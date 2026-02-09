Lupa.cz  »  Velká Británie zvyšuje televizní poplatky, domácnosti zaplatí 180 liber ročně

Velká Británie zvyšuje televizní poplatky, domácnosti zaplatí 180 liber ročně

Filip Rožánek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Budova BBC v Londýně Autor: Another Believer via Wikimedia Commons, podle licence: CC BY-SA 4.0

Britské domácnosti zaplatí od 1. dubna 2026 za roční televizní poplatek 180 liber (v přepočtu přibližně 5000 Kč). Na základě aktuální míry inflace o tom rozhodlo ministerstvo kultury.

Pro plátce standardního televizního poplatku to znamená zvýšení roční sazby o 5 liber a 50 pencí, respektive o 46 pencí měsíčně. Vláda se odvolává na dohodu o financování BBC z roku 2022. Zohlednění průměrného růstu spotřebitelských cen považuje za důležité k udržení stabilního a předvídatelného hospodaření veřejnoprávní stanice. Upozorňuje, že některou ze služeb BBC loni každý měsíc využívalo 94 procent dospělé britské populace.

Ministerstvo zároveň uvedlo, že pokračuje v programech sociální podpory. Senioři starší 75 let, kteří pobírají příspěvek na živobytí, mají nárok na osvobození od poplatku. Úlevy platí také pro nevidomé občany a obyvatele domů s pečovatelskou službou. Pro domácnosti ve vážných finančních potížích je k dispozici splátkový kalendář.

Část výnosů z poplatků, přibližně 100 milionů liber, bude v nadcházejícím finančním roce od dubna 2026 do dubna 2027 převedena velšské veřejnoprávní stanici S4C. Má to povzbudit tamní kreativní průmysl.

Zvýšení televizního poplatku přichází v době širší debaty o budoucnosti veřejnoprávních médií ve Spojeném království. Stále pokračují konzultace k vládnímu dokumentu, v němž kabinet představil možnosti financování BBC po roce 2027. Současný model televizního poplatku je garantován pouze do konce platnosti nynější Královské charty, která vyprší v prosinci 2027.

Seriál: Financování médií veřejné služby
Přečtěte si všechny díly seriálu Financování médií veřejné služby nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Kontrolní hlášení

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

Začínající podnikatel: Základní pojmy z e-commerce

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority i rozpočet

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Lidé s agresivním nádorem se k péči dostanou mnohem rychleji

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

Sportovní kanál České televize slaví dvacet let

Mecha Comet: modulární kapesní počítač s výměnnými prvky

Konec soukromí jak ho známe?

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).