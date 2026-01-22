Lupa.cz  »  V Česku získal peníze „virtuální bioinformatik“, umožňuje vědcům bavit se s datovým softwarem jejich jazykem

V Česku získal peníze „virtuální bioinformatik“, umožňuje vědcům bavit se s datovým softwarem jejich jazykem

Iva Brejlová
Dnes
Carta Genum Autor: Carta Genum
Zakladatelé Carta Genum

Odborníci ze startupu Carta Genum vyvíjí českého „virtuálního bioinformatika“, který umožní biologům pracovat s daty bez psaní kódu. Místo toho můžou analyzovat komplexní data pomocí běžného vědeckého jazyka. Startup nyní ohlásil pre-seed investici od Czech Founders VC ve výši 40 tisíc eur (necelý milion korun).

Projekt uvádí, že chce pomoct limitovaným možnostem analýzy masivních objemů vědeckých dat. Cílem je vyvinout platformu založenou na vlastním analytickém systému řízeném biologickými otázkami (Biologist-Oriented Framework). Ten transformuje statistické výstupy do srozumitelných odpovědí na konkrétní biologické dotazy.

„Nestavíme černou skříňku, která jen vyplivne výsledek. Klíčový je pro nás princip ponechání experta v centru rozhodování (human-in-the-loop). Biolog má expertní znalost, kterou sebelepší algoritmus nenahradí. Naše platforma a AI agenti mu pouze odstraní bariéru v podobě psaní kódu. Umožníme mu klást otázky typu ‚Kde se shlukují buňky s tímto genem?‘ namísto složitého nastavování parametrů,“ popisuje spoluzakladatel startupu Daniel Žucha.

Za Carta Genum stojí spolu s Lukášem Valihrachem, oba působili v akademickém prostředí a metodu rozvíjeli na Biotechnologickém ústavu AV ČR. Původně začali nabízet pokročilé analýzy formou služby, spolupráci si vyzkoušeli mimo jiné se SOTIO Biotech nebo University of Cambridge, ale pochopili, že manuální analýza má své limity. „Nemůžeme naklonovat sami sebe. Proto jsme se rozhodli změnit strategii a vyvinout produkt, který naše postupy automatizuje,“ říká Valihrach. Tým nyní pracuje na vybudování robustní infrastruktury a implementaci vlastního analytického frameworku, který vytvoří základ pro následnou integraci AI agentů v další fázi vývoje.

Startup byl validován Středočeským inovačním centrem a účastní se mezinárodního programu MARC zaměřeného na podporu startupů s vyšším společenským dopadem ze střední a východní Evropy.

Evropa kráčí digitálním věkem. Von der Leyen slibuje založení firmy online do 48 hodin

Evropa kráčí digitálním věkem. Von der Leyen slibuje založení firmy online do 48 hodin

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

