 »  Fotoreportáž: Takhle se vyrábí unikátní český CoroVent. Ze světa už přišlo 6 tisíc objednávek

V malé uličce Budischowského v nově zrekonstruovaných prostorách někdejších Baťových závodů vyrobila společnost Dawell už 15 kusů finální verze českého plicního ventilátoru CoroVent. Pokud po úspěšně složených zkouškách u státní certifikační autority v podobě Elektrotechnického zkušebního ústavu dopadne i certifikace ministerstvem zdravotnictví, rozjede se už několik týdnů odkládaná sériová výroba zdravotnického přístroje, který mezitím stačil vzbudit ohlas i po světě, nejspíše už v pondělí 27. dubna.

Společnost Dawell, patřící do stáje strojírenské společnosti Moravian Industrial Company (MICo), zatím potřebuje na výrobu jednoho přístroje dvě až tři hodiny, v případě spuštění sériové výroby je ale schopná jich pro trh vytvořit až 100 denně (150 při třísměnném provozu). Přístroj, který u nás ještě není oficiálně schválený, má už dnes okolo 6 tisíc objednávek z celého světa, u nás o něj zatím projevilo zájem 12 nemocnic, které stojí o dodávku celkem 180 přístrojů. České objednávky mají mít dle slov zakladatele společnosti MICo Jiřího Dennera před těmi zahraničními za současné situace přednost.

Přístroj samotný vypadá poměrně nenápadně a oproti běžným zdravotnickým zařízením zaujme hlavně svým masivním nerezovým šasi. Zatímco na povrchu odhaluje jen dva manometry, digitální displej a několik ventilů, uvnitř skrývá přibližně 70 dílů. Ty tvoří 12 ventilů (řídící elektoventil a tzv. „škrtící“ ventily) a jejich jištění, množství hadic nejrůznějšího průměru, další mechanismy regulující průtok vzduchu, záložní baterie (zvládne přístroj udržet v chodu okolo tři hodin) a řídící elektronika. Nechybí ani autodiagnostický systém pro rozpoznání výpadku jednotlivých komponent.

Přestože je přístroj složený nikoli z drahých certifikovaných zdravotnických součástek, ale z (vhodných) běžných průmyslových komponent, kvůli spekulantům už musel výrobce řešit jejich vypadávající dodávky či substituci. Ta není úplně triviální, neboť některé (záměrně nejmenované) součástky vyrábí v požadované kvalitě a provedení jen jedna, nebo dvě firmy na světě. Jedním z příkladů takového výrobce je německý průmyslový gigant Festo.

Přibližně 40 dílů, které jsou pro kompletaci přístroje potřeba, se vyrábí v České republice (u lokálních i mezinárodních dodavatelů), zbytek pak v rámci Evropy (Německo, Rakousko, Polsko). Firma dnes každopádně disponuje díly na výrobu všech 500 kusů CoroVentu pro české a moravské nemocnice, které byly financovány z crowdfundingového programu prostřednictvím platformy Donio.cz.

„Čistí spekulanti byli hlavně lokální (čeští), ale problém nebyli jen oni. Narazili jsme například na Američany, kteří jezdili po světě s pravděpodobně ničím neomezeným rozpočtem (nákupy za desítky milionů eur) a skupovali všechno, co by se jim možná někdy mohlo hodit na výrobu vlastního plicního ventilátoru. Bojovat jsme museli také s konkurenčními iniciativami, které vybookovávaly komponenty v ohromných množstvích“, říká pro Lupu Denner. „Substituce dílů je velmi složitá, máme vytipované konkrétní součástky, se kterými CoroVent perfektně funguje a minimálně ohrožuje pacienta, u náhrad by s tím ale mohl nastat problém. Dalším problémem je certifikace, která platí pro konkrétní konfiguraci,“ dodává.

Jak zatím vypadá malovýroba či jaký je rozdíl mezi prototypem kompletovaným ve spolupráci s ČVUT a finální verzí se můžete podívat v naší fotoreportáži.