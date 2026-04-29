V Ostravě se testoval autonomní provoz, komunikovala spolu vozidla i mobily v kapsách chodců

V Ostravě odborníci testovali autonomní provoz a komunikaci mezi vozy i mobily, které u sebe mají chodci nebo cyklisté. Ukončili tím tříletý projekt Secure-Ride, v jehož rámci ověřovali například to, že experimentální vozidlo s automatizovaným řízením dokáže na základě přijaté informace o přítomnosti chodce včas vizuálně a akusticky varovat řidiče a v kritickém okamžiku aktivovat nouzové brzdění. Cílem bylo ověřit, jak si vozidla, autobus a mobilní telefony dokážou včas předat varování, a zvýšit tak bezpečnost chodců a cyklistů. Odborníci sbírali data pro další rozvoj autonomní dopravy a od začátku kladli důraz i na kybernetickou bezpečnost. Do budoucna se uvažuje o testovacím polygonu u VŠB-TUO. Ten má umožnit další testování a vývoj v kontrolovaných podmínkách.
K testování detekce chodců na přechodu byl využit také autobus Dopravního podniku Ostrava osazený chytrou kamerou a komunikační jednotkou C-ITS. V rámci projektu vzniklo na Technické univerzitě Ostrava mimo jiné experimentální vozidlo a paralelní simulační platforma. Firma CEDA vytvořila HD mapy popisující testovací prostředí včetně kritických míst, jako jsou přechody, jízdní pruhy nebo zóny s omezenou viditelností. Podle firmy testování ověřilo, že „systém umí rozpoznat rozdíl mezi mapovými podklady a senzorickými daty, které mohly vzniknout neoprávněným zásahem do dat nebo infrastruktury kolem komunikace a umožní vozidlu bezpečně zareagovat,“ uvádí Radovan Prokeš, CEO a předseda představenstva firmy. Informaci pak systém reportuje do databáze hrozeb, kterou mohou využívat další systémy.
„Již vyvinutou platformu pro reálné a simulační testy jsme doplnili o technologie, které umí přijímat varování z okolí, vyhodnotit rizikovou situaci a včas upozornit řidiče nebo podpořit zásah asistenčních systémů,“ doplňuje Petr Šimoník, vedoucí Mobility Lab VŠB-TUO. Vozidlo umožňuje komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou (V2X), přesnou lokalizaci a má integrovaný nový vývojový systém. Součástí je i softwarová aplikace pro několik antikolizních scénářů v C-ITS prostředí.
Na straně chodců či cyklistů figurovala mobilní aplikace z dílny Intens Corporation, která tyto účastníky provozu „zviditelňuje“ i na nepřehledných místech. Vývoj a testování výměny informací probíhaly s partnery z Jižní Koreje. Ověřovalo se, že si české a korejské části řešení dokážou vyměňovat data přes své systémy, a zda korejské výstupy projektu mohou fungovat v českém prostředí a naopak.
Do projektu se zapojily CEDA Maps, Intens Corporation (dceřiná společnost O2), ČVUT a VŠB – Technická univerzita Ostrava a také partneři Autocrypt a KATECH (Korea Automotive Technology Institute) z Jižní Koreje. Partnerem závěrečného testování výstupů projektu byl Dopravní podnik Ostrava.