 »  Filipovo zmatené povídání o Huawei, rekordní prodeje videoher, Babiš sní o inovujícím Česku

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

„Přece to zařízení, které si koupíte, ať je to telefon, nebo vysílač, je železo bez softwaru, to znamená bez toho programu, který si do toho kupujete, ten si nemusíte kupovat od Huawei, ten si můžete koupit od kohokoliv nebo si ho můžete vytvořit sami. Máme přece IT specialisty, kteří pracují v Silicon Valley a v dalších velkých softwarových firmách po celém světě,“ uvedl v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu předseda KSČM Vojtěch Filip po svém návratu z Číny, kde zavítal i do Huawei. Podobných hlášek je v rozhovoru více. Textová i audioverze je k dispozici zde.

Vláda schválila strategický dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030. Jeho naplnění by podle vlády mělo Česko „do roku 2030 zařadit mezi nejinovativnější země Evropy“. Dokument má devět kategorií, a sice financování a hodnocení výzkumu a vývoje, inovační a výzkumná centra, národní start-up a spin-off prostředí, polytechnické vzdělávání, digitalizace, mobilita a stavební prostředí, ochrana duševního vlastnictví, chytré investice a chytrý marketing. Součástí toho je i nově představená značka Czech Republic: The Country For The Future.

Stát také pracuje na strategii kolem umělé inteligence, hotová má být v polovině letošního roku. Úřad vlády prozatím podepsal memorandum se Svazem průmyslu a dopravy a ministerstvem průmyslu. Andrej Babiš chce do Česka dostat evropské centrum pro AI.

Videohry v loňském roce vygenerovaly téměř 110 miliard dolarů a meziročně narostly o 13 procent. Hry jsou tak větší oblastí, než jsou například filmy. Čísla SuperData ukazují, že dominantní podíl tvoří mobilní hry, které se na celkové částce podílí více než 61 miliardami dolarů. Se 17 miliardami následují free-to-play tituly na PC a tradiční placené hry na konzolích dělají 10,7 miliardy dolarů. Silným trhem jsou USA, kde hry daly 43,8 miliardy dolarů. Šéf Netflixu nedávno uvedl, že za konkurenci nepovažuje ani tak HBO, jako spíše Fortnite a další hry.

Předseda KSČM Vojtěch Filip na návštěvě Huawei v Číně

Foxconn od října zrušil kolem 50 tisíc pracovních smluv, informuje Nikkei. Má to něco společného s běžnými sezónními výkyvy, velkou roli ovšem hraje i snížená poptávka po iPhonech. Foxconn je největší montovnou iPhonů na světě. Dopady pociťuje také druhý hráč, firma Pegatron.

V Číně je nově blokovaný vyhledávač Bing od Microsoftu, píše Bloomberg. Bing doposud mohl v této zemi fungovat, protože ve výsledcích vyhledávání akceptoval vládní cenzuru, na rozdíl od Googlu. Přesné důvody blokace nejsou jasné. Spekuluje se o tom, že za to do značné míry může virální příspěvek na čínských sociálních sítích, který kritizoval kvality hledání domovského vyhledávače Baidu, což Bingu nahnalo nové uživatele.

Global Times přišly se zprávou, že v technologickém sektoru v Číně dochází k velkým propouštěním. Zřejmě za to může řada faktorů včetně zpomalujícího růstu ekonomiky nebo obchodní válka se Spojenými státy. Čínská vláda propouštění popřela a naopak uvedla, že v roce 2018 se v loňském roce ve venkovských oblastech země podařilo vytvořit 13,6 milionu nových míst. Čínské internetové firmy jsou nicméně pod čím dál větším tlakem a například Tencent dlouho čeká na schvalování svých her, což mu reálně škodí v byznysu.

Čína je každopádně obrovský IT trh. Forrester Research odhaduje, že se letos v zemi do IT investuje přes 256 miliard dolarů, což je meziroční růst o čtyři procenta.

Epic Games kupují srbský podnik 3Lateral, který se soustředí na tvorbu realistických virtuálních postav. Epic toho bude chtít využít v rámci svého Unreal Enginu.