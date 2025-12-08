Paramount se snaží vyšachovat Netflix. Za vlastníka HBO nabízí přes sto miliard dolarů

Filmová a televizní společnost Paramount předložila nabídku na převzetí konkurenční korporace Warner Bros. Discovery (WBD). Akcionářům nabízí odkoupení všech akcií v hotovosti za cenu 30 dolarů za kus, což by znamenalo celkovou hodnotu 108,4 miliardy dolarů.
Paramount svým prohlášením reaguje na rozhodnutí představenstva WBD, které se přiklonilo ke spojení s Netflixem. Proto se rozhodl obejít vedení Warnerů a ve snaze o nepřátelské převzetí se obrací přímo na akcionáře.
Argumentuje zejména tím, že návrh Paramountu je finančně výhodnější a bezpečnější než konkurenční dohoda s Netflixem. Zatímco Netflix nabízí kombinaci hotovosti a akcií v hodnotě přibližně 27,75 dolaru na akcii, Paramount přichází s hotovostí o 18 miliard dolarů vyšší a slibuje převzetí celé společnosti, včetně divize kabelových televizí. Jeho nabídka představuje prémii 139 % oproti ceně akcií WBD z 10. září 2025.
Generální ředitel Paramountu David Ellison ve svém prohlášení ostře kritizoval postup představenstva WBD. „Jsme přesvědčeni, že představenstvo WBD prosazuje horší návrh, který vystavuje akcionáře mixu hotovosti a akcií, nejisté budoucí obchodní hodnotě lineárního kabelového byznysu a náročnému procesu schvalování regulačními orgány,“ uvedl Ellison.
Paramount tvrdí, že podnik vzniklý spojením WBD a Netflixu by měl na světovém trhu streamovacích služeb podíl 43 %. Podle něj by to pravděpodobně narazilo na zdlouhavý odpor antimonopolních úřadů, zejména v Evropské unii.
Naopak svou nabídku prezentuje Paramount jako vhodnou pro spotřebitele a podporující hospodářskou soutěž. Slibuje zachování investic do filmových studií a podporu kinodistribuce. Kritizuje také plán Netflixu ponechat akcionářům WBD podíl v silně zadlužené a samostatně neperspektivní divizi lineárních televizních kanálů.