 »  Facebook sleduje rizikové lidi, Google má mapy s rozšířenou realitou a Twitter nemaže zprávy

Oats Studio Neilla Blomkampa po dlouhé odmlce vypustilo nový krátký film. Conviction se odehrává ve stejném světě jako Anthem, střílečka od BioWare:

Nový velký skandál: Facebook používá vlastní aplikaci pro sledování „rizikových“ uživatelů. Rizikových pro Facebook jako takový, včetně bývalých zaměstnanců. Bezpečnostní tým Facebooku sleduje jejich polohu i využívání internetu. V některých případech popisovaných ve Facebook uses its apps to track users it thinks could threaten employees and offices něco takového dává smysl (příkladem může být někdo hrozící útokem na kanceláře Facebooku), ale celé je to jen další ukázka toho, že když někdo či něco dostane do rukou příliš mnoho zneužitelných možností, tak to nikdy nemůže nakonec dopadnout dobře. Facebook navíc udržuje seznam lidí, které detailně monitoruje – BOLO (Be On LookOut) obsahuje stovky lidí. Na seznamu se nicméně můžete ocitnout, už prostě jenom když na Facebooku napíšete „F*** you, Mark“ a řadu dalších bezvýznamných vět. Fascinující čtení, vše samozřejmě „pro dobro uživatelů“ a Facebooku.

Colin Kroll vybudoval Vine a HQ Trivia a stal se milionářem. Ve 34 letech zemřel na předávkování drogami. Příběh v The Tech Whiz Behind Vine and HQ Trivia Made Millions in His 20s. He Was Dead by 34.

TELEgraficky

Amazon koupí eero ■ Scoop.sh ■ Nové Zoho Office ■ Windows 10 ARM na Raspberry Pi 3 ■ Ridley Scott pro aerolinky ■ Timber, seznamka se stromy ■ Link Awakening ■ Tolkien ■ Love Death + Robots ■ RIP Mars One ■ Samsung v USA končí s BR ■ RIP Payless

WEBDESIGN, INTERNET

Poslední verze směrnice EU revidující autorský zákon je nejhorší ze všech, píše Cory Doctorow v The Final Version of the EU's Copyright Directive Is the Worst One Yet.

Proč lidé klikají na zprávy? A vypovídají počty kliknutí nějakým způsobem o kvalitě? Užitečné zamyšlení a výsledky testu najdete v Clicks are an “unreliable seismograph” for a news article’s value — here’s new research to back it up.

Můžete existovat bez Amazonu, Googlu, Microsoftu, Applu či Facebooku? Dá se jim opravdu vyhnout? Nestali jsme se závislí na infrastruktuře ovládané pěticí technologických gigantů? Čtěte v It’s almost impossible to function without the big five tech giants a Life Without the Tech Giants.

Google mění názor, blokovače inzerce v Chrome likvidovat nebude. Paradoxní je, že změna názoru přišla poté, co Ghostery zveřejnili studii, která usvědčila Google ze lži – blokovače inzerce žádné zásadní zpomalení nepřinášejí. Viz Google backtracks on Chrome modifications that would have crippled ad blockers a Adblockers Performance Study.