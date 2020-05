 »  iPad počítač nenahradí, Sillicon Valley už není inovativní a co za dva roky dokázalo GDPR

Dva roky od uvedení GDPR? Výsledky žádné, komplikace podnikání zásadní. Vymáhání se neděje, nejsou na to lidi ani vůle, velké společnosti mohou v klidu spát, zatímco malé se jenom obávat, kdo na ně případně „zaklekne“. Frustrace je i mezi těmi, kdo GDPR podporovali a prosazovali. Čtěte v Europe’s Privacy Law Hasn’t Shown Its Teeth, Frustrating Advocates.

COVID-19 zničil mýtus o inovativním Sillicon Valley. USA prostě už nejsou dobré ve vymýšlení technologií relevantních pro většinu základní potřeb. Tvrdá slova? Dost dobře možná popis reality. Čtěte v Covid-19 has blown apart the myth of Silicon Valley innovation a IT’S TIME TO BUILD.

Zoom nemá 300 milionů denních aktivních uživatelů. Původně to Zoom tvrdil na svém webu, později to změnil na „více než 300 milionů účastníků meetingů“: Takové to klasické vydávání návštěvníků za (jednotlivé) uživatele, ještě navíc v denním provedení. „Meeting participant“ prostě nejsou DAU (denní aktivní uživatel). Podobné hrátky s čísly se objevují všude, včetně Česka. Via Zoom admits it doesn’t have 300 million users, corrects misleading claims.

V Google Play vydržel pokročilý backdoor v osmi aplikacích až čtyři roky. Autorům se celou dobu dařilo obcházek kontrolní mechanismy. Malware pomocí backdooru vykrádal data z mobilů. Z Google Play už je odstraněn, ale v alternativních obchodech zůstává. V Kaspersky Lab malware pojmenovali PhantomLance. Via Hiding in plain sight: PhantomLance walks into a market.

TELEgraficky

SpeedMonitor.io ■ Konec telefonní budek a hodně zajímavá čísla ■ GitHub Sponsors dorazilo do Česka ■ tmux for mere mortals ■ Twitter vypíná SMS služby ■ Fedora 32 je venku ■ Deliveroo propouští ■ Digital hoarders ■ Lyft propouští ■ Papírové vystřihovánky počítačové klasiky ■ Insomnia Designer ■ The Network Matrix: Bridges & Identity ■ Bruce Schneier o Zoomu ■ Elegantní 0day pro iOS ■ Prodej .ORG zablokován ■ 0day v Sophos firewallu

WEBDESIGN, INTERNET

Když nejde protestovat v reálném světě, můžete to dělat online. Třeba přidáváním tisíců protestních zpráv na online mapy, jako se to děje v Rusku na Yandex mapách a v navigaci. Via Coronavirus Killed The Mass Protest So They've Gone Online. But They’ll Be Back.

Cloudflare sází na Čínu. Chystá se tam v průběhu tří let otevřít na 150 datových center, vše v partnerství s tamním JD.com. Právě JD.com je vybuduje a bude provozovat, Cloudflare poskytne software, o příjmy se budou obě společnosti dělit. Via Cloud Security Company Cloudflare Makes ‘Maverick’ Big Bet On China.

Hackeři napadli 60 inzertních serverů, aby mohli šířit škodlivou reklamu. Takže pokud na bezpečných webech chytíte nějaký ten malware či ransomware, tak mohl přijít z reklamy. Dost dobrý důvod, proč reklamu blokovat. Cílem je open source inzertní server Revive. Většina útoků se vydává za aktualizaci Flashe. Viz Hackers have breached 60 ad servers to load their own malicious ads.

SOFTWARE

Facebook spustil Messenger Rooms, videovolání pro až 50 lidí a bez časového omezení. Vše provázané pevně na Facebooku. Umí pozadí, včetně 360 stupňových fote, AR filtry. Viz Facebook vstupuje do skupinových videokonferencí, spouští Messenger Rooms nebo Introducing Messenger Rooms and More Ways to Connect When You’re Apart a Privacy Matters: Messenger Rooms. Pokud službu ještě nemáte dostupnou, je to jako vždy: nasazování bude trvat týdny.

iPad je stále iPad, nezmění to ani Magic Keyboard. Pěkný hardware nedokáže změnit omezující software. Píší to v The iPad is still an iPad, even with a Magic Keyboard a mají pravdu. iPad je skvělý tablet, na řadu věcí fantastický, ale náhrada počítače to není. Klávesnice nepomůže a jakkoliv se zlepšuje podpora myši, k použitelnosti shodné s počítačem je ještě dlouhá cesta. Netýká se to jen tak jednoduché potřeby jako zobrazit HTML kód ani pokročilejších věcí jako mít možnost používat docker. Omezení je bohužel příliš.