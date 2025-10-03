Soud zrušil rekordní pokutu 351 milionů pro Avast udělenou za šmírování uživatelů

Městský soud v Praze zrušil rekordní pokutu pro původem českou společnost Avast (dnes je to po spojení s americkým NortonLifeLock společná firma Gen Digital) ve výši 351 milionů korun. Tu Avastu udělil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který jí bude muset vyčíslit znovu, informoval Český Rozhlas.
Soud zároveň potvrdil, že Avast neoprávněně předával informace o uživatelích. Firma tak činila skrze svůj antivirový software. Sledovala, jaké weby navštěvují uživatelé s nainstalovaným antivirem a následně je předávala své dnes již neexistující firmě Jumpshot. Ta informace dále komercializovala, tedy přeprodával.
Martin Mesršmíd (dnes ředitel DIA) dříve pro Lupu uvedl, že data byla anonymizovaná, podle soudu ale nedostatečně. Uživatele tak bylo možné identifikovat. Zákazníci také nebyli o celé věci řádně informováni.
ÚOOÚ odhadl, že se praktika měla týkat asi sto milionů uživatelů. Avast nicméně u soudu argumentoval interní analýzou, kde uvedl 55 milionů lidí. Avast nyní bude moci podat kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu.
Dřívější ředitel Avastu Ondřej Vlček před časem pro Lupu řekl, že společnost už aktivity tohoto typu nedělá.
Avast koncem loňského roku dostal také pokutu asi 390 milionů korun od americké Federální obchodní komise.