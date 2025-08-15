ČEZ nabídne 10Gb internet, Onsemi se dostala ze ztráty, Perplexity tvrdí, že chce koupit Google Chrome

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
ČEZ má nový miliardový byznys. Rozdělil koupené operátory a nabídne megarychlý internet. Polostátní podnik v minulosti koupil několik providerů, tuto poslední míli spojuje se svojí páteřní sítí. Firma chce skrze ČEZNET nabízet rychlost na optice až 10 Gb/s, a to za využití xPON.
Onsemi se dostala ze ztráty. Pomoci má továrna v Rožnově, která stále čeká na povolení z Bruselu. Onsemi se podařilo například dostat své čipy do SUV elektrovozů od Xiaomi. Trh očekával dřívější oživení výsledků, proto akcie nadále klesaly. Budoucností má být EliteSiC M3e s novou generací tranzistorů MOSFET, výroba má probíhat i v Česku.
Izraelský miliardář v Česku zaměstná stovky lidí. Konkurence zkouší nemožné, říká k obchodům za 1,2 bilionu. Cato Networks u nás ve vývoji chce dát práci až stovkám odborníků. Její šéf je jeden z nejbohatších lidí v Izraeli, spoluzaložil třeba Check Point. Teď se vozí po akvizici CyberArku ze strany Palo Alto Networks za 25 miliard dolarů. Podle něj se z Palo Alta stává IBM s tím, že zatím nikdo v kyberbezpečnosti nebyl schopný poslepovat více technologií do jedné funkční platformy.
Snahy Evropské unie kontrolovat obsah zpráv v komunikačních nástrojích pokračují. Návrh aktivity Chat Control dál tlačený během dánského předsednictví se řeší na úrovni Rady EU. Česko zatím nezaujalo stanovisko, zřejmě se to bude řešit až po volbách. Proti jsou zatím pouze Nizozemsko, Rakousko a Polsko. V Evropské parlamentu by ale měl být vůči návrhu odpor. Více vhledu přinesla česká europoslankyně Markéta Gregorová.
Společnost Perplexity AI dala Googlu nabídku na odkup Chrome za 34,5 miliardy dolarů. Startup zaměřený na AI vyhledávání zatím neupřesnil, jak bych chtěl akci financovat. Google je pod rostoucím tlakem kvůli dominantnímu postavení Chromu a řeší se, zda by prohlížeč neměl vyčlenit nebo prodat, Perplexity to tedy zkouší (nebo minimálně zkouší získat PR body).
Startupy zaměřené na umělou inteligence letos vygenerovaly desítky nových dolarových miliardářů. V historii lidstva jde o nejrychlejší tempo. Teď bude záležet na tom, zda si startupy i jejich majitelé své hodnoty udrží a že se velká očekávání kolem LLM a spol. zhmotní ve velkých funkčních byznysech a akvizicích. Hodně z firem totiž hodně rychle pálí peníze. Například CoreWeave, což je provozovatel datacenter s AI čipy, měl čtvrtletní ztrátu skoro 300 milionů dolarů při tržbách 1,2 miliardy dolarů. Podnik za 18 měsíců v investicích a dluhu posbíral 25 miliard dolarů.
Z budování AI infrastruktury těží i Cisco. Příjmy z dodávek síťařiny do AI datacenter se v posledním finančním roce dostal na dvě miliardy dolarů, čekala se jedna. Nicméně Cisco od hyperscalerů dostává pouze malou část rozpočtů, které mají. Nvidia jim každý kvartál prodává switche za pět miliard dolarů, díky čemuž firmě v networkingu rychle roste tržní podíl. Nvidia za chvilku bude mít kompletní vlastní datacentrový stack (čipy, procesory, racky, servery, OS, sítě a tak dále) a je otázkou, kdy a zda ostatní odstřihne, včetně serverových partnerů.
Meta představila prototypy nových brýlí pro virtuální realitu. Podle dostupných informací by měly přinést značný pokrok směrem k realismu. První se výhledově dočká sériové produkce. Model Boba 3 nabídne zorné pole 180 × 120 stupňů, dva 4K displeje nebo 30 PPD. Druhý kus Tiramisu to má do produkce dál. Součástí jsou například displeje µOLED s rozlišením 3 000 × 3000 na oko.
Meta také koupila startup WaveForms zabývající se generováním realistických lidských hlasů. Firma se má začlenit do Superintelligence Labs, kterou Zuckerberg buduje pro vývoj vysoce pokročilé AI.
Nvidia uvolnila nové AI modely a knihovny Cosmos. Jsou určeny pro vývojáře robotů a dalších věcí ve fyzickém světě. Nvidia má plán vytvářet digitální dvojčata, pohánět roboty všeho druhu a podobně. Omniverse je rozhodně oblast, která je zatím nenápadná, ale Huang jí strategicky řadí hodně vysoko. Nvidia dále zveřejnila model FLUX.1 Kontext pro editaci obrázků.
Legenda ve světě GPU Raja Koduri pracuje na tom, aby CUDA mohla běžet na jiných GPU než jen na Nvidii. Koduri pro tyto účely založil startup Oxmiq. Ten má produkovat konfigurovatelné čipy, zákazníci si je budou moci složit do vlastních SoC. Prioritou ale bude software. Pokud se vyřešit přenositelnost CUDA, mohlo by to být významné, Nvidia totiž skrze tyto nástroje ovládá trh.
Tak už víme, proč Trump nakonec Nvidii a AMD povolil vývoj AI čipů do Číny. Nastal art of the deal, nebo něco takového. Nvidia a AMD mají z prodeje do Číny odvádět americké vládě 15 procent tržeb. Trump na základě toho povolil, že lze exportovat čipy H20 a MI308, což jsou okleštěné varianty určené speciálně pro Čínu, která je jinak pod hromadou čipových embarg. USA při zákazu prodeje AI čipů argumentovaly národní bezpečností, ta má ale evidentně své limity vyjádřené v penězích. Alespoň je zde návod, jak v Bílém domě uspět při jednáních tohoto typu.
Tato transakce ale neznamená, že se prodeje v Číně musí vrátit do vysokých čísel. Čínská vláda tamním firmám “doporučila”, aby čipy Nvidia H20 nekupovaly. Opět se mluví o bezpečnosti, prý v čipech mohou být zadní vrátka. Pozor by si měly dát hlavně firmy Alibaba, ByteDance a Tencent.
USA zároveň tajně sledovaly zásilky pašovaných AI čipů do Číny, do balíků přidaly sledovací zařízení. Do země se běžně pašují i ty nejvýkonnější modely, což jsem nedávno sám viděl na asijských tržištích s hardwarem, které mnohdy slouží jako jedno překladišť a center pro domlouvání obchodů. Viz naše galerie z Hongkongu:
Čína by si přála vlastní alternativy k Nvidii a AMD, současný high-end od Huawei ale zase tak daleko není. Firma u akcelerátorů Ascend 910C závisí na dřívější zakryté černé výrobě v TSMC, musí řešit pašování pamětí HBM (pod embargem USA) a tak dále.
Čína je ale na cestě k tomu stát se silným hráčem v paměťových čipech. CXMT je blízko vlastní produkce HBM3 (to už SK Hynix a spol. budou u HBM4 a dále, ale aspoň něco). Zároveň domácí firmy jako Lenovo, Oppo nebo Xiaomi podporují CXMT a chtějí od firmy odebírat paměti do svých mobilů a dalších zařízení. Yield CXMT je ale malý, takže zatím počkejme.
Jeden z bývalých šéfů Intelu volá po tom, ať firmy jako Apple nebo Nvidia do Intelu pošlou aspoň 40 miliard dolarů. USA dle slov Craiga Barretta (sedm let ve funkci CEO) Intel potřebují, je to jediná naděje, že země zvládne pokročilou výrobu čipů. Lákání investic Samsungu a TSMC prý nejsou řešení, tyto firmy si nejmodernější produkci vždy nechají doma. Intel je ale v úpadku a nemá prostředky na masivní investice, domácí hráči, kteří by pak u něj mohli vyrábět, tak prý musí pomoci. Mě spíš zaráží, že v Intelu stále působí letité představenstvo, které až na výjimky nemá s čipy a polovodiči žádné zkušenosti. Tato žába na prameni, která dlouhá léta extrahovala peníze pro akcionáře a povolovala škrty v R&D a monopolní praktiky, stále úřaduje.
Končí šéf GitHubu Thomas Dohmke. Odejde koncem roku. Microsoft jakožto majitel služby za něj nehledá náhradu, GitHub by měl spadat pod vedení více manažerů Redmondu, což vyvolává otázky a obavy.
Microsoft otevře Windows App SDK jako open source. Už nepůjde pouze o publikace zdrojových kódů na GitHubu, ale komunita bude mít možnost se na vývoji nástroje podílet. Tím by se měl vývoj nepříliš aktualizovaného nástroje zrychlit a vylepšit.
Spoluzakladatel Muskovy xAI Igor Babuschkin opouští firmu. Chce se věnovat své investiční firmě Babuschkin Ventures se zaměřením na výzkum kolem bezpečnosti AI.
ARM představil vlastní technologii pro AI upscaling. Novinka NSS by měla být závislá na čipech ARM, firma na příští rok chystá GPU s integrovanou AI akcelerací (10 TOPS na watt).
Jsou zde další informace o Wi-Fi 8. Chystaný standard by měl dorazit v následujících letech. 802.11bn bude mít propustnost až 46,1 Gb/s, modulaci 4096-QAM, 16 streamů a pásma až 320 MHz. Rychlost tedy bude stejná jako u sedmičky, vylepšit se ale mají parametry u horšího signálu nebo snížit počet ztrát paketů.
ESET objevil závažnou zranitelnost ve WinRARu. Označení má CVE-2025–8088. Upravený archiv umožňuje rozbalit soubory do jiných adresářů než si vybral uživatel, což nahrává vzdálenému spuštění kódu. Problém řeší verze 7.13.
Finsko obvinilo kapitána lodi, které měla přeřezat internetový kabel ve finském zálivu. Podobných věcí se v poslední době děje hodně, NATO a další složky proto zvyšují ochranu.
