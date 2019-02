 »  Zoot má nový problém, soud mu blokuje účty kvůli dluhu na DPH

Karel Wolf

E-shop Zoot, který momentálně funguje v režimu ochrany před věřiteli, má nový problém, pražský soud mu nepovolil uvolnit bankovní účty pro běžný provoz kvůli dlužné dani z přidané hodnoty. Upozornil na to web deníku E15.

Z rozhodnutí Městského soudu v Praze tak Zoot momentálně nemá přístup k více jak 8 milionům korun. Ironií je, že se k prostředkům nedostane ani Finanční úřad pro Prahu, jemuž Zoot daň z přidané hodnoty dluží.

Důvod je ten, že společnost mu ze zákona během moratoria dlužné peníze vrátit nesmí, vzniká tak trochu začarovaný kruh. Na jedné straně tak zákon Zootu blokuje prostředky, na straně druhé si je stát nemůže vzít a peníze Zootu jen bezúčelně blokuje.

Pohledávky vůči státu se navíc mohou dalším chodem společnosti zvyšovat a tím pádem se pravděpodobně budou kumulovat i nepoužitelné zůstatky. Částka naštěstí není tak velká, aby momentálně bezprostředně ohrožovala provoz (dodávky energií, nájemné a výplaty zaměstnancům) a byznys společnosti. Zoot se bude v režimu ochrany před věřiteli nacházet do konce dubna, do této doby by se měl vypořádat se svými hlavními existenčními problémy. Jeho hlavním věřitelem se po skoupení pohledávek za 123 milionů od Raiffeisenbank a dalších věřitelů stala skupina Natland.