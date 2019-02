 »  Apple: Nový čtyřpalcový iPhone, nový iPad, ale žádné ovace ve stoje

Firmy ze Silicon Valley stárnou. Apple oslaví prvního dubna čtyřicítku. A bylo to vidět i na pondělní prezentaci novinek. Ten tam byl étos klasických tiskovek Applu. Potlesk u nových produktů byl tentokrát spíš povinný.

Firma s nakousnutým jablkem už není tím dříve pověstným diktátorem trendů. Přešla spíš do režimu mírného pokroku v mezích zákona.

Návrat čtyřpalce

Ve stejných prostorech, ve kterých ještě Steve Jobs představoval iPad, se světu ukázaly novinky, kterými chce Apple oslovit fanoušky, ale i investory. Prvním lákadlem má být čtyřpalcový model iPhone SE. Ten vypadá v podstatě jako model 5S, ale pod kapotu mu firma dala vnitřnosti z novější řady 6S. A to včetně fotoaparátu.

Cenu nastavil Apple na 399 dolarů v základní, šestnáctigigabajtové, verzi. Tuzemský obchod Apple už přispěchal s vlastní cenou 12 999 korun. Prodávat se začne ve vybraných zemích ještě do konce března. Do konce května má být telefon na pultech obchodů ve stovce zemí.

Menší displej je reakcí na požadavky uživatelů. Loni se čtyřpalcových iPhonů totiž prodalo víc než třicet milionů. Přesto se už internet plní vtipy na adresu novinky a především její prezentace.

"The most powerful 4 inches ever" sounds like a Trump campaign slogan. #Appleevent — Chris Taylor (@FutureBoy) 21. března 2016

4 inches that is less cool at night in bed? Thanks for inventing my ex, Apple. — Katie Notopoulos (@katienotopoulos) 21. března 2016

iPhone SE: Never have so many people been so excited about 4 inches. — Kelkulus (@kelkulus) 21. března 2016

A za nahrávku na smeč se podle stránek tuzemského Applu dají považovat i české slogany.

Menší displej dostal i mladší bratr pracovního iPadu Pro. „Zákazníci si iPad Pro zamilovali,“ tvrdí na pódiu marketingový viceprezident Phil Schiller při prezentaci 9,7palcové novinky. Nová verze se vrací k ověřené úhlopříčce prvních iPadů, kterých se prodalo kolem 200 milionů, na rozdíl od historických kusů ale neváží ani půl kila.

Apple použil i nový displej, který je podle firmy nejjasnějším displejem na trhu. A navíc přizpůsobuje teplotu barev okolním podmínkám. Fotoaparát nafasuje novinka pravděpodobně stejný, jako bude mít nejnovější iPhone SE, tedy dvanáctimegapixelový model, který umí točit i 4K videa. Cenově má nový iPad začínat kolem 599 dolarů za 32gigabajtovou verzi.

Nový iOS potěší učitele

Mobilní operační systém iOS 9 běží už na osmdesáti procentech mobilních zařízení od Applu. A teď je tu nová verze 9.3. Poznámky chráněné otiskem prstu, nová rubrika v Apple News nebo noční režim displeje. To jsou funkce, které přináší třetí aktualizace.

K tomu přibyla i možnost spolupráce více uživatelů. Tu ale budou moci využívat jen školy. Díky nové aplikaci může učitel posílat učení a úkoly celé své tabletové třídě. Zároveň také uvidí, co studenti v aplikaci dělají.