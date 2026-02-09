Velká Británie zvyšuje televizní poplatky, domácnosti zaplatí 180 liber ročně

Britské domácnosti zaplatí od 1. dubna 2026 za roční televizní poplatek 180 liber (v přepočtu přibližně 5000 Kč). Na základě aktuální míry inflace o tom rozhodlo ministerstvo kultury.
Pro plátce standardního televizního poplatku to znamená zvýšení roční sazby o 5 liber a 50 pencí, respektive o 46 pencí měsíčně. Vláda se odvolává na dohodu o financování BBC z roku 2022. Zohlednění průměrného růstu spotřebitelských cen považuje za důležité k udržení stabilního a předvídatelného hospodaření veřejnoprávní stanice. Upozorňuje, že některou ze služeb BBC loni každý měsíc využívalo 94 procent dospělé britské populace.
Ministerstvo zároveň uvedlo, že pokračuje v programech sociální podpory. Senioři starší 75 let, kteří pobírají příspěvek na živobytí, mají nárok na osvobození od poplatku. Úlevy platí také pro nevidomé občany a obyvatele domů s pečovatelskou službou. Pro domácnosti ve vážných finančních potížích je k dispozici splátkový kalendář.
Část výnosů z poplatků, přibližně 100 milionů liber, bude v nadcházejícím finančním roce od dubna 2026 do dubna 2027 převedena velšské veřejnoprávní stanici S4C. Má to povzbudit tamní kreativní průmysl.
Zvýšení televizního poplatku přichází v době širší debaty o budoucnosti veřejnoprávních médií ve Spojeném království. Stále pokračují konzultace k vládnímu dokumentu, v němž kabinet představil možnosti financování BBC po roce 2027. Současný model televizního poplatku je garantován pouze do konce platnosti nynější Královské charty, která vyprší v prosinci 2027.