Lupa.cz  »  Vedení Warner Bros. Discovery odmítlo nabídku Paramountu. Trvá na spojení s Netflixem

Vedení Warner Bros. Discovery odmítlo nabídku Paramountu. Trvá na spojení s Netflixem

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Warner Bros. Discovery Autor: Warner Bros. Discovery
Warner Bros. Discovery (ilustrační foto)

Představenstvo společnosti Warner Bros. Discovery (WBD) ve středu jednomyslně doporučilo akcionářům, aby odmítli nabídku na převzetí od skupiny Paramount Skydance.

Vedení mediálního gigantu po přezkoumání konkurenčního návrhu dospělo k závěru, že nabídka není v nejlepším zájmu společnosti, a potvrdilo svůj záměr pokračovat v dříve oznámené fúzi s Netflixem.

WBD má největší výhrady ke struktuře financování konkurenční nabídky. Představenstvo upozornilo, že navzdory mediálním prohlášením rodina Ellisonových, která za nabídkou Paramount Skydance stojí, neposkytla žádnou garanci vlastním kapitálem. Financování transakce v hodnotě přesahující sto miliard dolarů se podle WBD opírá o neprůhledný odvolatelný svěřenský fond, jehož ručení za případné škody je zastropováno na částce 2,8 miliardy dolarů.

Vedení společnosti to považuje za riskantní. Zatímco Netflix disponuje tržní kapitalizací přes 400 miliard dolarů a silnou investiční bilancí, úvěrový rating Paramountu se pohybuje blízko spekulativního pásma.

Vedení WBD rovněž odmítlo argumenty, že by fúze s Netflixem měla být komplikovanější kvůli postoji antimonopolních úřadů. Nevidí žádný podstatný rozdíl v přístupu regulátorů k jedné či druhé nabídce. Představenstvo navíc připomnělo, že Netflix souhlasil zaplatit 5,8 miliardy dolarů, pokud by regulátoři spojení přece jen zablokovali. Tato částka převyšuje podobný příslib v nabídce předložené Paramountem.

Pokud by naopak WBD nyní odstoupilo od smlouvy s Netflixem, muselo by uhradit sankci ve výši 2,8 miliardy dolarů, kterou nabídka Paramountu nepokrývá.

Aktuální doporučení navazuje na dohodu o fúzi s Netflixem oznámenou 5. prosince 2025, kterou se Paramount Skydance pokusil zvrátit svou nabídkou podanou o tři dny později. Netflix nabídl zhruba 83 miliard dolarů za filmová studia, HBO a streamovací službu HBO Max, zatímco Paramount nabízel přibližně 108 miliard dolarů za celou firmu včetně televizních stanic. 

Celkově vedení WBD označilo nabídku Paramountu za „iluzorní“ a právně nezávaznou, neboť ji Paramount může kdykoliv změnit či stáhnout, a vyzvalo investory, aby své akcie v rámci tohoto tendru neprodávali.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Těžba dat versus strojové učení

V Praze jídlo rozváží roboti. „Kurýři nebudou mít co žrát,“ zní na sítích

Umělá inteligence zásadně změní využívání robotů

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Novinky pro řidiče: Pohodlí při vyřizování a dražší poplatky

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

Bitcoin pro začátečníky: Jak bitcoiny bezpečně uložit

Poslední letošní vydání CIOtrends se zaměřuje na střízlivění z AI, návrat do kanceláří a novou éru privátního cloudu

Šestnáct novinek ve Windows 11 umožňujících upravit nastavení

Práce kvapná… u snížení záloh zapomněli na paušální daní

Babička pije. Rodina to dlouho nemusí tušit

Levně koupené máslo do mrazáku nedávejte

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska

OpenAI reaguje na Nano Banana novým generátorem

Google je pod drobnohledem Evropské komise kvůli trénování AI

Záplava příspěvky vytvořených pomocí AI začíná být otravná

Brýle z drogerie se hodí jako rychlá pomoc, ale jindy mohou škodit

Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).