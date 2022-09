Hlasujte pro svůj oblíbený projekt v anketě Křišťálová Lupa 2022

Osm kategorií pro internetovou veřejnost, devět pro odbornou porotu, to je nabídka pro hlasování v 17. ročníku ankety Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu. V nominacích do ankety bodovaly projekty Opravdové zločiny, Kluci z Prahy, Seznam Zprávy nebo TMBK. Seznamte se všemi aspiranty na vítězství a najděte mezi postupujícími projekty svého favorita. Hlasovat v online formuláři můžete od 23. září až do 1. listopadu v těchto kategoriích:

Novinkou letošního roku je kategorie Mladá krev, projekt, za kterým stojí jeden nebo více lidí do 30 let věku, a hlasuje v ní odborná porota.

Internetová veřejnost bude rozhodovat o pořadí v těchto kategoriích:

Cena popularity

Internetové obchodování

Nástroje a služby

One (wo)man show

On-line video

Podcast roku

Zájmové weby

Zpravodajství a publicistika

Odborná porota, složená z osobností s mnohaletými zkušenostmi z oblasti podnikání, mediálního a internetového světa, bude rozhodovat o pořadí v těchto kategoriích:

Mladá krev

Globální projekty českých tvůrců

E-commerce inspirace

Marketingová inspirace

Obsahová inspirace

Osobnost roku

Projekt roku

Veřejně prospěšná služba – cena České televize

Anticena

V kategorii Projekt roku jsou nominováni:





V kategorii Osobnost roku jsou nominování:

Kompletní seznam nominovaných projektů ve všech kategoriích i hlasovací formulář naleznete na stránkách ankety.

Výsledky slavnostně vyhlásíme a ceny vítězům předáme 24. listopadu v pražském Divadle pod Palmovkou.

