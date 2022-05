Facebook neví, co se děje s daty uživatelů, falešná videa z Ukrajiny na TikToku a nejsledovanější světoví influenceři

Tvůrce 3D světa Second Life vidí v metaverzu ve stylu Facebooku katastrofu. Philip Rosedale má s metavesmíry zkušeností jako málokdo, Second Life vytvořil skoro před dvaceti lety. Představy Facebooku podle něj jsou technologicky (prozatím) nesplnitelné, ale zásadní problém vidí v obchodním modelu Facebooku. Užitečné čtení v Second Life creator sees disaster in Facebook-like metaverse.

Proč chce Elon Musk Twitter? Aby mohl bez omezení ovlivňovat svět. Došli k tomu ve Why Would Elon Musk Want to Buy Twitter? a smysl to pochopitelně dává. Ze stejného důvodu si bohatí lidé či firmy kupují média.

Facebook nemá vůbec ponětí o tom, co se děje s daty uživatelů. Neví ani, kam ta data směřují, kdo všechno je může využít či zneužít. Plyne to z interních materiálů Facebooku a je dost jisté, že podobný chaos bude i v dalších sociálních sítí či online službách. Pro Facebook je tak prakticky nemožné vyhovět (například) požadavkům Evropské unie.





TELEgraficky

Animované QR kódy ■ Amazon koupil Glowroad ■ abcdesktop.io ■ Macworld redesignoval ■ GNU nano 6.3 ■ RFC 9116 ■ 37signals.com je zpět

WEBDESIGN, INTERNET

Apple Music a App Store se v pondělí potýkaly s výpadky. Vhodný moment se naučit, že existuje System Status u Applu na webu. Ale počítejte s tím, že případné výpadky se tam objevují vždy s velkým zpožděním a někdy vůbec ne. Nedělní zhruba 40minutový výpadek Apple Pay tam nicméně ještě vidět je.

Mazali lidé Spotify, jak se o tom hodně psalo? Podle aktuálních čísel (PDF) rozhodně ne. A všechny ty kontroverze okolo Joea Rogana (včetně zákazu v Rusku) se nijak negativně neprojevily. Spotify si za rok polepšilo o 2 miliony předplatitelů. V Rusku o 1,5 milionu přišli (tím, že z Ruska odešli s ohledem na válku na Ukrajině). Neplacených má Spotify o 16 milionů více (měsíčně aktivních).

Theranos je na prodej. Na eBay. Prodej „originálních“ předmětů ze zkrachovalé společnosti vyvolává pozornost a přitahuje emoce. Nakonec není divu, láhev na vodu s logem za 1500 USD. Pět tužek (teoreticky) Elizabety za 150 USD.

Co stojí za problémy problémy Netflixu? Podle Netflix’s Big Wake-Up Call: The Power Clash Behind the Crash může být důvodem přechod od kvality ke kvantitě.

HARDWARE

Sonos se přidává k Matter. Tak trochu. Na druhou stranu by to snad mohlo pomoci k tomu, aby se nový standard konečně začal šířit. A nutno dodat, že chytré domácnosti jeden standard urgentně potřebují.

Snap oznámil mini dron Pixy. Malou létající kameru, jak jinak. Cena 230 USD.

Horizontální myš, která má být ergonomická? Ars Techica se vcelku oprávněně právě nad „ergonomičnosti“ podivuje. Nápad a koncept je každopádně zajímavý – ConceptPix-Horizontal Mouse.

Pin pro vysunutí SIM si od Applu můžete koupit za 4 USD. Vyvolalo to menší bouři. A co teprve, kdyby zjistili, že Part 922–8417 se tady prodává za 8,95 USD a „běžná“ cena je uvedena jako 11,90 USD.

SOFTWARE

Diablo Immortal míří do App Store, kde se má objevit 2. června. Na PC verzi si budete muset počkat. Ale cross-play bude napříč platformami. Detaily v Diablo Immortal hits App Store on June 2 with iconic loot, cross-play on PC and more.

Nástup Windows 11 ve firmách je rychlejší než u předchozích verzí. A hráči her prý také Windows 11 nasazují slušně, ale ne tak rychle, jako tomu bylo u Windows 10. V dubnu podíl Windows 11 stoupl pouze o 0,4 procenta. Plyne to z dat od společnosti AdDuplex.

Evan Spiegel, šéf Snapchatu, označuje metavesmír od Facebooku za „vágní a hypotetický“. A zdůrazňuje, že Snap chce skutečný svět obohatit, nikoliv ho nahradit.

Inform 7 je nově open source. Jde o programovací jazyk pro tvorbu interaktivní fikce využívající syntax přirozeného jazyka. Více i v Inform: The Program a inform7.com.

MARKETING A KOMUNIKACE

Apple se ohrazuje proti tvrzení, že nové funkce ochrany soukromí měly podpořit jeho reklamní byznys. Dokládá to analýzou (PDF), která má ale háček, není nezávislá.

Americké sdružení rodin (AFA) se bouří proti emoji těhotného muže. Emoji čerstvě doplnil (nejenom) Apple. Sdružení AFA vadí, protože „podporuje záměnu pohlaví“ a „vyvolává ještě větší zmatek pro ty, kteří se již nyní potýkají se svou identitou“.

Samsungu se nepovedla reklama. Ženy by běhat v noci neměly, reklama je hloupá a funkce nouzového SOS jsou komplikované, je nutné je složitě nastavovat a mají omezení – zní z různých stran. Samsung se za reklamu omluvil.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Desítky ruských společností a vládních agentur byly hacknuty jako zjevná odplata za invazi na Ukrajinu. Objemy získaných a zveřejněných dat jsou enormní.

Qualcomm a MediaTek nechaly roky kritickou chybu v ALAC, Apple Lossless Audio Codecu. Totožnou chybu přitom Apple opravil už před roky, ale Qualcomm a MediaTek používá vlastní open-source variantu. Chyba byla zneužitelná pro kompletní ovládnutí zařízení a týkala se prakticky 95 procent zařízení s Androidem v USA. Detaily v Largest Mobile Chipset Manufacturers used Vulnerable Audio Decoder, 2/3 of Android users’ Privacy around the World were at Risk.

Nechat „vyexpirovat“ doménu není dobrý nápad. Zejména pokud ji používáte. Velmi rychle ji totiž někdo obsadí, zejména pokud je zajímavá. Zajímavé čtení ve Scammers snatch up expired domains, vexing Google.

Google spustil vlastní „výživové štítky“ pro aplikace po vzoru Applu. Ty od Applu jsou jenom podařeným PR tahem, jejich užitná hodnota je prakticky nulová a aplikace nadále pokračují ve šmírování a sbírání dat o uživatelích. Od těch od Googlu neočekávejme nic jiného.

V USA je online více materiálů se zneužíváním dětí než v jakékoliv jiné zemi. A pokud se neobjeví nová legislativa, vše se bude jen zhoršovat. Na konci března v USA bylo 30 % z URL obsahujících CSAM (child sexual abuse material, materiály týkající se sexuálního zneužívání dětí). Na konci roku 2021 to bylo přitom 21 procent.

Svoboda projevu podle Elona Muska? Jednoduše „to, co odpovídá zákonu“. Což asi pro Muska, podaří-li se mu koupit Twitter, bude velké překvapení. Zákony v USA jsou radikálně jiné než v jiných zemích. Stačí jen pomyslet na to, jak „svobodu slova“ chápou v Číně. Ale nemusíme chodit ani do tak radikální země.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Elon Musk chce zpoplatnit embedy a citace tweetů ověřených uživatelů. Zda to myslí vážně a je skutečně tak hodně odtržený reality, jasné není, pravděpodobnější je, že si prostě stále jenom utahuje ze všech kolem. Pokud to ale uvádí bankám jako jeden ze způsobů, jak získat peníze, tak je to spíš zoufalé. Navíc to víc a víc vypadá tak, že Musk na koupi Twitteru prostě nemá.

Reels (Sekvence) tvoří 20 % času, který uživatelé tráví na Instagramu. 50 % času na Facebooku tvoří video. Reels, to je nutné dodat, jsou zásadně protlačované Facebookem. Na Instagramu prakticky úplně potlačil příspěvky, zásadně potlačil Stories (Příběhy) a jediné, co tlačí a ukazuje, jsou právě Reels. Jde o formát, který Facebook vykradl z TikToku, který je pro něj stále největší hrozbou. Bohužel pro Facebook jsou Reels na Instagramu plné recyklovaného obsahu právě z TikToku.

Weibo, „čínský Twitter“, chce udržet pořádek zveřejněním geolokačních informací. Kdokoliv tak bude moci vědět, odkud příspěvky pocházejí. Ne u všech, ale pouze u takových příspěvků, které jsou nějak škodlivé či podvodné. U uživatelů mimo Čínu se budou zveřejňovat IP adresy, u čínských region či provincie, ale bez IP adresy. Weibo má 530 milionů denních uživatelů, více než dvakrát tolik co Twitter.

Falešná videa z války na Ukrajině na TikToku nabírají miliony zhlédnutí. TikTok se stal hlavní platformou pro šíření lží, výmyslů, propagandy a dezinformací o napadení Ukrajiny. Není divu, má více než miliardu uživatelů a z nich více než polovině je pod třicet let. Nechybí záplava falešných živých vysílání, která nasazují stará videa s novým zvukem. Nebo záběry z počítačových her. V řadě případů jsou cílem peníze. Velké množství sledujících jde žádat o přispění.

MOBILNÍ APLIKACE

Apple chce mazat „neaktualizované“ aplikace. Má to ale háček. Výzvu k aktualizaci do 30 dnů s hrozbou smazání, pokud to tvůrce neudělá, posílá funkčním aplikacím, které není důvod aktualizovat a stále skvěle fungují. Další důvod k tomu, aby Apple ztratil monopolní pozici v App Store.

STARTUPY A EKONOMIKA

Elon Musk si na koupi Twitteru chce půjčit peníze. Zábavné čtení v Musk Swayed Wall Street by Pitching His Vision for Twitter.

Musk má zakázáno znevažovat Twitter při tweetování o dohodě. Což pro Muska bude velmi těžké. Velmi, velmi těžké. A stále je dění okolo koupě Twitteru napínavé a může lecčím překvapit.

Akcie Twitteru „padají“. Z obav, že si Musk koupi rozmyslí. Vlastně není divu. U Muska stále není jasné, jestli to celé myslí vážně, nebo zda je to jen další divadlo. Ono „padají“ je samozřejmě třeba brát s rezervou. Jde o pokles na nejnižší úroveň od oznámení koupě, tedy před dvěma dny. Vice například v Twitter Stock Drops on Fears Musk Might Abandon Deal.

Akcionáři Activision Blizzard schválili koupi Microsoftem za 68,7 miliardy dolarů.

Co, či lépe řečeno kdo, je za tím, že Musk kupuje Twitter? Wall Street Journal zmiňuje, že Muska ke koupi přesvědčoval Jack Dorsey, zakladatel Twitteru, který přestal být šéfem v listopadu. Ale zmiňováni jsou i další lidé. Včetně například Petera Thiela či Davida Sackce.

INFOGRAFIKY

50 nejsledovanějších světových influencerů napříč platformami. Na prvním místě Cristiano Ronaldo následovaný Justinem Bieberem, Arianou Grande a Selenou Gomez. Má to celé ale podstatný nedostatek. Sčítají počty sledujících na všech platformách. Hezké na infografice je členění podle generací.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.