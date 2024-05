Čeští operátoři začali testovat „neviditelný“ optický kabel od Huawei. Může nahradit Wi-Fi a mesh

Čeští operátoři O2 a Vodafone začali testovat takzvaný „neviditelný“ optický kabel, který by řadě domácností i firem mohl vyřešit problémy s rozvodem optického internetu v místnostech. Optická přípojka by díky tomu nemusela končit na hranici bytu či domu, ale šlo by ji jednoduše rozšířit do jednotlivých místností bez nutnosti vrtání se ve stěnách či instalování nevzhledných lišt.

Koncept, o kterém je řeč, se jmenuje Fiber-to-the-Room (FTTR). Nové budovy už někdy mají po místnostech rozvedenou optickou síť, není to ale tak běžné. A i u těch starších je ale třeba mírných stavebních úprav či jiné improvizace. Často se také pro kvalitní internet ve všech místnostech používá bezdrátová mesh síť.

Neviditelný kabel slibuje kompromisní přístup. V bytě nebo kanceláři si můžete rozvést optiku pro váš internet, a to poměrně rychle a bez špinavé práce. Společnost Huawei, která technologii dodává a se kterou O2 a Vodafone spolupracují, produkt přímo inzeruje jako konkurenci pro Wi-Fi mesh.

Kabel s lepidlem

Neviditelná optika je průhledný plastový kabel, ve kterém je optika (glass fiber). Vnitřek není nijak třeskutě revoluční, zajímavý je obal. Kabel lze lepit na různé povrchy a ohýbat ho v rozích. Takto ho lze umístit například na bílou omítku nad spoje podlah a zdí, což v praxi znamená, že instalace skutečně téměř není vidět.





Huawei už má druhou generaci tohoto kabelu, přičemž na trhu nabízí primárně ji. U první verze byla k instalaci potřeba pistole podobná té pro nanášení lepidla. U druhé verze, která je oproti té první nikoliv kulatá, ale placatá, stačí strhnout ochranu chránící lepidlo – stejně jako u samolepky.

Jak vypadá první generace neviditelné optiky:

Huawei kabel prezentuje jako DIY technologii ve stylu IKEA, běžným koncovým zákazníkům ho ale minimálně prozatím nenabízí. Produkt tlačí přes operátory a poskytovatele internetu, kteří pro zákazníky mají zařizovat instalaci. Cenu firma nekomentuje, prý je ale „rozumná“.

Samotný kabel každopádně není úplně to nejdražší, co zavedení tohoto typu FTTR obsahuje. K provozu se dodávají potřebná optická zařízení. I proto dává smysl, že Huawei cílí na velkoobchodní nabídku a vyšší marže.

K provozu je potřeba takzvané zařízení master FTTR a dále aktivní distribuční jednotka (ADU), do níž se připojují slave FTTR. Jako koncové body Huawei propaguje letos na MWC v Barceloně představené „krabičky“ iFTTR OptiXstar F50. Firma v nové generaci pracuje s XGS-PON. Operátoři mohou využít i software pro návrh FTTR sítě a ideální pokrytí. Huawei rovněž dodává balení pro nacvaknutí optických konektorů.

První a druhá generace neviditelné optiky:

Neviditelná optika by měla být připravena na budoucnost. Optika je samozřejmě optika, výsledná rychlost je tedy o samotných zařízeních. Současná generace slibuje rychlosti 10 Gb/s. Huawei uvádí životnost kabelu až 10 let, ale jde o nový produkt, který ještě nikdo tak dlouho netestoval, takže těžko říct.

Komerční nasazení v Evropě

Komerční nasazení této technologie už běží v Brazílii, Thajsku, Číně či Hongkongu. Pilotní provozy jsou realizovány například v Řecku, Irsku, Finsku, Francii, Nizozemsku nebo na Islandu.

První komerční instalací v Evropě je Vodafone v Portugalsku. Ten si za instalaci FTTR pomocí neviditelné optiky účtuje jednorázový poplatek 190 eur plus 10, 15, nebo 20 eur měsíčně za router a přístupové body (dva, tři a čtyři).





Český Vodafone produkt také testuje, ale Lupě vzkázal, že detaily obchodních diskusí s partnery nekomentuje. Počáteční debaty probíhají také s tuzemským T-Mobilem.

O2 je sdílnější. „Je to jeden ze způsobů, jak v domácích rozvodech minimalizovat vrtání a lištování a provést rychlé rozvody FTTH do libovolné místnosti. Nahrazuje to lišty a vrtání zejména v novostavbách, kde se na vnitřní kabely ‚zapomnělo‘, což u nás bývá dost časté. Je také možné využít předkonektorovanou optiku, tudíž není třeba svářet nebo lepit konektor,“ popsal Lupě Tomáš Křešťák, ředitel O2 pro fixní sítě a ICT.

„V současné době to řešíme individuálně. Není to jediná technologie, jak připojit koncové body. V České republice stále dominuje Wi-Fi, obzvlášť nyní s novými standardy jako Wi-Fi 6 a WiFi mesh,“ doplnil Křešťák.

Neviditelný kabel zároveň nemusí sloužit pouze pro rozvody po místnostech. Může vyřešit i instalaci optiky v bytových či kancelářských budovách, kdy jejich majitelé často nechtějí mít na stěnách chodeb umístěny nepěkné lišty či krytky. Obecně to vypadá jako zajímavé řešení pro „legacy“ budovy.