila. Postižená burza slibuje, že disponuje dostatkem kapitálu na splnění svých závazků vůči klientům a útok její chod neohorzí. „Chceme naše klienty ubezpečit, že podnikáme všechny kroky proto, aby výška uživatelských vkladů nijak neutrpěla v důsledku hackerského útoku,“ uvádí dále firma.

We want to inform our users that we have enough capital to meet all our obligations, and at the same time, we want to reassure everyone that this event won't stop our journey!https://t.co/8XwoPovHNZ pic.twitter.com/h8kur4fqxI