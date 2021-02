Facebook stále válčí s Applem, Instagram má potíže s Reels a TikTok posiluje

Hack SolarWinds mázásadní dopad na soudní systém v USA. Nevědí, k jakým dokumentům se Rusko dostalo, a nová pravidla se vracejí k tištění a předávání dokumentů, protože není ani jisté, zda elektronická cesta je bezpečná. Hackerům se nejspíš podařilo dostat k utajovaným informacím, včetně obchodních tajemství, špionážních cílů, zpráv od whistleblowerů a dalších.

Barcode Scanner pro Android se náhle stal malwarem a nakazil tak přes 10 milionů uživatelů (pokud jako měřítko vezmeme počet stažení). Aktuálně již není v Google Play, ale v mobilech uživatelů se vyskytovat může. Škodlivý kód se do aplikace dostal během jediné aktualizace, detaily v Barcode Scanner app on Google Play infects 10 million users with one update.

Po zvucích z Windows se jihokorejská cappella pustili do zvuků z iPhone. Neuvěřitelné:

WEBDESIGN, INTERNET

Parler nabízel Donaldu Trumpovi 40% podíl, pokud bude exkluzivně používat právě tuto platformu. Iniciátorem ale podle všeho mohl být sám Trump, respektive jeho tým, a podíl zásadní podmínkou. Via Donald Trump’s Business Sought A Stake In Parler Before He Would Join.

Zoom bombing je většinou vyvolán zveřejněním odkazu, často záměrně. Zejména v prostředí středních a vysokých škol. Prostě: co neudělat pro legraci, stačí pozvat nějaké ty trolly a škodiče.

Může Clubhouse uspět v Číně? Samotný Clubhouse asi ne, dříve nebo později bude v Číně zakázán. Z čínského App Store byl odstraněn už v září 2020. Klon možná šanci má, pokud vyřeší potřebu neustálého dohledu a cenzury. Konkurence, tedy audio sociální sítě, už ostatně v Číně existují.

HARDWARE

Jaký je M1 Mac mini a M1 MacBook Air? Podle této recenze a dvouměsíčního intenzivního používání je to obrovský skok kupředu. Dlouhá užitečná recenze.

Apple má patent nanetřepící se nabíjecí kabely. Pokud by CABLE WITH VARIABLE STIFFNESS opravdu zafungoval, bylo by to velmi vítané.

Chytré reproduktory byly v USA na konci roku 2020 na vzestupu. V domácnostech zaznamenaly růst o desítky procent meziročně prakticky v každém měsíci loňského roku. Další údaje v In-home Data Consumption Grew Largely Driven by COVID-19 Related Changes in Behavior ukazují na rostoucí spotřebu dat u domácích zařízení.

Laptop Aurora 7 má sedm rozkládacích obrazovek. Otázka je, zda něco takového potřebujete a budete chtít nosit v brašně. Stránky výrobce ale ukazují, že to asi není předčasný apríl. Nutno dodat, že parametry notebooku odpovídají počtu displejů.

SOFTWARE

Extensible Storage Engine (ESE, dříve JET Blue) je nově Open Source. Non-SQL databázi můžete najít v Exchange Serveru, Office 365 a částech Windows.

Měla Stadia použít Windows místo Linuxu? Podle Google Stadia should've used Windows instead of Linux ano. Důvod je přitom docela srozumitelný, aby hra byla na Google Stadia, bylo nutné ji portovat/přizpůsobit pro Linux.

Adoberozšiřuje možnosti Acrobat Web, webové aplikace pro práci s PDF. Nově umí opravovat text a obrázky v PDF. Samozřejmě s omezením toho, že musíte mít dostatečně schopné připojení k internetu. Na oznámení je nejzajímavější, jak složité je přijít na to, kde ten „Acrobat Web“ vlastně je. Adobe totiž toto pojmenování nepoužívá a musíte přijít na to, že jde o „Adobe Acrobat“ v Document Cloud podobě a že ho můžete zdarma pouze vyzkoušet a funkce jsou silně omezené. Pro novinku v podobě editace vyžaduje placení. Logické, protože jinak by si Adobe ničilo vlastní byznys. Mimochodem, cena je 220 eur na rok při zaplacení za celý rok.

Microsoftu se sázka na Visual Studio Code vyplatila. Má 14 milionů uživatelů (z 24 milionů vývojářů na celém světě) a je to podařený produkt. Čtěte ve Visual Studio Code: How Microsoft's ‚any OS, any programming language, any software‘ plan is paying off.

Google ukončil interní studio na vývoj her pro Google Stadia. Soustředí se pouze na samotnou platformu. Via Focusing on Stadia’s future as a platform, and winding down SG&E.

Microsoft odinstaluje z Windows počítačů starý Edge.Začne s tím 13. dubna v rámci klasické bezpečnostní aktualizace. Pokud v počítači ještě není nový (Chromium) Edge, bude nainstalován.

Beat Saberprodal 4 miliony kopií a 40 milionů zvukových DLC.

MARKETING A KOMUNIKACE

Facebook se chystá zaplavit uživatele svých aplikací upozorněními o změnách v soukromí od Applu. Bude je informovat, že ochrana soukromí povede k omezení možností Facebooku cílit inzerci. Jde o jasné zneužití vlastní platformy pro manipulaci. Co kdyby Apple začal při každém spuštění Facebooku, Instagramu či WhatsApp zobrazovat protivarování?

PR Facebooku tvrdí, že Facebook News pomohou s udržením kvalitní novinařiny. Facebook News Will Help Sustain Quality Journalism si schovejte, za pár let bude zajímavé to srovnat s vývojem. Prozatím vše, co Facebook dělal „pro média“, znamenalo jejich potlačení a nenávratné škody. Paradoxem je, že sám Facebook v tomto PR textu uvádí, že lidé v newsfeedech vidí pouze 4 % příspěvků s odkazy na média. Pouhá 4 procenta, protože to Facebook uměle omezuje.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Nové údaje o soukromí u aplikací v App Store nemusí odpovídat skutečnosti. Včetně toho, že aplikace uvádějící, že „žádná data neshromažďují“, data stále shromažďují. Přišli na to při testování ve Washington Post, ale možná si mohli ušetřit práci. Údaje v App Store jsou poskytnuty autory aplikací a nikdo nemá možnost ověřit, zda jsou pravdivé, ani vymoci, aby byly dodržovány. Je to prostě jenom dotazník, který autoři aplikace musí vyplnit. Via I checked Apple’s new privacy ‘nutrition labels.’ Many were false a nutno dodat, že prozatím tato PR aktivita Applu vychází. Snad se to do budoucna změní a média přestanou slepě tvrdit, že to k něčemu je.

U.S. Cellular, čtvrtý největší mobilní operátor v USA, byl hacknut. Hackerům se podařilo oklamat zaměstnance a dostali se k zákaznické databázi. Dva dny k ní měli přístup. Získali jména, adresy, telefonní čísla i PIN pro přístup k samoobsluze. Některým ze zákazníků převedli telefonní čísla k jiným operátorům (jeden z útoků, který následně umožní přístup k dvoufaktorovému ověření).

Raychat nechal dostupnou kompletní databázi – jména, e-maily, hesla, metadata, šifrované chaty. Raychat je populární aplikace v Íránu.

Googleodstranil Great Suspender z Chrome Web Store. Obsahuje malware. Po změně „vlastníka“ v lednu to těžko může překvapit. Už měsíce předtím Great Suspender stejně nedělal nic, přesto ho média neznámo proč neustále doporučovala čtenářům. Změny v Chrome z The Great Suspender už velmi dávno udělaly zbytečné rozšíření.

Googlezkoumá obdobu ochrany soukromí nasazenou Applem. Očekávalo se to, tedy že i Android přistoupí k zásadnímu omezení možností šmírování uživatelů napříč internetem i aplikacemi. Pro Google je to ale komplikovanější, jeho inzertní systémy právě tyto techniky používají.

Servery Plexu jsou zneužívány pro zesílení DDoS útoků. Možné je to proto, že Plex při spuštění zpřístupní UPnP na internet. Detaily v Plex Media SSDP (PMSSDP) Reflection/Amplification DDoS Attack Mitigation Recommendations.

Google Chrome Sync je zneužíváno pro C&C a dolování dat. Využívá ho například čerstvě objevené škodlivé rozšíření pro prohlížeč. Přes synchronizaci u Googlu lze ovládat napadené počítače, vykrádat z nich data a vyhnout se tak firewallům a dalším formám ochrany. Detaily v Abusing Google Chrome extension syncing for data exfiltration and C&C.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Užitečná novinka na Instagramu: smazané příspěvky míří do 30denní „karantény“ abude možné je obnovit. Smazané Příběhy budou v této „složce“ zůstávat jenom 24 hodin. „Recently deleted“ najdete v Nastavení −> Účet −> Recently deleted (český překlad zatím není znám). Může to pomoci i při hacku účtu, protože Facebook si při požadavku na permanentní smazání bude ověřovat, zda to chce skutečný vlastník účtu, tedy alespoň to Instagram uvádí jako výhodu novinky.

Facebook, Instagram, TikTok a Twitter zasahují proti přeprodejcům hacknutých účtů. Výsledkem je zablokování stovek účtů, které sloužily nebo byly na prodej v aktivitách spojených s krádežemi účtů se zajímavými a chtěnými uživatelskými jmény sdružujícími se v OGUsers fóru.

Clubhouse má na počátku února až 6 milionů registrovaných uživatelů. Od prosince 2020 v rychlém růstu. Detaily v Charting the Growth of Clubhouse Audio App.

Instagram má potíže s Reels, nechytají se. Adam Mosseri, šéf Instagramu,není spokojen a říká i to, že TiktTok má náskok. Vypadá to, že si myslí, že je to kvůli filtrům a efektům, které TikTok nabízí a Instagram nikoliv. Aktuálním problémem Reels ale je, že se pořád dokola díváte na stejná videa, která algoritmus nedokáže neukazovat. Mosseri zmiňuje i další nedostatek Instagramu, příliš mnoho rozdílných formátů videa a mrtvou IGTV.

Ovlivní odkaz v Tweetu nějak jeho dosah a zapojení? Hootsuite se to pokusili zjistit a došli k závěru, že největší úspěch (lepší zapojení i lepší dosah) mají čistě textové tweety. Žádné CTA, bez odkazu, ideálně sdílení myšlenek nebo užitečných informací. Zjistili i zjevné, že CTA odvádí lidi od zapojení, budou méně dávat líbí, retweetovat či reagovat. V Hootsuite se navíc domnívají, že Twitter dává přednost příspěvkům bez odkazů, podobně jako se to předpokládá u Facebooku. Detaily v Experiment: Do Tweets with Links Get Less Engagement and Less Reach?

TikTok posílil v čase tráveném na platformě. Data z USA ukazují růst z 12,8 hodin měsíčně na 21,5. A také na to, že předstihl Facebook, tam aktuálně lidé tráví 17,7 hodiny měsíčně v průměru. Dalších 7,7 hodiny ale ve WhatsApp, 7,5 na Instagramu a 3 v Messengeru. Bohužel data jsou pouze pro uživatele telefonů s Androidem. Detaily v The State of Mobile 2021 od App Annie.

MOBILNÍ APLIKACE

Prozkoumali 450 aplikací. Všechny šmírují geolokaci uživatele. Přes geolokační SDK v aplikacích stažených ve více než 1,7 miliardě případů. U některých to dává smysl, u jiných k tomu není nejmenší důvod. Detaily v Investigation Xoth: Smartphone location tracking a expressvpn/xoth_location_trac­ker_investigation.

Epic Games si v Austrálii stěžuje na Apple. Má udržovat ceny v App Store uměle vysoké. V USA se přitom stále čeká na soudní řízení ve sporu ohledně Fortnite. Čtěte v Epic Games Claims Apple Is Keeping App Prices Artificially High.

Google Fit s pomocí kamery změří tep a rychlost dýchání. Čtěte v A new Google feature can detect your heart and breath rate with your phone’s camera.

STARTUPY A EKONOMIKA

HubSpotkupuje The Hustle. Poněkud překvapivá akvizice, nutno dodat, protože HubSpot je softwarová společnost provozující CRM platformu. Hustle je e-mailový newsletter s více než 1,5 milionu odběrateli posílaný denně. Plus podcast, samozřejmě.

Snapchat si o 62 % polepšil v příjmech a má o16 milionů uživatelů více (DAU, v posledním čtvrtletí). Celkem tedy 265 milionů DAU.

Pinterestvzrostl na 495 milionů uživatelů, ve čtvrtém čtvrtletí o 17 milionů. V USA ale málo, pouze o 11 % meziročně proti 46 % celosvětově. Příjmy 706 milionů dolarů (také Q4), 76% meziroční růst.

INFOGRAFIKY

TikTok vs. Instagram Reels v infografice. Bohužel vycházející pouze ze zkoumání šedesáti profilů aktivních na TikToku a Instagramu současně. Via TikTok vs Instagram Reels [Infographic].

