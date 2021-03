SPIR: zrušení podpory cookies třetích stran v Chromu posílí dominanci Googlu

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) se ohradilo proti avizovanému zrušení podpory cookies třetích stran v prohlížeči Chrome, které minulý týden potvrdil Google. SPIRu podle tiskové zprávy vadí, že Google nepředstavil „adekvátní náhradu, která by jeho konkurentům umožnila nadále cílit reklamní sdělení na internetu stejným způsobem jako Googlu.“

„Google díky prohlížeči Chrome a operačnímu systému Android získává, na rozdíl od ostatních hráčů na digitálním trhu, rozsáhlé informace o chování uživatelů, a avizované změny ohledně cookies třetích stran jen posílí jeho dominantní postavení v oblasti cílené reklamy,“ říká SPIR.

Plánované ukončení podpory cookies třetích stran v Chromu oznámil Google v lednu loňského roku. Minulý týden svůj plán potvrdil s tím, že nebude cookies třetích stran nahrazovat žádným podobným identifikátorem.

Místo toho plánuje v rámci iniciativy Privacy Sandbox nasadit technologii FLoC (Federated Learning of Cohorts), která má uživatele podle jejich chování na webech rozřazovat do skupin (kohort), na než pak budou zadavatelé moci cílit reklamu.

SPIR ale s tímto řešením nesouhlasí. „Cílení reklamních sdělení podle zájmových skupin/kohort není na internetu nic nového a většina reklamních systémů je v praxi dávno používá. K vytváření zájmových skupin je ale potřeba nejprve mít informace právě o jednotlivých uživatelích, aby je vůbec bylo možné do nějakých skupin zatřídit. K tomu se dnes používají zejména již zmíněné cookies třetích stran, které se Google rozhodl v Chromu v brzké době zatrhnout. Googlu samotného se to totiž, na rozdíl od všech jeho konkurentů, nijak nedotkne. Google má a bude mít dostatek nasbíraných informací o svých uživatelích k tomu, aby je mohl i nadále individuálně sledovat a do jednotlivých zájmových skupin zatřizovat,“ píše na blogu SPIRu místopředseda výkonné rady sdružení (a někdejší člen vedení Seznam.cz) Michal Feix.

„Google Chrome má ze své podstaty přístup ke všemu, co uživatel v Chromu udělá. Má přehled, jakou stránku navštívil, jaký čas na ní strávil a to vše spojené s velmi konkrétní identitou uživatele v podobě účtu od Googlu. Vedle toho budou tyto informace dále obohacované chováním uživatele na jeho Android zařízení, spárovaném přes Google účet,“ dodává.

Cookies třetích stran dlouhodobě blokuje i prohlížeč Safari od Applu a omezuje je i Firefox od Mozilly. „Zásadní rozdíl je v tom, že prohlížeč Chrome má podle některých dat okolo 70% podílu na trhu, je tudíž prohlížečem dominantním a stejně tak je Google celosvětově dominantní na trhu internetové reklamy, což Apple nebo Mozilla nejsou,“ říká k tomu Feix.