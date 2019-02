 »  Dětské porno na YouTube, přihlašování na Facebook přes blockchain a výpadek Garminu

Facebook zjistil, kdo z uživatelů má zájem o nacismus, a umožnil na ně cílit inzerci. A to i přes zásadní skandál v minulosti. Zacílit bylo možné na témata jako „Joseph Göbels“, „Josef Mengele“, „Heinrich Himmler“, „National Fascist Party“ či skupinu Skrewdriver. Viz Facebook decided which users are interested in Nazis — and let advertisers target them directly.

YouTube má opět zásadní skandál s dětským pornem, inzerenti ruší reklamu a Google maže stovky kanálů. Jde o reakci na video Matta Watsona, který ukázal, jak nesmírně snadné je najít dětská videa, pod kterými jsou záplavy nevhodných komentářů pedofilů. Včetně odkazů na videa s dětským pornem, soukromých videí i výměny kontaktů mezi pedofily. Algoritmy YouTube navíc soustavně doporučují záplavy dalších videí stejného charakteru a obsahu. Viz YouTube still can’t stop child predators in its comments a YouTube terminates more than 400 channels following child exploitation controversy.

Aplikace získávají citlivá osobní data a vzápětí je předávají Facebooku. Ten se bez vašeho vědomí dozví, zda máte menstruaci, jaký je váš tep a záplavy dalších informací. Jedna z nejpopulárnější aplikaci pro sledování srdečního tepu HR Monitor každé své měření předala Facebooku. Flo Period & Ovulation Tracker takto předává údaje o ovulaci a menstruaci u svých 25 milionů uživatelů. Realtor.com předává data o tom, na jaké reality se uživatel díval a jaké ho zaujaly. Aplikace navíc předávají i informace o uživatelích, kteří nejsou na Facebooku. Facebook tak může pokračovat v budování stínových profilů a data komerčně využívat. Viz You Give Apps Sensitive Personal Information. Then They Tell Facebook a Apps makers are sharing sensitive personal information with Facebook but not telling users.

TELEgraficky

■ Piráti hledají IT šéfa pro Prahu ■ RIP PS Vita (v Japonsku) ■ SpeedMonitor.io ■ Ženy v US médiích ■ Windows 10 a rootkity

WEBDESIGN, INTERNET

Loom získal investice ve výši 11 milionů dolarů a myslí si, že může e-mail (a Slack) nahradit videem. Zajímavé je, že prozatím jenom na desktopu. A nakonec ani ten Slack prozatím nahradit nemůže, nemá onu zásadní sociální propojovací vrstvu a sociální identity. Viz Slack off. Send videos instead with $11M-funded Loom.

Kolik času zabírají různorodé skripty třetích stran, které najdeme na webech? Hodně důkladná studie v patrickhulce/third-party-web možná autorům webů trochu ukáže, jak často mívají nešťastné nápady.

Medium spouští čtyři vlastní zpoplatněné publikace, uvádí Medium is launching four of its own subscription publications — with more to come. Další důvod přestat uvažovat nad Medium.com jako blogovací platformou, a pokud tam máte blog, tak ho přemístit někam jinam. Medium se vám právě chystá plně konkurovat. Už delší dobu také hrozí přechod na plně zpoplatněnou platformu, kde čtenáři „více článků měsíčně“ musí přejít na placení.

Lidé pracující v technickém průmyslu v USA nemají valné mínění o médiích. 51 % z nich si například myslí, že Donald Trump má pravdu, když hovoří o médiích vytvářejících falešné zprávy. Těch alarmujících zjištění je ale podstatně více. Viz Survey: 51% Of Tech Industry Workers Believe President Trump Has A Point About The Media Creating Fake News.