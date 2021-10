Facebook na šest hodin vyřadila chyba při aktualizaci, problémy měly i další služby

Služby Facebooku byly v pondělí večer asi šest hodin nedostupné. Nefungovala hlavní aplikace Facebooku ani další služby jako Messenger, Instagram či WhatsApp. Potíže začaly mezi šestou a sedmou hodinou večer českého času a americké firmě se podařilo problémy odstranit až kolem půl jedné v noci na úterý.

Výpadek neovlivnil jen služby samotného Facebooku, ale i další aplikace, které jsou na ekosystém navázané a používají například přihlašování přes Facebook. V Česku výpadek potrápil pevnou síť Vodafonu, ve které měli uživatelé v některých lokalitách několik hodin problémy s připojením. „V důsledku globálního výpadku Facebooku došlo k sekundárnímu přetížení některých částí naší fixní sítě," uvedl pro Lupu mluvčí operátora Ondřej Luštinec.

Příčinou výpadku byla podle oficiálního zdůvodnění Faecbooku chyba při konfiguraci sítě. „Změny konfigurace na páteřních routerech, které koordinují síťový provoz mezi našimi datovými centry, způsobily problémy, které tuto komunikaci přerušily. Toto narušení síťového provozu mělo kaskádový efekt na komunikaci našich datových center, čímž naše služby přestaly fungovat,“ popisuje stručně firma. Uživatelská data nebyla podle vyjádření během výpadku kompromitována.



Autor: screenshot, Lupa.cz Šéf Facebooku Mark Zuckerberg oznámil obvnovení služeb na svém facebookovém profilu

Podle informací bezpečnostního experta Briana Krebse výpadek způsobila chyba při pravidelné aktualizaci směrovacích (routovacích) tabulek protokolu BGP ve Facebooku.

Podrobněji se o příčinách výpadku rozepsala firma Cloudflare. Společnost nejprve zaznamenala nekčekaný nárůst zpráv o změnách v BGP tabulkách Facebooku. Většina z nich se přitom týkala zrušení záznamů (cest).

„V 1658 UTC jsme zjistili, že Facebook přestal zveřejňovat cesty ke svým DNS prefixům. To znamená, že byly nedostupné přinejmenším DNS servery Facebooku,“ popisuje Cloudflare. V důsledku toho se nebylo možné dostat na služby Facebooku,

Nedostupnost serverů způsobila na internetu lavinový efekt – jak se uživatelé snažili na služby dostat, začaly jejich aplikace generovat stále další a další požadavky na DNS resolvery po celém světě. To pak u některých sítí mohlo způsobit přetížení – jak se to patrně stalo v pevné (exUPC) síti Vodafonu.

Nápravu potíží podle Krebse komplikoval fakt, že administrátoři Facebooku, kteří z velké části pracují na dálku, přes internet, nemohli chybu v BGP rychle opravit, protože se na nedostupné servery nemohli dostal. A zaměstnanci fyzicky přítomní v kancelářích Facebooku zase nemohli používat standardní interní nástroje, protože i ty byly kvůli výpadku DNS serverů nedostupné.

Podle New York Times se někteří zaměstnanci do kanceláří ani nemohli dostat, protože přestaly fungovat jejich digitální přístupové karty. Výpadek se Facebooku podařilo vyřešit až ve schvíli, kdy se týmu jeho techniků podařilo dostat do datacentra v kalifornském městě Santa Clara a resetoval servery.

Výpadky Facebooku nejsou neobvyklé, většinou ovšem nejde o mnohahodinové problémy. Patrně nejdelším dosavadním trablem byl skoro 24hodinový výpadek v březnu 2019.