Čtrnáctý ročník oblíbené ankety, která hledá to nejkvalitnější z českého internetu, pomalu míří do svého finále. Už jen do 30. října budeme sbírat vaše hlasy. V Divadle Archa pak 21. listopadu vyhlásíme výsledky a předáme ceny vítězům.

Internetová veřejnost rozhoduje o pořadí v těchto kategoriích:

• Cena popularity

• Internetové obchodování

• Nástroje a služby

• One (wo)man show

• On-line video

• Zájmové weby

• Zpravodajství a publicistika

V minulém ročníku v kategoriích Zpravodajství a publicistika a Cena popularity uspěla DVTV, cenu za nejlepší online video si odneslo Šťastné pondělí Jindřicha Šídla, hlasující nejraději nakupovali na Alza.cz, ocenili také Mapy.cz v kategorii Nástroje a služby. Nejlepší Zájmový web nabízela dle názoru veřejnosti Databáze knih. Křišťálovou Lupu za One (wo)man show si odnesl unofficial profil Jiřího Ovčáčka.

Letos mezi nominovanými na vaše hlasy čekají například Manipulátoři.cz, Hones Guide, Livesport.cz, Zásilkovna, Twisto, Fler.cz, Heureka.cz, Bezrealitky.cz, Liftago, Fakturoid.cz, Deník N, iRozhlas.cz, DVTV, Čeština20.cz, Dojedeno.cz, Heroine.cz, Pacholek.com, TMBK, TweetyCoSeNestaly, Zmlsané dějiny, Život za zdí, Krvavá léta nebo Dva tátové. V jakých kategoriích tyto projekty bojují o vítězství? A kdo další se dostal do finále? Kompletní seznam nominovaných projektů ve všech kategoriích naleznete na stránkách ankety.

Své místo v anketě mají také odborníci – porota složená z významných osobností kulturního, online a business světa.

Odborná porota bude rozhodovat o pořadí v těchto kategoriích:

• Anticena

• E-commerce inspirace

• Globální projekty českých tvůrců

• Marketingová inspirace

• Obsahová inspirace

• Osobnost roku

• Projekt roku

• Veřejně prospěšná služba – cena České televize

A jak vypadaly výsledky v loňském roce? V E-commerce inspiraci bodoval Footshop, Projektem roku se stala globálně úspěšná hra Kingdom Come: Deliverance. Nejlepším Globálním projektem českých tvůrců byl dle veřejnosti projekt Windy. Nejlepší Marketingovou inspiraci přinesl tým lidí z Rekola, který bleskově reagoval na uzavírku Libeňského mostu a přistavil svá kola pro rychlé zdolání tohoto neprůjezdného úseku Prahy. Nejlepší Obsahovou inspiraci přinesla redakce Forbes se svým newsletterem Espresso. Cena v kategorii Veřejně prospěšná služba – cena Česká televize putovala do organizace Paměť národa, která připomíná důležité události naší historie. Osobností roku se stal Jindřich Šídlo. Anticenu si vykoledovali mobilní operátoři za předražená data pro veřejnost.

Nepromarněte šanci podpořit své oblíbence a pošlete jim svůj hlas. Hlasovací formulář je zde.