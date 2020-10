Deset let Instagramu, neuvěřitelně děravý Apple a přípravy Facebooku a Twitteru na volby v USA

Polovina z vlastníků iPhonů v USA věří , že už mají 5G. Bude to asi dost velké zklamání, až se objeví iPhone 12. Ten by měl být prvním iPhonem s podporou 5G sítí.

Yelp bude označovat firmy „obviněné z rasistického chování“ a z diskriminace. Aby se něco takového objevilo, musí pro to být konkrétní důvod, například obvinění z rasismu dostupné v médiích. Označení zároveň znemožní možnost psát recenze. Detaily v Yelp introduces new ‘business accused of racist behavior’ consumer alert .

Casey Newton vydal první vydání svého Platformeru . Jde o e-mailový newsletter využívající platformu Substack. V Trump is a problem platforms can't solve představuje své nové médium a poté se věnuje problému platforem jako Facebook či Twitter a tomu, jak se mohou (nebo spíše nemohou) vypořádat s něčím jako Donald Trump. V delší části je klasický formát odkazů na další zajímavé věci.

Facebook, Amazon, Google a Apple byly v USA po 16 měsíců dlouhém vyšetřování označeny za monopoly. Apple v distribuci aplikací na iOS zařízeních, Amazon v ovládnutí prodejců a dodavatelů, Facebook v online reklamě a sociálních sítích a Google v online vyhledávání. Je to hodně zajímavý závěr, který může mít řadu důsledků. Čtěte podrobnosti v Facebook, Amazon, Google and Apple declared monopolies, House Democrats recommend action a v kompletní dokumentaci Investigation of competition in digital markets (PDF).

Instagramu je deset let. Už dva roky Facebook odmítá sdělit , kolik má uživatelů. Zato ale víme, že lidé použijí 500 milionů emotikonů denně a 50 % uživatelů se dívá na video každý den. Což je samo o sobě zvláštní, protože na videa na Instagramu se nejde nedívat. Spouští se automaticky a už to není možné natrvalo vypnout. Poslední údaj o velikosti je 1 miliarda měsíčních aktivních uživatelů. Ale to bylo před dvěma roky.

Čtveřici nových modelů iPhonu 12 proláknul výrobce obalů Totallee. Ty jsou na prodej dny předtím, než Apple nové modely oznámí (13. ledna).

SOFTWARE

Chyba v zacházení s Excelem způsobila, že Britové měli chybné informace o pozitivních COVID-19 případech. Data ukládaná v Excelu totiž překročila maximální možnou velikost souboru. Blíže to v Microsoft Excel bug caused 16,000 Positive Covid-19 cases to go missing neurčují. V Mail Online zmiňují že data jsou posílána v CSV a poté spojována do jednoho souboru v Excelu, kde nestačí milion dostupných řádků. Excel umožňuje 1 048 576 řádků a 16 384 sloupců.

G-Suite opět mění jméno – na Google Workspace. Jsou s tím spojena i nová loga jednotlivých služeb. Nová je i integrace Meet, Chat a Rooms do všech dalších aplikací (první je do Gmailu). Více v G Suite is now Google Workspace.

VMware Fusion Player pro macOS je nově dostupný zdarma pro osobní nekomerční využití. Stejně jako je tomu už déle ve verzi pro Windows. Stačí si vytvořit účet u VMware a získat licenční klíč. Po trochu divoce zmatené instalaci můžete vytvářet na macOS virtuální stroje.

GIMP 2.10.22 přidává podporu pro HEIC a AVIF. Což může být dost dobrá zpráva, pokud ve Windows zápasíte s HEIC soubory od jablíčkářů.

Microsoft Edge doplnil integraci Pinterestu. Uživatelé mohou přidávat piny do svých kolekcí. Podstatnou otázkou zůstává, proč by prohlížeč měl integrovat jakoukoliv sociální síť. Via Pinterest Integrates With Microsoft Edge Browser a Organize your ideas with Collections in Microsoft Edge.

MARKETING A KOMUNIKACE

Bing se přejmenoval na Microsoft Bing a má nové logo. Via It’s official: Bing rebranded as Microsoft Bing.

Tohle vysvětluje hodně: zákazníci Applu mají proti ostatním nejvíce emocionální spojení se značkou. Studie se navíc na vztah ke značce zaměřila v době pandemie. V žebříčku za Applem najdete Amazon, Google, Wallmart a YouTube. Detaily v Apple customers have the most emotional connection to the brand versus others, study shows.

Xbox Series X|S Launch Trailer:

Facebook po volebním dni (3. listopadu) při prezidentských volbách v USA zakáže politickou reklamu. Ale dodává k tomu slovo „dočasně“ a „aby snížil příležitost k zmatení či zneužití“. Oznámení v Preparing for Election Day.

Facebook se omluvil za blokování reklamy na cibuli. Automatizovaný systém inzeráty s obrázky cibule označoval za „příliš sexuální“. Lidé zadávají reklamu na Facebook to znají – je to neustálý boj s robotem, který v některých odvětvích odmítá většinu zadaných reklam a prorazit se podaří až po odvolání. V některých případech ale i po odvolání zůstane několik reklam zamítnuto. Bezdůvodně. Ve stejný okamžik jsou Facebook a Instagram zaplavovány podvodnou reklamu.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Donald Trump je superšiřitel dezinformací, který je jedním z největších důvodů, proč mnoho Američanů nevěří vědě, volebnímu systému a jeden druhému. Čtěte v Trump Is a Super-Spreader of Disinformation.

„Do not track“ se vrací jako „Global Privacy Control". A Wired k tomu uvádí, že „tentokrát by to mohlo fungovat“. Nemohlo.

We Hacked Apple for 3 Months: Here’s What We Found ukazuje, jak obrovská je infrastruktura Applu a jak hodně může být děravá. Včetně zásadních bezpečnostních nedostatků. Tohle čtení je dlouhé, s množstvím příkladů:

Apple nesmí zasáhnout proti vývojářským účtům Epic Games, rozhodl soud v Kalifornii. Epic Games ale nemůže po Applu chtít, aby do App Store vrátil Fortnite. Což by popravdě bylo snadno řešitelné tím, kdyby Epic Games prostě přešli zpět k dodržení platných pravidel. Soud o Fortnite bude rozhodovat 3. května 2021. Via Judge denies Epic’s request to force Apple to bring Fortnite back to App Store.

Tady je šest důvodů, proč smazat WhatsApp a pořídit si jinou bezpečnější a ohleduplnější chatovací aplikaci. Otázka je, zda to budete moci udělat ve světě, kde WhatsApp je nejrozšířenější chatovací aplikací.

Všech 250 zařízení amerického nemocničního řetězce bylo napadeno malwarem. Zda šlo o ransomware, řetězec neuvedl, ale je to velmi pravděpodobné. Navíc se informace o ransomwaru objevují i v dalších zdrojích (například Lessons for the Universal Health Services ransomware attack). Via Hacked hospital chain says all 250 US facilities affected a Statement from Universal Health Services.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Donald Trump po přestávce v tweetování v pondělí předvedl záplavu výkřiků VELKÝMI PÍSMENY. Zda se mu udělalo lépe, nebo zda jde o vedlejší efekt podávaných koktejlů medicín, těžko říci. Detaily v Trump's Twitter account went on an all-caps rant this morning while he remains in the hospital.

Instagram doplnil do archivu Příběhů kalendář a pohled na mapu. Usnadní to případně vkládání snímků z Příběhů do Highlights/Výběrů. V archivu najdete vše z Příběhů za tři roky zpět.

Triller se snaží přetáhnout hvězdy TikToku. Penězi, auty, večeřemi, ubytováním. Některým nabízí i podíl na firmě jako takové. Zajímavé čtení v Fancy Cars, Fine Dining, Creator Mansions, Cash: Triller Is Shelling Out for Talent.

Facebook umlčel své nejsilnější kritiky. Napsal poskytovateli, aby jim vypnul web, a zdůvodnil to falešným obviněním z phishingu. Předchozí web stejné skupiny zlikvidoval obviněním z porušování autorského práva. Podrobnosti v Facebook Just Forced Its Most Powerful Critics Offline.

Facebook nedokáže detekovat již známé dezinformační příspěvky, kde se autoři naučili využívat množství triků – používají Unicode pro znemožnění automatické detekce, mění a upravují obrázky, třeba i jen změnou barevného pozadí. Nové verze pak detekci uniknou. Via Facebook can't catch misinformation it's already identified as false, activist group says.

Twitter bojuje proti volebním dezinformacím zásadním omezováním své funkčnosti. Omezí možnost retweetování, bude varovat při retweetování rozporovaného obsahu, chystá se mazat tweety, které budou před dokončením voleb oznamovat něčí vítězství. Znepříjemní i přístup k obsahu velkým politickým účtům v USA (tedy například i k účtu Donalda Trumpa) – jejich tweety nebude algoritmus doporučovat, retweety budou zrušeny a zůstanou pouze citované retweety, vypnuty budou i odpovědi na tweety. Nějak se ty sociální sítě začínají hroutit. Viz Additional steps we're taking ahead of the 2020 US Election.

MOBILNÍ APLIKACE

Pákistán zakázal TikTok. Důvod? Nemorální a neslušná videa. Zrovna u téhle země to těžko může překvapit. Via Pakistan bans TikTok over ‘immoral and indecent’ videos.

Spotify přidalo možnost hledat hudbu podle slov a má novou aplikaci Soundtrap Capture. Na té je zajímavé, že umožňuje tvorbu hudby ve více lidech v reálném čase. Soundrap mimochodem Spotify koupilo v roce 2017. Kdo je zdrojem pro texty k hudbě, známo není a samozřejmě nečekejte, že to bude fungovat všude (a už vůbec ne pro český obsah). A jenom v mobilní aplikaci.

Gmail Go je „lite“ verze Gmail aplikace a nově je vidět (pouze) v Google Play. Má to ale jeden háček, nevypadá to, že by byla dostupná pro Česko. Stejně tak je ale možné, že se tam objevila poněkud omylem.

Chtěli byste na Apple Watch mít vlastní ciferníky? Nějaké jiné než jenom těch pár od Applu? Mít je nelze, Apple to odmítá. Ve Four Reasons Why We Won’t See Third-Party Apple Watch Faces (And What Apple Is Doing Instead) si můžete přečíst čtyři důvody, proč tomu tak je.

STARTUPY A EKONOMIKA

Apple (bezplatně) prodlouží až o tři měsíce předplatné na TV+. Zdůvodňuje to vývojem pandemické situace. Kdo získá kolik měsíců, navíc záleží na zahájení předplatného. Via Apple is extending some Apple TV+ subs through February 2021 for free.

Quibi hledá kupce, zájemci ale nejsou. „Revoluční“ videostreamingová služba nijak výrazně neprorazila. Viz též Jeffrey Katzenberg’s Quibi Is Looking to Sell Itself, Among Other Possible Options (Report).

Digitimes Research předpovídá dodávkám chytrých telefonů v roce 2021 dvouciferný růst. Konkrétně o 150 milionů kusů. Napomoci by tomu měla snaha uspíšit komerční využití 5G v Japonsku, západní Evropě a USA. Tedy, chcete-li to slyšet jinak, výměna stávajících telefonů za ty s 5G. Schovejme si tuto předpověď na pozdější čas, kdy ji bude možné vyhodnotit.

Kde končí věci vracené zákazníky Amazonu? Na skládce, v koších a na řadě míst, kde by končit neměly. Jde i o věci, které by bylo možné vrátit zpět do prodeje. Podrobnosti v Hidden cameras and secret trackers reveal where Amazon returns end up.

Někdo větší než Amazon? Ale ano, Walmart. V USA je to velmi zajímavý případ soupeření, který zahrnuje i to, že nikdo Walmart za soupeře pro Amazon nijak extra nebral. Jenže Walmart měl loni prodejní obrat 523 miliard dolarů. Studujte ve Walmart Fooled Us Into Believing It’s an Underdog.

INFOGRAFIKY

10 pravidel grafického designu, která byste nikdy neměli porušit, je infografika, která porušuje vlastní (třetí) pravidlo. Barevná kombinace žluté a bílé je skutečně nepříjemná a obtížně čitelná. Ve skutečnosti tento sled užitečných pravidel nikdy neměl být infografikou, je to především deset titulků a odstavců ke čtení. Via 10 Graphic Design Rules You Should Never Break [Infographic].

