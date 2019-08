 »  Podzim na ČT: kriminálka ze tří států, komedie o ženách a pořad proti hoaxům

Podzim ve vysílání České televize bude výrazně spojen s původní dramatickou tvorbou a zábavními pořady. „Divákům nabídneme nové, žánrově odlišné projekty, jichž se ujalo pět výrazných režisérů. Sever Roberta Sedláčka, Princip slasti v režii Dariusze Jabłońskeho a po pěti letech se vracíme v projektu Jak si nepodělat život k ucelenému cyklu současných filmů. Ty režírovali Jan Hřebejk, Tereza Kopáčová a Vít Karas,“ slibuje generální ředitel Petr Dvořák.

Seriálovou tvorbu zastupuje psychologická detektivka Sever. Hlavní roli v příběhu z města na severu Čech hraje Jiří Mádl. Šestidílná minisérie vypráví o nadějném kriminalistovi, který věří ve spravedlnost a čest, tudíž nezůstane lhostejný ke korupci svých nadřízených. Za to je ale následně potrestán a z vyšetřovatele se tak stává vyšetřovaný. „Je to střet člověka, který nastoupí do práce a je tak blbý, že věří tomu, co deklaroval náborový inzerát,“ uvedl režisér Robert Sedláček. Každá z epizod se věnuje jednomu případu, ale všechny dohromady spojí kauza solárních elektráren na severu Čech.

Druhým podzimním seriálem je koprodukční novinka Princip slasti. Desetidílná kriminálka s Karlem Rodenem je vůbec první ukrajinsko-polsko-českou televizní spoluprací. Na moři, nedaleko od pláže v ukrajinské Oděse, se jednoho odpoledne objeví loďka unášená vlnami. Dva plavci v ní objeví nahé tělo mladé ženy s uťatou paží. V tentýž den na nábřeží Visly ve Varšavě policie nalezne v kufru opuštěného auta useknutou ženskou paži a další dramatický nález učiní herci pražského divadla, když v tašce přímo na scéně najdou další uťatou paži mladé ženy.

Cyklus Jak si nepodělat život je postaven na příbězích, s nimiž se mohou diváci snadno ztotožnit. „Tereza Kopáčová chtěla lehčí formou vyprávět o strachu z pokaženého života, o naději, která je spojena s odhodláním poprat se o kvalitu vlastního života. Každého z nás totiž občas silně zasáhne podezření, že jsme si (málem) podělali život. Kdy se definitivně naše pracně a úzkostlivě budovaná stabilita navěky zhroutí. No a tam někde začínají naše filmy,“ přibližuje producent Michal Reitler.

Součástí cyklu jsou čtyři televizní filmy: Až budou krávy lítat (o učitelce s mindrákem z nadváhy), Můj bezvadnej život (o bankovní úřednici s ekzémem), Nonstop lahůdky (o nešťastném manželství majitele lahůdek) a Beze stopy (o klukovi na útěku před zákonem). „Vždycky je lepší problém řešit, než se před ním schovávat. Vždycky stojí za to bojovat o lepší život, byť třeba sám se sebou, než to vzdát,“ dodává autorka projektu Tereza Kopáčová.

V nedělním hlavním vysílacím čase zařadí Česká televize premiéry některých celovečerních filmů: například Zlatý podraz, Důvěrný nepřítel, Chata na prodej, Tlumočník nebo Toman.

Grafik a autor populárních satirických fotomontáží TMBK alias Tomáš Břínek se bude podílet na show To se ví, ve které populární osobnosti glosují falešné zprávy z internetu a médií. Tvůrci spolupracují s odborníkem na fake news Milošem Gregorem a studenty politologie z Masarykovy univerzity v Brně. Moderátorem pořadu je Tomáš Měcháček, stálými kapitány týmů se stali Aleš Háma a Halina Pawlowská. Ti si do každého dílu zvou svého hosta. Dvojice v soutěžních kolech zábavně komentují zprávy, fotografie, videa, online média i tisk či titulky bulvárních médií a snaží se odhalit, které zprávy jsou falešné a které pravdivé. „V pořadu se budeme snažit na téma fake news upozornit způsobem pro Čechy nejtypičtějším – humorem a nadsázkou,“ poznamenal režisér Jakub Wehrenberg.

Jak už bylo oznámeno dříve, podzimní soboty budou patřit desáté řadě StarDance. „Jeden večer bude věnovaný Karlu Gottovi, který nedávno oslavil 80. narozeniny. Bude se také tančit na známé písně z pohádek a vzpomene se i na sametovou revoluci. Jeden z přímých přenosů bude tradičně věnován Centru Paraple,“ popisují tvůrci. Moderátorská dvojice zůstává stejná, ve čtyřčlenné porotě ale nastanou změny. Nově v ní vedle Tatiany Drexler a Zdeňka Chlopčíka usednou Richard Genzer a Jan Tománek.

Šest benefičních speciálů bude mít od září do listopadu soutěž Kde domov můj? Své vědomosti předvedou soutěžící celebrity a diváci budou moci v průběhu vysílání zasílat DMS na podporu neziskových organizací. Loni se tento princip osvědčil. Letos bude podpořen například výcvik asistenčních psů, sociální rehabilitace osob tělesně postižených nebo azylový dům pro matky s mentálním handicapem.