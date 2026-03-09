Americká televize Newsmax se chystá do Česka

Ke vstupu na český televizní trh se připravuje další zpravodajský kanál. Televizní stanice Newsmax vznikla v USA jako konzervativní pravicový program a její zakladatel Chris Ruddy patří mezi přátele amerického prezidenta Donalda Trumpa. V posledních letech se stanice úspěšně uchytila na Balkáně. Dodalo jí to odvahu k přípravě vysílání v dalších státech střední a východní Evropy.
Evropská expanze Newsmaxu je řízená ze Srbska se svolením amerického majitele značky. „Newsmax Balkans získal rozšířenou licenci k působení ve střední a jihovýchodní Evropě. Naše středoevropské centrum bude zahrnovat Polsko, Českou republiku a Slovensko,“ potvrdila na dotaz Lupy výkonná ředitelka Newsmax Balkans Aleksandra Krstić. Dotazy na konkrétnější harmonogram spuštění ponechala bez odpovědi.
Polská verze Newsmaxu bude první v Evropské unii a odstartuje už brzy. Televize si ve Varšavě pronajala studio a nabírá novináře i technický personál. „Budujeme lokální, nezávislou redakci v polském jazyce s vysokými redakčními a produkčními standardy, a hledáme profesionály, kteří se chtějí od samého začátku podílet na něčem novém. Pokud věříte v silnou žurnalistiku, otevřenou debatu a moderní produkci zpráv, rádi vás poznáme,“ oznámila Aleksandra Krstić na profesní sociální síti LinkedIn.
V nabídce operátorů by se polská verze Newsmaxu měla objevit ještě ve druhém čtvrtletí, podle dřívějších informací možná už v dubnu. Od konkurenčních kanálů se bude lišit už tím, že bude vysílat v rozlišení 4K. Konkrétní podoba programu není zatím známá, ale balkánská i americká verze spoléhají převážně na živé diskusní pořady s výraznými moderátory, které doplňují dokumenty a zpravodajské bloky.
Proč je evropskou základnou Newsmaxu zrovna Srbsko? Newsmax tam našel strategického spojence, státního telekomunikačního operátora Telekom Srbija. Zakladatel televize ho ocenil při podzimním galavečeru ve Washingtonu. „Srbsko je důležitá evropská země s výjimečnou kulturou a historií, ale také klíčový spojenec Spojených států. Generální ředitel Telekomu Srbija Vladimir Lučić je vynikajícím podporovatelem USA a my rádi podporujeme své přátele,“ řekl Ruddy. Spolupráci s Telekomem Srbija označil za logickou volbu, kterou „okamžitě využili, jakmile se naskytla“.
Letadlová loď
Telekom Srbija prostřednictvím svých dceřiných společností provozuje rozsáhlou síť kabelových a IPTV platforem v Srbsku, Bosně a Hercegovině i Černé Hoře. Roli Bělehradu jako evropské centrály Ruddy přirovnal k letadlové lodi. „V armádě se říká, že do boje táhnete s letadlovou lodí. To je obrovská loď, která budí respekt, takový velký klacek. A přesně tak vnímáme Newsmax Balkans, jako naši letadlovou loď v Evropě,“ prohlásil.
Lučić na stejné akci dodal, že cílem je rozšířit podnikání „od Polska po Bulharsko“. Tehdy potřebný čas odhadl na rok a půl, národní verze Newsmaxu by tedy měly zahájit provoz nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2027. „Naučili jsme se, jak uvést mezinárodní značku na trh v téměř polovině Evropy. Byla to náročná výzva, ale věřím, že jsme uspěli,“ dodal generální ředitel společnosti Telekom Srbija.
Balkánský Newsmax začal z Bělehradu vysílat v říjnu 2024 a od té doby se rychle rozrůstá. Během jediného roku otevřel pobočky v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a Severní Makedonii, od prosince 2025 je v provozu jeho online portál pro Albánii.
Kromě polské varianty ještě na jaře odstartuje Newsmax na Ukrajině, tam jde ale o projekt oddělený od balkánských aktivit. Tváří a menšinovou spolumajitelkou ukrajinského kanálu je Ljudmyla Nemyrja, manželka poslance Hryhorije Nemyrja za stranu Baťkivščyna, kterou vede Julija Tymošenková. Ta na konci února nechyběla na slavnostním představení chystané stanice v Kyjevě. Mezi hosty byli také americká chargé d’affaires Julie Davis nebo šéf prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov.
V plánu je také Newsmax pro Rumunsko, Maďarsko, Řecko a už zmíněné pobočky v Česku a na Slovensku. Zajímavé je, že některé balkánské státy Newsmax přeskočí. Veškerá dosavadní vyjádření úplně pomíjejí Chorvatsko i Slovinsko.
Další fází by měly být západoevropské verze Newsmaxu. Kvůli kontinentální expanzi by se měla změnit původní značka Newsmax Balkans na Newsmax Europe. Stanice už loni hledala korespondenty a kameramany pro nově otevřenou bruselskou kancelář.
Ze Srbska přes Nizozemsko
Telekom Srbija je konečným držitelem srbských a bosenských vysílacích licencí Newsmaxu. Inzeráty na polských pracovních portálech naznačují, že k rozšíření do zemí Evropské unie využije nizozemskou dceřinou společnost Adria DTH. Ta pravděpodobně požádá o licence tamního regulátora a na jejich základě pak bude vysílat do cílových zemí. Půjde tedy o stejný model jako například u HBO, které díky licencím uděleným v Praze vysílá v Polsku, Maďarsku nebo Rumunsku. V oficiálním rejstříku nizozemského regulátora se však ještě žádná přidělená licence neobjevila.
Distribuční model bude nejspíš spoléhat především na poskytovatele placené televize, tak jako na Balkáně. Redakční týmy nemají být příliš velké. V Polsku má například pracovat dvanáct novinářů a redaktorů webového zpravodajství plus stejný počet producentů. Na Ukrajině má pracovat asi čtyřicítka redaktorů, přitom mají zajistit nonstop vysílání ve třech jazycích (v ukrajinštině, ruštině a angličtině).
Mnohé naznačuje už to, že mezi distribučními platformami bývá zdůrazněný server YouTube. Ředitel srbského Telekomu zase s oblibou zdůrazňuje význam investic do umělé inteligence. Je pravděpodobné, že s překlady zpráv a lokalizací pořadů do národních jazyků pomohou právě AI nástroje. Na dotazy Lupy, jaké zázemí je v plánu pro českou variantu a zda půjde o plnohodnotnou redakci, ředitelka Newsmax Balkans neodpověděla.
V Polsku panuje ohledně příchodu Newsmaxu na tamní televizní trh určitá ostražitost. Jednak už tam existuje několik projektů, které cílí na stejné publikum (například TV Republika, wPolsce24 nebo youtubový kanál Zero), a jednak vyvolává pochyby propojení se srbskými subjekty.
Na domácí americké scéně se o Newsmaxu psalo především kvůli jeho sporu s výrobci hlasovacích zařízení používaných při prezidentských volbách v USA. Stanice ve svém vysílání poskytovala prostor hostům a reportážím, které tvrdily, že hlasovací zařízení byla v roce 2020 zmanipulována tak, aby změnila hlasy ve prospěch Joea Bidena na úkor Donalda Trumpa.
Kvůli šíření nepravdivých tvrzení a konspiračních teorií ji následně výrobci hlasovacích zařízení zažalovali za pomluvu. Firma Dominion Voting Systems například původně požadovala odškodné ve výši 1,6 miliardy dolarů. V srpnu 2025 Newsmax přistoupil na dohodu, podle které vyplatí 67 milionů dolarů. Jen několik měsíců předtím se televize vyrovnala s dalším výrobcem hlasovacích zařízení, společností Smartmatic. Té na odškodném vyplatila 40 milionů dolarů.
