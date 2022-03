Deepfake videa Putina i Zelenského, rozvržení klávesnice podle AI a zvyšování cen u Vimeo

Putin v deepfake videu oznamuje kapitulaci. Háček je samozřejmě v tom, že je to deepfake. A ne první ani poslední v tomto konfliktu. Ještě před tímto se objevilo také deepfake prezidenta Zelenského.

Telegram v Brazílii dostal zákaz, musí pryč i z App Store / Google Play. Důvodem mělo být to, že nereagoval dostatečně na výzvy, aby omezil šíření lživých informací o volbách. Celé je to ještě zábavnější v tom, že Telegram chtěl po Brazílii, aby požadavky na smazání posílala na určitou speciální e-mailovou adresu a Brazílie to (prý) nedělala a posílala na „obecnou“. Kterou asi nikdo nečte.

TELEgraficky

Zorin OS 16.1 je venku a pomáhá Ukrajině ■ Offpunk 1.0: Offline Gemini/Gopher/Web Browsing ■ osm.el – OpenStreetMap viewer for Emacs ■ Go 1.18 je venku ■ BiglyBT ■ Open Source Design ■ Microsoft DirectStorage API je venku ■ VT4Browsers rozšíření ■ Nej hry roku 2022 ■ Ubisoft Scalar ■ editr ■ snippet.host ■ Lapce ■ IrfanView 4.60 je venku ■ Modern Turbo Vision ■ Reactivated ■ scale-a-tron ■ Schema.org 14.0 je venku ■ Back fof Your Hand ■ Melrōse ■ Linux Mint Debian Edition 5 je venku

WEBDESIGN, INTERNET

Ruská Internet Research Agency naplno jede anti-ukrajinskou propagandu.

Gannett, vydavatel USA Today, devět měsíců poskytoval inzerentům chybné informace. Týkat se měly až miliard inzerátů a toho, kde byly umístěny a co se s nimi dělo. Navíc Gannett ani nevěděl, kam vlastně inzeráty posílá. Společnost uvádí, že to nebyl záměr ani podvod. Otázkou zůstává, jak je možné, že si nikdo z inzerentů (a jejich agentur) nevšiml, že kampaně neběží tam, kde mají. Užitečné čtení v BILLIONS OF MISDIRECTED ADS: NO ONE KNEW.

Google Domains už není beta. Spuštěno naostro v 26 zemích. První doménu si můžete zaregistrovat nebo přenést se slevou. V Česku ale nikoliv. Tedy ani se slevou, ani registrovat. Mezi 26 zemí jsme se nedostali.

New York Times přinutily k vypnutí Wordle Archive. Šlo o archiv, který umožňoval zahrát si hry z předchozích dní. Pro záplavu dalších webových i aplikačních klonů Wordle je budoucnost dost nejistá.

První SXSW po třech letech ovládla kryptománie poháněná marketingovým humbukem. Užitečné čtení o něčem, co se hrne ze všech stran, za nekritické a bezmyšlenkovité podpory médií.

HARDWARE

Matter, nový standard pro chytrou domácnost, je odložen. Prozatím až na podzim tohoto roku, a to mělo ke spuštění dojít někdy na konci roku 2020. První odklad byl na polovinu 2021, poté do poloviny tohoto roku, takže se zařízení nedočkáme dřív než na podzim. Detaily též v Connectivity Standards Alliance Matter Update.

Rozvržení klávesnice podle AI bere v úvahu skutečné pohyby rukou a minimalizuje je. Jen tedy přeučit se by asi bylo docela těžké.

Nový iPad Air 2022 (s M1 procesorem) má novou reklamu:

Nový Studio Display od Applu běží na iOS 15.4. Tak trochu největší iPhone (či iPad) všech dob. Dobrá zpráva na tom je, že nepoužitelnou kameru tak bude nejspíš možné opravit prostou aktualizací iOSu.

Apple bude extra prodávat zámek pro Mac Studio. To proto, že nový počítač od Applu nemá zámek od Kensigtonu a není ho jak zabezpečit. Mac Studio je výkonný stolní Mac s cenou začínající na 1999 dolarů.

SOFTWARE

Testování zobrazování reklam v Průzkumníkovi ve Windows 11 vyvolalo pozdvižení. Microsoft nakonec přispěchal s vysvětlením, že to byl omyl a nemělo se to dostat mimo Microsoft.

Steam míří na Chrome OS. Google to oznámil na Game Developer Summit. Aktuálně je v Alpha podobě a míří jen na výkonnější Chromebooky s Intel/AMD.

Elden Ring hlásí 12 milionů prodaných kopií za tři týdny od uvedení na trh. V Elden Ring’s 12 Million Sales Outpace All These Classic Games je i přehled toho, jak dlouho trvalo hrám v minulosti dosáhnout 12 milionů prodaných kopií. Oznámení od tvůrců viz ELDEN RING reaches 12 million units sold worldwide:

Google Forms má nové API. Umožňuje vytvářet a upravovat formuláře a automatizovat reakce na vyplnění.

YouTube Vance končí, do souboje s Googlem se pouštět nemohou. Aplikace pro Android byla v principu YouTube s integrovaným blokováním reklamy a další funkčností. Včetně přeskakovaných sponzorovaných částí videa, odstraňování bannerů, přehrávání na pozadí a obrazu v obraze – dost věcí, které jsou součástí placené verze YouTube.

Podpora pro Internet Explorer 11 končí za tři měsíce. Přesně 15. června 2022. A nezbývá než doufat, že jste tuhle historickou záležitost opustili už hodně dávno.

Xbox Cloud Gaming je nově dostupné na konzoli Steam Deck. Paradoxní je, že je to možné přes Microsoft Edge, a tedy přes web.

Běžnému hráči Elden Ring zabere 80 hodin. Rozsáhlý svět a vysoká obtížnost jsou pro tuto hru charakteristické. Jenže to vypadá, že speedrunners dokáží tohle snížit na 30 minut. Tedy tam to alespoň chtějí dotáhnout. Prozatím je tu čas pod jednu hodinu.

MARKETING A KOMUNIKACE

Značky nechtějí své reklamy „vedle války“. Médiím to dělá problémy, protože o válce informují a inzerenti nechtějí být vidět u takového obsahu. Ale Meta už spěchá s pomocí, nabídne nástroj, který značkám umožní ovládat, kde jejich reklama bude vidět na platformě. O tom, že by Facebook konečně něco udělat se záplavou dezinformací, zejména těch, co financuje právě skrz reklamu, ani slovo.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Cyclops Blink napadá routery od ASUSu. Celé je to nejspíš součást aktivit ruských Sandworm, budují si botnetovou síť.

Tile přidalo anti-stalkovací funkce. Scan and Secure umožňuje najít neznámá sledovátka od tile ve vašem okolí.

Každý stažený Firefox má unikátní identifikátor. Mozilla se dozví o instalaci i o prvním spuštění. A je jasné, že kdykoliv bude chtít, tak tento identifikátor může použít později. Zvláštní nápady.

Populární npm balíček node-ipc maže soubory „na protest“ proti válce na Ukrajině. Mazání a přepisování se týká všech souborů na počítači vývojáře, pokud se nachází v Rusku či Bělorusku. Balíček má přes jeden milion stažení.

Australský regulátor žaluje firmu Meta za podvodné kryptoreklamy využívající veřejné osobnosti. Velmi dobře je známe i z Česka, protože to byla celosvětová masivní kampaň podvodníků.

Po internetu (opět) pobíhá podvodný e-mail od „podpory“ Instagramu. Klasický phishing se dožaduje ověření v podobě zadání přihlašovacích údajů. Detaily v Beware of this bogus (and phishy) „Instagram Support“ email.

Bitdefender Free od konce 2021 není, ale už je náhrada. Bitdefender Antivirus Free uvedený na trh tři měsíce po zaříznutí předchozí zdarma dostupné podoby. Via Bitdefender Unveils Newly Architected Antivirus Free for Windows.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Rusko v pondělí 14. března zablokovalo Instagram. Ten měl v Rusku zhruba 80 milionů uživatelů. Šéf Instagramu Adam Mosseri dva dny předtím upozornil, že okolo 80 procent z nich sleduje účty, které nejsou ruské.

Twitter couvá, plně algoritmickou timeline přestane vnucovat. V The Verge to označují za „nejhorší produktové rozhodnutí“ a mají pravdu. Přepínatelná klasická nefiltrovaná timeline se navíc chovala zcela chaoticky a nebylo možné přepnout, pouze se podívat.

Vimeo zvýšilo ceny a po tvůrcích chce tisíce dolarů. Místo například 200 USD chtějí 3500 USD ročně. Pikantní na tom je, že to chtějí po uživatelích, jejichž videa nemají skoro žádná zhlédnutí. Přesto je upozornili, že patří k 1 % uživatelů s nejvyšším využitím. Vimeo nutnost placení spojuje se spotřebou někde mezi 2 až 3 TB měsíčně. Vlna kritiky přiměla Vimeo k reakci. Nový limit je 2 TB – detaily v Improving Vimeo’s policy on video bandwidth. Jak vůbec přišli na to, že budou vybírat peníze od těch, kdo jsou „v horním jednom procentu přenosů“, se ale nepochlubili.

Mark Zuckerberg potvrdil, že Instagram bude umět NFT. Jak to bude fungovat, prozatím jasné není, ale nejspíš bude možné ukazovat „vlastněná“ NFT a také vytvářet nová.

Facebook zablokoval účty „ohroženým“ uživatelům. Nereagovali na spam, který jim poslal počátkem března. E-mailem jim tehdy poslal upozornění, že se musí přidat k programu Facebook Protect, ale zpráva na většinu příjemců působila jako typický scam či dokonce phishing. Teď jim Facebook zablokoval účty a nutí je do programu přejít. Řada z nich ale upozorňuje, že to Facebooku nefunguje a na účty se stále nemohou dostat. Facebook Protect přitom není reálně nic víc než vynucení dvoufaktorového ověření přihlášení. A právě dvoufaktor nefunguje.

Flickr chce explicitní fotografie zamknout za paywall. Mělo by to umožnit na Flickr stále dávat fotografie, které jsou aktuálně často mazány nebo vedou ke kompletnímu smazání účtu.

MOBILNÍ APLIKACE

Duolingo hlásí 458% růst zájmu o ukrajinštinu. Detaily v Standing with Ukraine: a message from the CEO.

Evropská unie chce přinutit Apple k umožnění sideloadingu, tedy možnosti instalovat aplikaci přímo (a hlavně odjinud než z App Store). Tak jak je to ostatně běžné na Androidu, ale také na Mac/MacBoocích. Apple pochopitelně opět halasně tvrdí, že to není možné, že je to nebezpečné a nepřijatelné. Je to logické, protože App Store umožňuje Applu mít monopol na aplikace a s tím spojené astronomické příjmy.

STARTUPY A EKONOMIKA

ARM po neuskutečněné akvizici od Nvidia propouští tisícovku zaměstnanců, zhruba 15 % stavu. K prodeji za 40 miliard dolarů nedošlo s ohledem na komplikace s regulátory.

Amazon dokončil akvizici MGM za 8,5 miliardy dolarů. Od května, kdy byla oznámena dohoda, se čekalo na souhlas regulátorů.

Yandex by chtěl prodat Yandex News a Zen. Dost hodně to potřebuje pro přežití, válka Ruska proti Ukrajině může pro Yandex znamenat i bankrot, ale pro tyto dvě služby jsou nové ruské zákony vyloženě nepřátelské. Ve Zpravodajství (News) nesmí informovat o válce a Zen je blogovací platforma, kde jen obtížně udrží kontrolu nad uživateli.

Humble Bundle Stand With Ukraine nabízí za alespoň 36,39 eura 122 her. Vybrané peníze půjdou na pomoc Ukrajině.

Městu slibovali ekonomický růst. Bitcoinová těžba ale přináší jen problémy. Dostalo neustálý hluk z počítačů a masivních chladicích ventilátorů. Vše směřuje k soudu, jak uvádí Bitcoin Mining Operation Being Sued for Producing High Noise Levels in Tennessee a After noise complaints, Tennessee judge rules that a bitcoin mine violates zoning laws.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.