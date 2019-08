 »  Digitalizace státu, rozmach podcastů, sociální sítě a další témata zazní na CIF 2019

Trendy, zkušenosti a příběhy českého online světa. V jeden den, na jednom místě – v Praze, v Národním domě na Vinohradech. Již po čtrnácté proběhne další ročník Czech Internet Fora. Seznamte se již nyní s vybranými řečníky a tématy, která zazní.

Digitalizace státu patří mezi ožehavá témata, řada lidí, odborníky nevyjímaje, je přesvědčená, že by se český eGovermment měl vyvíjet mnohem rychleji a efektivněji. Většina populace by jistě uvítala možnost zařídit si řadu potřebných záležitostí na dálku, bez nutnosti návštěv úřadů. O právu na digitální službu jako jednu z práv občana ve 21. století promluví Ivan Bartoš, poslanec a předseda České pirátské strany, pro kterou je boj za online veřejnou správu klíčový. V příspěvku zazní podrobnosti o zákonu, který v květnu prošel hlasováním v poslanecké sněmovně a který by měl zajistit občanům právo žádat službu státu v digitální podobně. Veřejná správa by tak konečně reagovala na to, že se doba posunula a poskytovala by své služby elektronicky, podobně jako banky nebo e-shopy.

Dalším spíkrem, který se bude zabývat digitalizací, je Jakub Nešetřil, který pomohl vybudovat globální technologický startup GoodData, založil vlastní startup Apiary a zkušenosti sbíral i v pro mnoho smrtelníků nedosažitelném Silicon Valley. Momentálně žije svým dalším velkým projektem Česko.Digital, na jeho přípravě pracovat dva roky. Přednáška bude mapovat první půlrok fungování této neziskové organizace, která se snaží přinášet technologie a inovace do prostředí veřejně prospěšných projektů.

Trojlístek řečníků, jejichž kariéra se týká digitalizace státu, uzavírá Vladimír Dzurilla, generální ředitel státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, jehož hlavním úkolem je poskytování ICT služeb pro státní správu a provoz Národního datového centra. Vladimír Dzurilla rovněž působí jako poradce předsedy vlády pro oblast ICT a digitalizaci a v únoru loňského roku byl jmenován do funkce Zmocněnce vlády pro oblast IT a digitalizaci. V rámci této pozice vytváří a realizuje strategickou koncepci Digitální Česko, která přispívá k výraznému posunu v oblasti státního IT a digitální ekonomiky. Vladimír Dzurilla tak má o problematice českého eGovermmentu hluboké znalosti, o které se podělí ve své přednášce.

Tematické bloky konference

Další rozsáhlý tematický blok po digitalizaci státu se zaměří na sociální sítě. Publicista a spoluautor nedávno vyšlé knihy Dítě v síti Daniel Dočekal promluví o sociální síti, které propadli zejména děti a mládež, TikTok. Andrea Hurychová představí detaily z kampaně pro Pilsner Urquell, která byla postavena na influencer marketingu. Milan Charvát pak představí českou sociální síť Warengo, kterou vybudoval pro podnikatele a investory.

Doba podcastová je tady. Proč se do tvorby těchto audiozáznamů pustilo tolik osobností a médií? Jaké jsou jejich slabiny, očekávaný vývoj a co vše se musí změnit, aby byly pro posluchače ještě přitažlivější? Zamyslí se analytik webu Českého rozhlasu Adam Javůrek. Panelovou diskuzi na toto téma povedou Hana Kuncová, multimediální specialistka Forbes, Tomáš Sobel, zakladatel till3am, a Dan Tržil, jehož web dantrzil.cz je důkazem, že má s tvorbou podcastů bohatou zkušenost.

Tolik ochutnávka z programu. Navštivte web konference a přesvědčte se, že 15. říjen bude stát za to a staňte se účastníkem konference, kde se na podiu i v hledišti sejdou lidé, kteří se v onlinu pohybují jako ryba ve vodě. Naučte se něco nového, vyměňujte si zkušenosti a kontakty (třeba během networkingu nebo na závěrečné sklence dobrého vína). Stačí jen vyplnit jednoduchý registrační formulář.

Partnery konference jsou společnosti Active24 a FTV Prima. Mediálními partnery jsou MJournal, MediaGuru a Tyinternety.cz. Produktoví partneři jsou EasyEvent a Chivas. Organizátorem konference je server Lupa.cz za podpory TUESDAY Business Network. Produkčně akci zajišťuje Internet Info.