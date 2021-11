Google Translate bude překládat řeč do textu v reálném čase

Překladač Google (Google Translate) dnes umí překládat psaný text (včetně rozpoznávání toho ručně psaného) nebo se stát virtuálním tlumočníkem, když vámi vyslovenou větu třeba v češtině přeloží a přehraje v jiném jazyce.

V nadcházející aktualizaci Google Translate pro Android má podle blogu Bits na webu New York Times přibýt i další funkce: převod mluvené konverzace do textu. Aplikace by měla rozpoznat, pokud někdo bude mluvit v některém z podporovaných jazyků (na začátku půjde o ty nejpoužívanější), a nabídnout textový převod do jiné řeči.

Podrobnosti o tom, jak bude služba fungovat (bude například integrovaná do Hangouts?), autoři článku neuvádějí. Píší jen, že bude zřejmě podobná tomu, jak konverzace překládá Skype. Jeho překladač zatím používá v testovacím režimu několik tisíc testerů.

Přestože automat někdy nedokáže správně odhadnout význam a konverzace přes počítačového tlumočníka je obvykle plná pauz, pro základní porozumění mluvčího v jiném jazyce dostačuje.

Jak Microsoft, tak Google navíc používají algoritmy, které se postupně učí. Čím více lidí je bude používat, tím lepší výsledky by měly dávat.

A Google chystá ještě jednu překladatelskou novinku – vylepšený překlad v obraze (jednoduchý překlad vyfoceného textu aplikace umí už dnes). V cizině tak budete moci namířit kameru smartphonu na nápis v cizím jazyce a aplikace jej automaticky přeloží.

Strojový překlad se v poslední době žene rychle dopředu. A jak jsme se nedávno přesvědčili, na velmi dobré úrovni se mu věnují i komputační lingvisté v Česku – viz Čeští lingvisté vytvořili na pomoc po tajfunu strojový překladač z filipínštiny.

