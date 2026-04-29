VZP mění systém úhrad tak, že by mohlo projít více technologických inovací

Iva Brejlová
Dnes
Telemedicina - Vojenska nemocnice Brno - 5G - perex Autor: David Slížek, Internet Info

Všeobecná zdravotní pojišťovna spustí 1. července pilotní ověřování řízeného vstupu technologických inovací do systému úhrad. Nová metodika schválená její správní radou má vyřešit chybějící legislativní i metodický postup, jak nové technologie do zdravotnictví zařazovat, posuzovat a hradit. Podle samotné VZP tak dnes inovace vstupují do systému jen nahodile.

„Zjednodušeně řečeno, navrhované inovace po posouzení jejich bezpečnosti a efektivity ověřujeme praxí. Během roku až dvou jsou využívané buď samotnými pacienty například při chronickém onemocnění pro sledování stavu, nebo lékaři třeba v diagnostice,“ popisuje Ivan Duškov, ředitel VZP ČR.

V první fázi se VZP zaměří na AI v diagnostice, aplikace pro řízení chronických onemocnění a nástroje pro podporu prevence. Žádost o zařazení bude moci podat výrobce, vývojář, univerzita i konsorcium. Posouzení podle bezpečnosti, ochrany dat, přínosů a kvality má proběhnout do tří měsíců a postará se o něj VZP, odborný hodnotící panel a externí odborníci.

Pro schválené technologie bude stanovena prozatímní úhrada na 12 až 24 měsíců. Během této doby se jejich přínos ověří v praxi, například tím, jestli se zlepšila léčba nebo snížil počet hospitalizací. Pokud se efektivita prokáže, technologie se zařadí do běžných úhradových mechanismů. V opačném případě bude z katalogu vyřazena.

Pojišťovna se inspirovala německým systémem DiGA, který je spolu s belgickým modelem považován za vzor v Evropě a posloužil jako podklad pro řadu dalších zemí.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

