 »  Intel chce víc žen v IT. Investuje do toho 300 milionů dolarů

Potřebujeme nové lidi a nové nápady. Šéf Intelu Brian Krzanich během svého projevu na veletrhu CES v Las Vegas prozradil, že chce podle kreativity v personalistice oceňovat vyšší manažery. Tím by se podle něj měl celý proces zvýšení rozmanitosti zaměstnanců urychlit a ve firmě by se mohli rychle objevit noví lidé. Konec konců, společnost na to má připraveno 300 milionů dolarů. Takže to asi myslí vážně.

Intel ale není první firma, která chce získat do svých nejen vývojářských týmů víc žen a lidí s čerstvým pohledem na věc. „Pořád řešíme stejný problém. V oboru IT pracuje málo dam – asi 18 procent z celkového počtu zaměstnanců. Potřebujeme jich sem dostat mnohem více, jinak v čele firem, jako je Facebook, nikdy nestanou další manažerky,“ tvrdila na podzim šéfka Facebooku Sheryl Sandberg Hospodářským novinám. Zároveň ale dodala, že žádné kvóty tomu nepomohou. Podle ní je důležité, aby ženy byly při pronikání do dosud víceméně mužských světů sebevědomější – hodné, skromné holky se neprosadí.

Zároveň se objevují aktivity, které mají k IT přitáhnout ženy a nové lidi zespodu. První nápady na vlastní projekt vzdělávání žen v IT se třeba v Brně objevily už loni v červnu. „Zapojily jsme se do globálního projektu RailsGirls, ale zjistily jsme, že to tady zas tolik lidí nepoužívá. Naučit ženy úplným základům se ukázalo jako zajímavější,“ vzpomíná jedna ze zakladatelek Dita Přikrylová. Podporu hledá tým Czechitas u velkých firem. „Už spolupracujeme s JetBrains a podporuje nás třeba Y Soft a postupně se ozývají i další velké firmy. Pomáhá nám i to, že to funguje v zahraničí,“ vysvětluje.

Czechitas totiž nejsou ojedinělým projektem. Podobné příběhy už jedou i v zahraničí, kde korporace podobné akce běžně podporují. Z kavárny v centru Berlína se třeba do celého Německa šíří program The Berlin Geekettes. Organizace, která získala podporu od Deutsche Telekom, chce ženám "dodat odvahu jít za tím, čemu věří, riskovat, radit si a inspirovat další generaci žen pro kariéru ve světě technologií.“