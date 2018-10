 »  Facebook falšoval data o videu, konec Skype Classic a šikana na Instagramu

Facebook zrušil účty, stránky a aplikace ruských firem SocialDataHub a Fubutech. Budovaly databázi na rozpoznávání obličejů pro ruskou vládu. Fotografie a informace použitelné právě pro budování rozsáhlých databází o lidech Facebook nedokáže ochránit – stačí je sbírat přes webové rozhraní, případně si vytvořit systém falešných aplikací, které tomu výrazně pomohou. Zábavné na celé kauze je, že Facebook žádá firmy o vysvětlení, kam data šla, a do pátku je musí smazat. Zcela určitě to udělají, zejména když je shromažďovaly čtyři roky. Firma samotná tvrdí, že data nesbírá z Facebooku, ale z Googlu. Výmluv má ale víc, včetně té o studentech, kteří omylem získali data z Facebooku, ač neměli. A šéf firmy si stěžuje, že mu Facebook smazal instagramový účet jeho psa. Povedená taškařice je popsaná v Facebook Says Russian Firms ‘Scraped’ Data, Some for Facial Recognition.

Díra ve Facebooku se týká 3 milionů uživatelů v Evropě. Blíží se první zásadní test GDPR a můžeme začít uzavírat sázky. Kolik let se to bude táhnout, co všechno Facebook vymyslí jako výmluvu, jak snadno EU odkáže kamsi a čím se nakonec vykoupí. Facebooku přitom hrozí pokuta až 1,64 miliardy dolarů. Viz Facebook hack affected 3 million in Europe, creating the first big test for privacy regulation there.

Falšovaná data o sledovanosti videa měla pochopitelně vliv na špatná rozhodnutí vydavatelů (i inzerentů) investovat zásadní peníze do tvorby videoobsahu. Uvěřili Facebooku, že uživatelé masivně konzumují videa, ačkoliv tomu tak nebylo. Facebook zároveň s falšovanými daty tvrdil, že lidé přestává zajímat text. Dokonce tvrdil, že ve videu lze v kratší době poskytnout více informací než v textu (což je nesmysl). Dnes Facebook čelí žalobě, že čísla o sledovanosti videí byla až o 900 % navýšená. Viz Did Facebook’s faulty data push news publishers to make terrible decisions on video?

Home Smart Home: MAYA:

TELEgraficky

Google Photos pro Windows 10 je malware! Pozor! ■ Twilio kupuje SendGrid za 2 miliardy USD ■ Co se stane po vypnutí brand PPC? ■ Deset případových studií týkajících se AMP ■ dataCommons.org ■ EU odsouhlasila akvizici HitHubu ■ Slack na SNES ■ 100 webů, které formovaly dnešní internet ■ Jony Ive v rozhovoru ■ Lidi netuší, že WhatsApp patří Facebooku ■ Dlouho ztracený Empire Strikes Back dokument

WEBDESIGN, INTERNET

Zhruba 62 % všech webů na internetu bude za 10 týdnů používat nepodporovanou verzi PHP. Populární 5.x verze přestane dostávat bezpečnostní opravy na konci roku. Příští rok tak možná lze očekávat zásadní růst hacknutých a nefunkčních webů. Viz Around 62% of all Internet sites will run an unsupported PHP version in 10 weeks.

Smutný konec GeoCities: web je blokovaný v několika systémech z důvodu výskytu malwaru. Viz například Sucuri.net a jejich analýza a Malwarebytes. Otázkou je, jaké doby se umístění na černou listinu týká. Dříve legendární GeoCities patří Yahoo a je to už jenom adresa, která přesměrovává na nabídku hostingu. Takže reálně tam asi malware nebude. Ale znáte to, jeden nikdy neví.

Joshua Schachter prodal (legendární) Del.icio.us Yahoo a v Did I Make a Mistake Selling My Social-Media Darling to Yahoo? o tom mluví i pochybuje. Skutečnost je ta, že kdyby ho neprodal, tak by tahle (legenda) už stejně byla dávno mrtvá. Sociální sítě a mobilní telefony pohřbily potřebu používat bookmarkovací služby.