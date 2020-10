Správa železnic nabídne své stožáry operátorům. Mohlo by se zlepšit pokrytí tratí

Správa železnic se chystá příští rok ve veřejné soutěži zpřístupnit své stožáry podél kolejí mobilním operátorům. Mohli by tak posílit pokrytí železničních tratí. Informoval o tom server iRozhlas.cz.

Má jít o GSMR stožáry, které Správa železnic momentálně používá pro bezdrátovou komunikaci na dráze. Operátorům je chce pronajímat za tržní ceny – pokud o ně budou mít zájem.

Lepší pokrytí může zlepšit kvalitu připojení uvnitř vlakových souprav, větším problémem jsou ale útlumy způsobené vagóny. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) při svém měření v roce 2016 zjistil, že útlum signálu je uvnitř vozů značný a že větší bývá u modernějších nebo zmodernizovaných vagónů.

Zásadně by mohly pomoci jen opakovače (repeatery) signálu uvnitř vagónů. Detaily viz Bez opakovačů to ve vlacích nepůjde. ČTÚ změřil, jak vagóny stíní signál. Na jaře ČTÚ podle iRohlas.cz plánuje měření útlumu signálu ve vlacích zopakovat.

