Grafické karty opět zdraží, SSD disky zdražují už teď, čeští operátoři prodloužili smlouvy s Huawei

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Číňané z českých mobilních sítí jen tak nezmizí. Operátoři podepisují nové smlouvy s Huawei. Týká se to Vodafonu a T-Mobilu, kteří nadále od Huawei používají RAN část sítě (T-Mobile hlavně tam, kde ji nesdílí s O2 na CETINu). Nové smlouvy jsou zaměřeny údržbu, servis a podobně. Jsou na tři až pět let, což naznačuje, že operátoři počítají minimálně s tím, že Huawei v aktuální generaci dožije. Hodnota takové smlouvy na rok je zhruba 250 milionů korun, celkově jde o obchod až ke dvěma miliardám korun. O tom, jak se Huawei v Evropě drží a roste v nových oborech, jsme nedávno psali.
Tyto plány ale ještě může změnit Evropská komise, která přišla s návrhem Aktu o kybernetické bezpečnosti. Ten by kromě jiného měl přinést možnost vyloučit rizikové dodavatele z evropských infrastruktur, a to do 36 měsíců od zveřejnění. Komise nejmenuje, ale jde hlavně krok vůči Huawei a Číně. Český mechanismus o posuzování rizikových dodavatelů, součást nového kyberzákona, stále leží na vládě. Organizace GSMA vydala prohlášení, kde návrh EK kritizuje. Mezi argumenty patří snížení počtu dodavatelů a tak dále. GSMA sdružuje i evropské operátory nebo právě Huawei, která je dlouhodobě největším vystavovatelem na MWC v Barceloně, kterou GSMA pořádá.
Ericsson ve Švédsku propustí dalších 1 600 zaměstnanců. Aktuálně jich celosvětově má kolem 90 tisíc (ve Švédsku asi 12 600), přičemž ještě před třemi lety to bylo 100 tisíc. Hlavní konkurent Huawei se pere s náklady, nižšími výdaji na budování 5G nebo americkými cly. Jde o realitu telco trhu s relativně nízkou marží, značnými investicemi a investicemi v cyklech.
Je zde nová studie popisující, jak moc je Evropa technologicky závislá na USA. Asi 80 procent útrat za cloud jde americkým firmám a tak dále. Podobné studie zároveň nezmiňují, že tyto a další platformy jsou často technologicky mnohem lepší, přichází s novinkami a umožní rychleji inovovat. Zejména vůči americkým cloudům je nyní v Evropě tlak, na což velkou investicí zareagovalo i AWS, které spustilo suverénní cloud. O tom jsme tento týden psali tady.
Nejmladší tvůrce kvantových čipů je Čech. Odpadlík z univerzity chce změnit celý slibný obor. Šimon Marek už navrhl několik kvantových čipů na bázi supravodivých qubitů, konkrétně transmonů. Nyní chce vytvořit prototyp, domlouvá se s partnerem v USA. Věnuje se také podpůrné elektronice a rád by k oboru dostal tradiční fanoušky mikroelektroniky.
Tchaj-wan slíbil investovat 250 miliard dolarů do výroby čipů v USA. Americká vláda výměnou za to sníží cla na maximálně 15 procent. Tchaj-wan by měl v USA vybudovat komplexní řetězec pro samostatnou produkci. Investice naváží na již realizované akce TSMC v Arizoně, kde už sice Apple či Nvidia mohou vyrábět, ale pro pokročilé pouzdření se čipy zase často vozí do Asie.
Nedostatek a vysoké ceny pamětí se brzy začnou projevovat na trhu s grafickými kartami. Nvidia tlačí výrobce karet do modelů s pouze 8 GB VRAM namísto 16 GB VRAM, například GeForce RTX 5070 Ti tedy v budoucnu nebude tolik. Podobně se chová AMD, které zase tlačí na produkci dražšího modelu Radeon RX 9070 XT oproti 9070, protože oba mají stejně VRAM, ale ceny jsou rozdílné. Obecně lze očekávat růst cen, už zase. Jinak už zdražují SSD disky, ceny jsou často oproti nedávné době na dvojnásobku.
Pokud byste ve své grafické karty chtěli za rozumný peníze zvětšit paměť, můžete se obrátit třeba na tuto dílnu v Číně. Kanál Gamers Nexus přinesl reportáž z míst, kde se na grafikách přepájejí paměťové moduly, takže lze získat třeba RTC 4090 s 48 GB VRAM a tak dále.
První notebooky s ARM procesory od Nvidie by se na trhu údajně mohly objevit ještě v prvním čtvrtletí letošního roku. K dispozici by mohlo být několik modelů, a to s čipem s kódovým označením N1X. Ten je postavený na čipu GB10, který je součástí minipočítače pro AI DGX Spark, který jsme ukázali zde. Pokud to vyjde, Nvidia by mohla být důležitým hráčem v prosazení ARMu v PC, Qualcommu to zatím moc nejde.
Blue Origin Jeffa Bezose chce postavit internetovou páteřní síť ve vesmíru. Projekt TerraWave má mít 5 280 satelitů LEO a 128 satelitů MEO. Rychlost se má dostat až na 144 Gb/s, cílem budou hlavně velcí zákazníci. Bezosovi lidé aktuálně rozjíždí Amazon Leo, satelitní internet konkurující Starlinku.
Je zde první „papírová baterie“ použitá ve skutečném produktu a ne pouze v laboratořích. Společnost Flint vytvořila ohebnou baterii tenčí než jeden milimetr využívající celulózu a elektrolyt na vodním základě. Baterie se používá v lokátorech Nimble.
Elon Musk chce zprovoznit AI superpočítač postavený na interně vyvinutých čipech. Stroj Dojo 3 by měl použít čipy Tesla AI5. Dva tyto čipy mají nabízet podobný výkon jako Nvidia Blackwell a v přípravě jsou další verze. Tlak na menší dominanci Nvidie je znatelný, snaží se i AWS, Google či menší firmy.
Intel získal velkou posilu pro vývoj grafických čipů a AI akcelerátorů. Do firmy přišel Eric Demers, něco jako otec AMD Radeon a grafických jader ARM Adreno. Přišel z Qualcommu. Demers se má primárně soustředit na AI čipy, kde by Intel chtěl hrát nějakou roli v inferenci.
Nvidia čelí žalobě kvůli údajnému trénování AI na kradených knihách. Hromadná žaloba autorů tvrdí, že využila pirátské úložiště Anna’s Archive, a to zcela vědomě, což mělo být doloženo komunikací mezi manažery Nvidie. Celkově mělo jít o 500 TB dat.
Wikipedia naopak uzavřela smlouvy s AI firmami, takže jim poskytuje data pro trénování. Nově se přidaly společnosti Meta, Microsoft, Mistral, Amazon a Perplexity. Wikipedia jim poskytuje přístup přes dedikované API, což by nemělo zahlcovat servery.
Autor Signalu pracuje na šifrované umělé inteligenci Confer. Ta byl měla odstraňovat problém současných chatbotů, kdy jejich provozovatelé mají přístup ke konverzacím. Confer konverzace šifruje mezi klientem a prostředím zvaným Trusted Execution Environment (TEE), což je virtualizované prostředí bez možnosti přístupu ze strany admina serveru.
AI pomohla vytvořit malware, zodpovědná je za 88 tisíc řádků. VoidLink, který analyzovala společnost Check Point, je určen pro Linux a dokáže se přizpůsobovat cloudovým platformám jako AWS, Azure a tak dále.
Integrace AI do firem nevede k vyšším příjmům. Analýza společnosti Deloitte ukazuje, že 74 procent organizací si od nasazení AI slibovalo lepší čísla, ale jen 20 procent z nich to reálně pozoruje.
Let's Encrypt nyní poskytuje šestidenní certifikáty všem zájemcům. Lze ověřovat spojení TLS k IP adresám verzí čtyři a šest.
Procesory RISC-V mohou v datacentrech fungovat s Nvidia NVLink Fusion. Technologii nasazuje společnost SiFive, jeden z hlavních tvůrců CPU RISC-V. Je to i díky tomu, že Nvidia uvolnila NVLink pro integrace tohoto typu.
Startup Upscale AI získal 200 milionů dolarů na alternativu pro Nvidia NVSwitch. Mezi investory jsou Intel, AMD a Qualcomm. Jde o další pokus vedle projektů typu UALink, který zatím nemá velké nasazení.
CZ.NIC vydal novou verzi aplikace Datovka. Hlavní novinkou je možnost ukládání rozepsaných zpráv do konceptů.
Čtení na Cnews.cz a Root.cz:
- Postřehy z bezpečnosti: BT sluchátka umožňují odposlech i sledování
- Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL
- Bezdrátové protokoly jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee, Thread a LoRa
- Intel ještě trh samostatných GPU neopustil, první grafika s „velkým Battlemage“ vyjde brzy
- Grafické karty zdraží o pětinu. MSI, Asus a Gigabyte zvyšují ceny, zbytek trhu nejspíš bude následovat
- Linux těží z konce Windows 10. Zorin OS kombinující macOS a Windows si za pár měsíců stály miliony lidí
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem