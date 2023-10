Efekt Netflixu funguje. I letité seriály na něm chytají druhý dech

Největší streamovací služba na světě, americký Netflix, by měla příští rok vyrobit obsah za 17 miliard dolarů. Částečně za to může odložení projektů plánovaných pro letošní rok, protože kvůli dvěma stávkám tvůrčích pracovníků se nemohlo natáčet, jak bylo v plánu. Letos tedy investuje do produkce „jen“ 13 miliard dolarů.

Firmě se daří, jenom ve třetím čtvrtletí získala skoro devět milionů nových platících zákazníků. Celkově si Netflix po celém světě předplácí 247 milionů domácností. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to nárůst skoro o 11 procent. Vděčí za to přísnější politice proti sdílení hesel, zavedení levnějšího tarifu s reklamou, zdražování plnohodnotných tarifů v některých státech a novým řadám oblíbených seriálů.

Nejvíc předplatitelů přibylo v Evropě, na Blízkém východě a v Africe (3,95 milionu), následuje asijsko-pacifická oblast (1,88 milionu), USA a Kanada (1,78 milionu) a Latinská Amerika (1,18 milionu).

Na rozdíl od svých konkurentů navíc Netflix není ve ztrátě. Naprostá většina předplatitelů, přes 70 procent, není ze Spojených států amerických, takže Netflix vyhledává, nebo přímo natáčí lokální obsah. V tuto chvíli je producentem nebo koproducentem filmů, seriálů a dokumentů ve více než 50 zemích a jazycích. Zejména korejské, španělské, francouzské nebo britské pořady se stávají populární po celém světě.





Obavy z toho, že přísnější opatření proti sdílení hesel a příplatek za extra uživatele povedou k úbytku předplatitelů, se nenaplnily. Právě naopak, ukázalo se to jako funkční model. Manažeři Netflixu soudí, že za to může zvolený přístup, kdy se nová opatření projevovala na různých trzích postupně a zároveň není příplatek za dalšího uživatele tak vysoký, aby odradil skutečné fanoušky.

Počet zrušených účtů je nižší, než Netflix předpokládal, a černí pasažéři, ze kterých se stali řádní předplatitelé, jsou podle firmy spíše věrní. „Do budoucna chceme zdokonalit a optimalizovat náš přístup, abychom přeměnili na plně platící členy, případně extra členy, další domácnosti,“ oznámila firma ve čtvrtletních výsledcích.

„Příplatek za extra člena není jednoduchá věc. Musíme vyvážit očekávání zákazníků a přiměřený poplatek za to, že jim poskytujeme zábavu. Máme ovšem více než deset let zkušeností s tím, jak dobře navrhnout produkt, řešit díky tomu obtížné problémy a dozvědět se od spotřebitelů, co funguje a co ne,“ poznamenal v komentáři k hospodářským výsledkům prezident Netflixu Greg Peters.

Jak vysvětlil, opatření proti sdílení hesel zavádí ve vlnách, různé skupiny uživatelů vidí různá opatření. „Proto je ještě dost těch, kteří doteď nepostřehli žádnou změnu,“ dodal. „Přemýšlíme nad tím tak, abychom maximalizovali dlouhodobé příjmy. Chceme uživatele ve správnou chvíli oslovit správnou nabídkou, u které je pravděpodobnější, že ho získáme, a nikoliv odradíme,“ zdůraznil.

V praxi to znamená, že zavádění různých opatření zabere ještě několik dalších čtvrtletí. A v každém z nich by měli v důsledku přibývat noví uživatelé. „Navíc jsou to všechno přírůstky k velmi zdravému organickému růstu, to také stojí za zmínku,“ pochlubil se Peters. Netflix se chce strategicky zaměřit na stovky milionů domácností s chytrými televizory, kde vidí velký potenciál.





Manažery Netflixu také stále více lákají výnosy z reklam. Spočítali, že reklamní trh v klasickém lineárním vysílání a v digitálních videoplatformách představuje až 180 miliard dolarů – bez započítání YouTube, Číny a Ruska. „Jsme v dobré pozici, abychom část téhle sumy získali pro sebe,“ je přesvědčený Greg Peters. „Máme skvělý obsah, vedle kterého chtějí být inzerenti vidět. Navíc je to pro značky bezpečné místo a uživatelé skvěle reagují. Na takových pevných základech se dobře staví, ale samozřejmě víme, že máme před sebou ještě spoustu práce,“ dodal.

Netflix tvrdí, že levnější tarif s reklamou na spořivé uživatele funguje. Jenom v uplynulém čtvrtletí se počet předplatitelů této nabídky zvýšil o 70 procent. A ve skladbě nově registrovaných uživatelů tvoří předplatitelé tarifu s reklamou přibližně třetinu. Klíčové pro jejich rozhodování je, že tarif s reklamou je jen minimálně ochuzený ve srovnání s nejbližším tarifem za plnou cenu. Obsah je z 95 procent shodný, dovoleno je souběžné sledování na dvou zařízeních a rozlišení je Full HD. „A teď přidáme i možnost stahovat obsah do zařízení,“ oznámil prezident Netflixu.

Reklamní partnery by mělo přilákat přesnější měření zásahu a interakce s reklamními spoty. Od října Netflix spolupracuje v USA se společností Nielsen, na dalších trzích se k podobnému měření chystá. Rozvíjí také nové možnosti nákupu reklam, o technické řešení se i nadále stará Microsoft. Nejbližším úkolem je ještě přesnější cílení relevantních reklam na uživatele podle jejich zájmů.





Současná situace na trhu streamovacích služeb, kdy se velká studia snaží umořit velké náklady na provoz aplikací, nahrává získávání obsahu od jinak konkurenčních platforem. Netflix takto získal licenci na uvedení seriálu Kravaťáci (Suits) od NBCUniversal. Přestože tento pořad měl premiéru v roce 2011 a všech devět sérií odvysílaly různé televize i streamovací aplikace, na Netflixu se stal znovu hitem.

„Máme čuch na to, co se líbí našim divákům,“ řekl druhý ze šéfů Netflixu Ted Sarandos. „Seriál Kravaťáci je skvělým příkladem efektu Netflixu, který vychází z našeho distribučního modelu a doporučovacího systému. Vrátili jsme ho do středu pozornosti nejenom v USA, ale po celém světě. Podle měření Nielsenu to byl třináct týdnů po sobě nejsledovanější streamovaný seriál, a to je rekord,“ pochlubil se Sarandos.

Od HBO získal Netflix práva na Bratrstvo neohrožených, komediální seriál Nesvá nebo seriál Hráči. Po jejich uvedení se tyto pořady dostaly do desítky nejsledovanějších pořadů i na svých domovských platformách. Chystá se uvedení seriálu Odpočívej v pokoji z roku 2001 nebo mysteriózního příběhu True Blood: Pravá krev z roku 2008. Z celovečerních snímků získal Netflix práva na Super Mario Bros. ve filmu nebo superhrdinský film Spider-Man: Napříč paralelními světy.

„Tak či onak obchodujeme téměř s každým dodavatelem, včetně našich přímých konkurentů,“ pokračoval Sarandos. „Myslím, že hodnota, kterou jim přinášíme, je obrovská. Když se nějaký pořad objeví na Netflixu a je tam úspěšný, je to trvalý přínos. Dodnes to takhle platí pro Přátele, Kancl, sitcom Plný dům, Gilmorova děvčata a všechny ostatní seriály, které na Netflixu našly své publikum i poté, co už byly jinde,“ dodal.