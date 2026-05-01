Takto vypadá velmi pomalý router, pomocí kterého se Česko poprvé připojilo k internetu

Jan Sedlák
1. 5. 2026
CESNET a Cisco IGS Autor: Jan Sedlák

V Národním technickém muzeu v Praze do pátého května poběží výstava k třicátému výročí organizace CESNET, které provozuje rozsáhlou akademickou síť zahrnující i datacentra a další infrastrukturu a která v minulosti sehrála klíčovou roli v připojení porevolučního Československa k internetu. Součástí výstavky je router Cisco IGS, který naši zemi v prosinci roku 1991 k této celosvětové síti poprvé připojil.

Router si můžete prohlédnout v naší galerii. Součástí expozice byly i některé další technologie, s nimiž CESNET pracuje, jako třeba síťové FPGA karty, které jsou k dispozici tady.

Česko se z ČVUT skrze IGS připojilo rychlostí 9,6 kilobitu za sekundu, později byla rychlost zvýšena na 19,2 kilobitu za sekundu.

Cisco IGS neboli Integrated Gateway Server je jedním z prvních skutečně multiprotokolových routerů. Jeho součástí je procesor Motorola 68000 (někdy také 68020) s frekvencí 16 MHz, proprietární sběrnice, dva MB RAM (šlo rozšířit na čtyři), ROM pro zavedení systému, 32k NVRAM pro uložení konfigurace a čtyři konektory: sériový, AUX, Ethernet (15 pinů, pro RJ-45 je potřeba převodník) a Console.

Přístroj je poháněn operačním systémem Cisco IOS, který uměl pracovat s protokoly jako IP, X.25, DECNET, AppleTalk, Novell IPX, XNS a dalšími.

IGS byl jedním z důvodů, proč se z Cisca stal jeden z hegemonů síťového světa. I když to firma později měla těžké během .com bubliny, přežila a stále má významné postavení na trhu.

Firma se na rané devadesátky pamatuje. Když Česko v roce 2024 navštívil výkonný prezident Chuck Robbins, zavítal i právě na CESNET.

Na Lupě máme postupně rozšiřovaný seriál Příběhy z historie českého internetu, kde je možné se o počátcích globální sítě u nás dozvědět více.

V Národním technickém muzeu dříve proběhla i výstava československých počítačů nebo čipů. Jednotlivé exponáty jsme rovněž zachytili v naší galerii:

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

