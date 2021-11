„Hashtag“ se stal slovem roku 2012

American Dialect Society vyhlásila „hashtag“ slovem roku 2012. Měl ale silné soupeře v podobě „fiscal cliff“, „YOLO“ či „Gangnam Style“. Hashtag, slovo uvozené znakem „#“ (hash), se masově rozšířilo díky Twitteru, který prvotní snahu uživatelů štítkovat tweety tímto způsobem přijal za vlastní a doplnil konverzi hashtagu (štítku) do odkazu na vyhledávání. Na štítkování je postavena i řada dalších mechanismů (například trendy) a štítky (s # na začátku) si našly cestu i do Google+ (zatímco Facebook je ignoruje).

ADS každý rok vyhlašuje žebříček výrazných a významných slov (ale i frází), které se objevily ve společnosti a následně z nich vybírá právě „slovo roku“.

Slovo roku – YOLO ("You Only Live Once), fiscall cliff (finanční termín související s finanční krizí v USA), #hashtag, Gangnam style, marriage equality (legální možnost manželství osob téhož pohlaví) a 47 percent (procento populace USA, která neplatí federální příjmové daně)

Zdroj: “Hashtag” is the 2012 Word of the Year