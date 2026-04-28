Spotify má skoro 300 milionů předplatitelů, připravuje nové funkce

Streamovací služba Spotify oznámila výsledky za první čtvrtletí roku 2026. Firma dosáhla rekordního provozního zisku 715 milionů eur. Aplikaci nyní každý měsíc aktivně používá 761 milionů lidí, z toho 293 milionů si platí verzi Premium.
Podle vedení společnosti se na výsledcích příznivě odrazilo nedávné vylepšení bezplatné verze aplikace. Uživatelé v klíčových regionech aplikaci zapínají častěji a konzumují více hudby i videa. Vyplatily se rovněž dlouholeté investice do technologické infrastruktury. Platforma díky nim dokáže rychle nasazovat nové formáty.
Firma nyní zaměřuje vývoj na funkce, které posluchačům dávají plnou kontrolu nad algoritmy. Na vybraných trzích zkouší nástroj Taste Profile. Ten přesně ukazuje, jak aplikace hodnotí hudební vkus konkrétního člověka. Lidé mohou své hodnocení sami upravovat a určovat tak obsah své domovské obrazovky. Rozšíření se dočkala také služba Prompted Playlist. Uživatel zadá textový popis požadované atmosféry a umělá inteligence mu sestaví odpovídající výběr. Tato novinka momentálně funguje ve Spojených státech a Kanadě, přičemž umí nově generovat i seznamy podcastů.
Spotify přidalo do aplikace také informační nástroje SongDNA a About the Song. Krátké interaktivní karty vizuálně představují autory textů, producenty nebo původ použitých hudebních samplů. Změny se dotkly i oblasti videa a mluveného slova. Nové ovládací prvky umožňují snadno přepínat mezi čistým zvukem a obrazovým obsahem. Ve Spojených státech a Velké Británii platforma spustila specializované žebříčky audioknih. Posluchači v nich najdou nejžádanější tituly rozdělené podle aktuálních trendů a literárních žánrů.