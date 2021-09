Apple odkládá detekci dětského porna, otazníky nad soukromím ve WhatsApp a Twitter spustil skupiny

Dezinformace na Facebooku získaly v průběhu amerických voleb v roce 2020 až šestkrát více kliknutí než fakta. Studie také ukázala, že pravicově zaměřené stránky produkují více dezinformací.

Ashley Gjøvik dostala od Applu padáka, protože měla vynášet informace. Měsíce předtím tweetovala o harašení a nevhodných pracovních podmínkách u Applu.

TELEgraficky

■ Intuit chce koupit Mailchimp za 10 miliard dolarů ■ bonsaibrowser.com ■ Warning ■ thechoiceisyours.whatisthematrix.com ■ Rust 1.55.0 ■ The Matrix Resurrections ■ Čtení o metaverzu ■ Opal C1 webcam ■ Kevin Lynch nově vede Apple Car tým ■ Star Trek: Picard druhá série ■ geizhals.eu

WEBDESIGN, INTERNET

Texas Right to Life dostali padáka u GoDaddy za porušování pravidel. Zprovoznění webu volajícího po sběru a zveřejňování údajů těch, kdo podstoupí interrupci, bylo hodně za čárou. Po vyhazovu se pokusili zakotvit u Epiku či Digital Ocean, ale dopadli stejně.

Proč web vyhrál na desktopu, ale ne na mobilu? Velmi dobrá otázka a užitečné čtení. A důvod k uvažování, kam se to bude vyvíjet.

HARDWARE

Nový iPhone by měl podporovat satelitní komunikaci. Jenže jak se ukazuje, Apple má možná zájem zpřístupnit to pouze pro tísňová volání a zprávy. Nepůjde tedy o to, že by snad nový iPhone mohl nahradit klasické plně satelitní telefony.

Chytré brýle Ray-Ban Stories od Facebooku jsou k dostání v obchodech, kde se prodávají Ray-Ban brýle. 299 dolarů, dvě kamery, aplikace Facebook View pro editaci nahrávek, tlačítko pro spuštění nahrávání (nebo hlasové ovládání). Umí nahrávat video i fotit. Displej nemají, zato reproduktory pro přehrávání přes Bluetooth, hlasitost ovládaná přes dotykovou plošku. Recenze ve FACEBOOK ON YOUR FACE.

Jak velkou hrozbou pro soukromí brýle Ray-Ban Stories od Facebooku jsou? Facebook se dušuje, že na to myslel a že kamery jsou vidět a vedle jedné z nich svítí LED (lze ji snadno přelepit). A také že zahájení nahrávání doprovází nevypnutelný zvuk. Jenže stačí začít nahrávat někde jinde a nikdo nebude tušit, že ho nahráváte (byť tedy videa mají být omezena na 30 sekund). Mark Zuckerberg samozřejmě argumentuje tím, že ten zvuk u dnešních modelů nefunguje.

SOFTWARE

No Man’s Sky Frontiers je další aktualizace pro kdysi velmi očekávanou hru, která očekávání nesplnila a od té doby se snaží si zlepšit reputaci. Nutno dodat, že toho zavedli hodně, včetně možnosti hry více hráčů. V nejnovější aktualizaci jsou kompletní městečka s různorodou funkčností. Bohužel ovládání hry zůstává v nepraktické podobě a začátek hraní znamená řadu potíží vyvolaných nelogičností, nedostatkem návodných kroků a zmateného UI.

AI Facebooku označila černocha jako „primáta“. Video s černochem totiž AI doprovodila dotazem na diváky, zda „chtějí pokračovat ve sledování videa o primátech“. Ve videu ovšem po opicích ani primátech není ani stopa. Do podobných problémů se dostal už Google v roce 2015, rozpoznávání fotek označovalo černochy jako „gorily“.

Hra Titanfall 2 byla hacknuta a musí pryč z počítačů, hrozí totiž nebezpečí napadení počítače a aktivně se to už děje. Respawn na Twitteru přiznali problém, ale v další reakci uvádějí, že by mělo jít jen o možnost hru sestřelit, ale bez možnosti napadnout počítač. Více v Titanfall 2 video game allegedly hacked via “simple exploit”.

Herní studio Epic Games žádá Apple o odblokování vývojářského účtu v Jižní Koreji, aby tam šlo znovu spustit Fortnite. Šance na úspěch je ale nejspíš velmi malá, byť se požadavek opírá o nedávné rozhodnutí tamních úřadů, že Apple i Google musí povolit alternativní platební systémy.

Celé to bude ale ještě zajímavější s ohledem na čerstvou prohru Applu ve sporu s Epic Games přímo v USA. Soud rozhodl (rozhodnutí zde), že Apple musí povolit další možnosti nákupu v aplikacích. Rozhodnutí vstoupí v platnost do 90 dnů a povolí tvůrcům aplikací uživatelům nabídnout platební metody jiné než ty pouze od Applu. Apple se stále může odvolat k vyšší instanci. Epic Games ale zároveň, podle soudu, porušili smlouvu s Applem tím, že nasadili vlastní platební systém ve Fortnite a Applu musí zaplatit 30 % touto cestou získaných peněz (něco přes 3,5 milionu dolarů). Detaily v Apple must allow other forms of in-app purchases, rules judge in Epic v. Apple a U.S. judge in ‚Fortnite‘ case strikes down Apple's in-app payment restrictions.

EU chce zajistit bezpečnostní aktualizace pět, Německo sedm let. Oproti vcelku dostupným dvou až tří rokům (u záplat občas i trochu déle) je to zásadní změna. Německo navíc chce do zákona dát i lepší dostupnost oprav hardwaru.

Rozšíření Synology pro Chrome se ztratilo z obchodu. „Porušuje pravidla“, zní sdělení bez dalšího vysvětlení. Pokud byste chtěli něčím nahradit, tak NAS Download Manager (for Synology) (zdrojové kódy na GitHubu).

Gmail nově umí telefonovat, naštěstí přes Google Meet, samozřejmě jenom v aplikační mobilní podobě, na webu to nehledejte. Samotný Meet stejnou funkčnost získá také.

MARKETING A KOMUNIKACE

Big Tech šlápnul na etickou brzdu ohledně AI, píše agentura Reuters. Google odmítl vytvářet AI pro finanční společnost rozhodující, komu půjčit. Microsoft a IBM také odmítají projekty, které jsou eticky „za hranou“. Dobrá zpráva. Byť se určitě najdou jiní, kteří si s etikou hlavu lámat nebudou. Navíc určit, kde je hranice, je obtížné.

Kurátoři playlistů ve Spotify si stěžují na nezájem firmy o zneužívání playlistů. Bezdůvodné nahlašování totiž vede k okamžitému odstranění playlistu. Ten, kdo zneužívá systém, nakonec přijde o účet, ale vzápětí si založí nový a znovu dělá problémy.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Apple odkládá detekci dětského porna i rizikových obrázků posílaných dětem či dětmi. Funkčnost se měla objevit v iOS 15 a fungovat (prozatím) pouze v USA. Po vlně kritiky a nezvládnuté komunikaci ale Apple spouštění odkládá.

Příběh „napadení“ Juniper Networks se zamotává. Má v něm mít údajně roli NSA a šifrování, které bylo záměrně vytvořeno tak, aby ho bylo možné dešifrovat. Byla to právě NSA, která tato zadní vrátka dostala do síťových zařízení (nejen) od Juniper Networks. O pár let později se čínským hackerům APT-5 podařilo algoritmus rozlousknout a poté pozměnit pro vlastní účely. Dlouhý příběh v Juniper Breach Mystery Starts to Clear With New Details on Hackers and U.S. Role a tomto vlákně na Twitteru.

FTC zakázala spyware aplikaci SpyFone od Support King a dala zákaz podnikání i jejímu šéfovi Scottu Zuckermanovi. Aplikace podle FTC „tajně sbírala a sdílela data o pohybu lidí, využití telefonu a online aktivitách prostřednictvím skrytého hackování zařízení“. Detaily najdete v tiskové zprávě FTC Bans SpyFone and CEO from Surveillance Business and Orders Company to Delete All Secretly Stolen Data a ke SpyFone je nutné dodat i to, že jde o typickou spyware aplikaci, která se navíc vydává za rodičovskou kontrolu. Data sbíraná z telefonů uživatelů navíc byla kvůli bezpečnostní chybě volně vystavena v úložišti u Amazonu.

ProtonMail poskytl IP adresy francouzského aktivisty na žádost police. Čelí kvůli tomu kritice s ohledem na to, že má jít o bezpečnou e-mailovou službu. Společnost tvrdí, že IP adresy automaticky neukládá, pouze musela vyhovět požadavku místních zákonů, v tomto případě švýcarských. Francouzská policie totiž požádala tu švýcarskou přes Europol. Vlastně nic zvláštního, pokud máte šifrovaný (koncově) e-mail, k jehož obsahu nikdo nemůže, neznamená to, že někdo nemůže zjistit a sledovat vaše IP adresy. Musíte mít víc úrovní ochrany.

Soukromí ve WhatsApp? Facebook zaměstnává přes 1000 „moderátorů“ zkoumajících nahlašovaný obsah. Zjištění v How Facebook Undermines Privacy Protections for Its 2 Billion WhatsApp Users je vlastně v rozporu s tvrzením Facebooku, že WhatsApp používá koncové šifrování, a nikdo (jen vy a příjemce) se tak nemůže dostat k posílaným zprávám. Celé je to založené na tom, že okamžikem nahlášení se předmětná a čtyři předchozí zprávy předávají ke kontrole, včetně obrázků či videa. Vedle toho navíc AI vyhodnocuje metadata, účty, frekvenci příspěvků, s kým si píšete a řadu dalších věcí. To celé ještě navíc zásadně poznamenané používáním automatického překladu pro moderátory pracující za mizivé peníze a v hrozných podmínkách. Dlouhé a skvělé čtení.

Děravý Office. Musíte ale otevřít dokument a vypnout Protected View. Viz Microsoft MSHTML Remote Code Execution Vulnerability CVE-2021–40444.

Singapurský ISP MyRepublic byl kompromitován přes třetí stranu. Unikla data o skoro 80 tisících uživatelům mobilní sítě, včetně jejich osobních dokladů použitých pro ověření při zakládání účtu.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Twitter testuje Safety Mode s cílem chránit uživatele před obtěžováním. Obtěžující, který bude detekován automaticky (sic), dostane sedmidenní ban – půjde o takové, kteří váš účet spamují, používají nevhodné výrazy a nejde o účty, se kterými běžně komunikujete. V češtině klasicky s otazníky, test pochopitelně probíhá pouze pro angličtinu.

TikTok překonal YouTube v době trávené v aplikaci v USA a ve Velké Británii. Jestli je to dobrá zpráva, či špatná, je na vás.

Nejvyšší australský soud: online média jsou odpovědná za pomlouvačné komentáře z Facebooku. Dost zásadní rozhodnutí, který je v praxi neřešitelné, Facebook ani vlastníkům stránek neukazuje všechny komentáře a vše funguje nevyzpytatelně. Komentáře na stránkách navíc není možné plošně zakázat. Od letošního března je to možné jenom jednotlivě u každého příspěvku. Více v News sites are liable for defamatory Facebook comments, rules Australia’s High Court.

Twitter spustil Communities, konkurenci skupinám na Facebooku či Redditu. Fungují na pozvání a prozatím pouze tyto čtyři: #AstroTwitter, #DogTwitter, #SkincareTwitter a #SoleFood. Tweety do komunity jdou ke všem členům, o obsah se budou start moderátoři. Pokud byste chtěli nějakou komunitu vytvořit, tak aktuálně tady. Nic ale nečekejte, je to formulář pro sběr informací, ne způsob, jak něco založit. Nápověda v About Communities on Twitter.

Twitter bude označovat „hodné“ roboty. Mělo by to pomoci je odlišit od „zlých“, škodlivých a vůbec různě podivných. Snad to nedopadne jako snahy Twitteru ověřovat účty.

Twitter testuje více reakcí na tweet, než je jenom srdíčko (Líbí). Tedy něco, co Facebook nasadil už před několika lety.

MOBILNÍ APLIKACE

Aplikace Google News bude posílat čtenáře přímo na weby. Místo doposud používaného zobrazení AMP verze. AMP zároveň bylo v minulosti podmínkou zahrnutí do Zpráv Google. Zároveň končí podpora Google News pro kompletní články v RSS.

STARTUPY A EKONOMIKA

Houseparty od Epic Games končí v říjnu. Sociální chatovací „síť“ založená na videu byla Epic Games koupena v roce 2019 za 35 milionů dolarů. Konec bude kompletní, síť přestane fungovat a zmizí z aplikačních obchodů. Konce se dočká i Fortnite mode, napojující Houseparty videochat do Fortnite. Důvod konce Epic Games neuvádí, ale zato se ohání tím, že začnou budovat metaversum.

