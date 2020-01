 »  Spotify začne do svých podcastů vkládat cílené reklamy, spouští reklamní systém

David Slížek

Spotify si vsadilo na podcasty a chce na své sázce začít vydělávat. Firma oznámila, že v testovacím režimu spouští reklamní platformu Streaming Ad Insertion (SAI), která umožní do podcastů vkládat personalizovaná reklamní sdělení, měřit jejich zásah a cílit je na základě dat, která služba má o svých uživatelích.

Novinka se na startu týká jen původních podcastů, které Spotify přímo produkuje, časem by se ale mohla rozšířit i o podcasty třetích stran.

SAI funguje v reálném čase a cílené spoty tak bude vkládat pouze do podcastů, které posluchači na Spotify přímo streamují. Do epizod, které si stáhnou do svých zařízení k offline poslechu, bude firma nadále vkládat reklamy bez cílení. Podle zástupců firmy ale podcasty stahuje jen velmi malá část uživatelů.

Hlavním reklamním formátem má být reklamní sdělení čtené přímo moderátorem podcastu – tento formát se v podcastech používá často, protože jej uživatelé vnímají pozitivněji než klasické reklamní spoty.

Pokud uživatel cílené reklamy nechce, může už dnes v nastavení zpracovávání svých dat pro personalizovanou reklamu zakázat (opt-out).

Zadavatelům reklamy chce Spotify nabídnout kromě cílení také anonymizovaná data o tom, kdo a jak reklamy poslouchal, včetně věku, pohlaví, typu zařízení nebo posluchačských zvyklostí uživatelů. Firma také nabídne data o tom, jaký měl poslech spotu dopad a zda například vedl uživatele k nějaké akci.

„Brzy přidáme i možnost interaktivity, aby uživatelé mohli na reklamy přímo reagovat bez toho, že by si museli pamatovat například kódy slevových kupónů,“ slíbil viceprezident Spotify Jay Richman. Reklama v podcastech podle něj už dnes na Spotify vyvolává reakci u 81 % posluchačů, kteří spot slyšeli.